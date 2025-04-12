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Новости Мирный план Трампа Требования РФ относительно прекращения огня
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Нужно устранить первопричины "конфликта в Украине" для мира. Трамп это понимает, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп "лучше понимает украинский конфликт", чем любой другой западный лидер.

Об этом Лавров сказал на Анталийском дипломатическом форуме, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим об устранении первопричин любого конфликта, в том числе украинского, это единственный путь к решению проблемы и установлению долговременного мира. Нужно устранить первопричины", - говорит Лавров.

По его словам, это понимает американский лидер.

"Президент Трамп был первым и пока, я думаю, едва ли не единственным среди западных лидеров, кто неоднократно, с убеждением, несколько раз заявил, что втягивать Украину в НАТО было огромной ошибкой. И это одна из первопричин, о которых мы так много раз говорили", - добавил российский министр.

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Кремлевский диктатор Владимир Путин давно рассматривает стремление Украины к сближению с Западом, включая ее желание вступить в НАТО, как угрозу для России.

Заявления Лаврова прозвучали после переговоров в Санкт-Петербурге в пятницу между Путиным и специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом о достижении мирного соглашения.

Автор: 

Лавров Сергей (2295) НАТО (9978) Трамп Дональд (5187) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+62
Усунути першопричину - це грохнути *********.
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12.04.2025 21:00
+50
першопричина - це існування кацапії
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12.04.2025 21:12
+35
І З ПАРАШІ ЗРОБИТИ 50 МАЛЕНЬКИХ УНІТАЗІВ.
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12.04.2025 21:02
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Усунути першопричину - це грохнути *********.
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12.04.2025 21:00 Ответить
І З ПАРАШІ ЗРОБИТИ 50 МАЛЕНЬКИХ УНІТАЗІВ.
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12.04.2025 21:02 Ответить
першопричина - це існування кацапії
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12.04.2025 21:12 Ответить
Какие унитазы??? Выгребных ям достаточно!
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12.04.2025 22:02 Ответить
Їх там декілька мільйонів таких ...
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12.04.2025 21:03 Ответить
більше сотні міліонів путінихлаврових
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12.04.2025 21:15 Ответить
" Потрібно усунути першопричини "конфлікту в Україні"" --совєршенно в душу вєрно-- кулю путлєру в голову і всі першопричини будуть одразу усунуті.
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12.04.2025 21:06 Ответить
Двох!!!
********* та початківця
бо якщо цей втримається в кріслі ще років шість, то стане ще ********** від *****
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12.04.2025 21:40 Ответить
Ніт. Першопричина - це сама Росія та її імперська національна ідея. Грохнути поточного царя недостатньо.
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12.04.2025 22:39 Ответить
поточного ***** грохнуть, а далі вони самі один одному горлянки поріжуть, бо нема механізьму передачі влади...
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13.04.2025 01:26 Ответить
Й Трамп вже з наступним Віткофом ядку передасть при обнімашках вколоти в першопричину?
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12.04.2025 22:39 Ответить
Ото дурник, пропонує усунути росію. Хоча, чому дивуватися...
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12.04.2025 21:01 Ответить
Усунути першопричину війни дуже просто. Потрібно зібрати всіх кацапів в Україні і депортувати в Росію
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13.04.2025 09:57 Ответить
Таки розуміє. Тому і санкції Байдена продовжив на рік. 😊
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12.04.2025 21:01 Ответить
Першопричина це ******* пуйло з розмовляючим конем.
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12.04.2025 21:02 Ответить
там не кінь, а стара шкапа - не плутайте
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12.04.2025 21:13 Ответить
раша-параша і є першопричина
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12.04.2025 21:02 Ответить
Першопричину війни можна усунути, зрівнявши ×уйлостан із землею.
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12.04.2025 21:02 Ответить
першопричина всіх негараздів і не тільки у нас-кассапердонія.
саме її і потрібно усунути.
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12.04.2025 21:03 Ответить
ви ненормальна? - Крим окупували коли президентом був Янукович а на Тузлу лізли коли Кучма
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12.04.2025 21:05 Ответить
Завтра в Хуєтімасковській трапидлик похвалиться,що кінь також йому дупу лиже...
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12.04.2025 21:04 Ответить
Геноцид росіян - краще усунення першопричини.
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12.04.2025 21:04 Ответить
Кінь вміло підлизує Рудому.
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12.04.2025 21:05 Ответить
***** буде усунуте.
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12.04.2025 21:06 Ответить
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12.04.2025 22:09 Ответить
Першопричина сидить в Кремлі.
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12.04.2025 21:10 Ответить
Потрібно трупіна затрупити.
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12.04.2025 21:14 Ответить
І коняку також...
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12.04.2025 21:15 Ответить
Тобто треба розвалити рашку і увʼязнити ***** та його коня…
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12.04.2025 21:14 Ответить
Уничтожить первопричину, значит уничтожить кацапию, крадущую чужую историю, уничтожающую целые народы. Не будет кацапии, мир станет чище и спокойней.
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12.04.2025 21:15 Ответить
"Коли ми говоримо про усунення першопричин будь-якого конфлікту, зокрема українського, це єдиний шлях до вирішення проблеми й встановлення довготривалого миру. Потрібно усунути першопричини, це знищити в першу чергу *****, потім його шолбу, розвалити мордор та залишити його без ЯЗ", - каже Лавров.
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12.04.2025 21:15 Ответить
щоб усунути першопричину війни терміново Україну потрібно взяти в НАТО
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12.04.2025 21:19 Ответить
Першопричина це здичавіла рашиська орда з її печерним шовінізмом що хоче відновити рашиську імперію зла, їм мало землі ,тому має зникнути рашизм і огидний "русский мир",мають здохнути світові терористи як :путін ,лавров ,патрушев ,медведьєв,шайгу,белоусов,бортніков ,володін,соловйов та інша рашиська погань,смерть фашиській росії.
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12.04.2025 21:19 Ответить
Причины этого в неблагоприятных исторических обстоятельствах, из-за которых развитие восточных славянских народов не только замедлилось а и протекало в гораздо более нездоровой атмосфере формирования социума и взаимоотношений с властью, что не редко возникает на захваченных или вассально зависимых территориях народом менее развитым и примитивным, как это например произошло после распада Римской Империи, когда значительная часть мира на много столетий погрузилась в средневековье из-за нашествия варваров. Все это приводило отрицательному отбору, и как следствие, становлению и укоренению доминирования во власти худших представителей общества, а у населения формированию той самой "русской души", которую типа не понять, как не понять шизоида или иного человека с серьезными расстройствами мозга.
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12.04.2025 23:24 Ответить
першо причина ,валіть до кордонів ,за поребник до 1991р... під* раси русняві ,Україні зовсім пох ,шо ваш краснов розуміє , московіти ,потвори самозвані...!!!
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12.04.2025 21:20 Ответить
В 2014 році ніхто нас в НАТО не втягував, а план захоплення Криму був ще з 90-х, під дахом СБУ. У 40-х Калантарян висів би поруч з Ріббентропом, але у Трампа нині фашисти в фаворі.
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12.04.2025 21:21 Ответить
***** з думою,та усі інші цапи вінторогіі є першопричина існуючої війни,недолугий сивий мерін.
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12.04.2025 21:25 Ответить
Маю плящку гарного бренді "Арарат". Коли сдохне ця наволоч срускій армянін то обов'язкове відкоркую. Може вже і завтра.

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12.04.2025 21:25 Ответить
за те, щоб всі!
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12.04.2025 21:30 Ответить
Так, шоб всі.
140 000 000.
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12.04.2025 21:42 Ответить
не сдохне він завтра. І післязавтра також
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12.04.2025 23:58 Ответить
Ну Фінляндію і Швецію ви не атакували.
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12.04.2025 21:27 Ответить
А Фінляндію та Швецію сцикотно.
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12.04.2025 22:01 Ответить
дослухатись такого брехливого смороду з параші - себе не поважати
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12.04.2025 21:29 Ответить
Першопричина це нав,язана обдуреному нищому народові велич і дозвіл на вбивство і терор мешканців інших країн а про грабежі і насильство і мови нема бо це в їхній крові
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12.04.2025 21:31 Ответить
Кацап тебе знову ******* рашиська пропоганда. Немає ніякої проблеми. Два десятки чи навіть сотні порушників Закон то не є проблема. У вас на Засрашці теж примусово женуть на війну так це на вас ще не нападала країна у 2-3 рази більша за вас по населенню та ще й з підтримкою декількох іньших країн. Так що мовчав би ти вже...... "герої" со4ні на тих кого вважають слабшим нападати.
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13.04.2025 01:25 Ответить
Привет Венгрии и Словакии.
Первопричина расширение НАТО. Если Трамп это понимает значит эти страны буду поганой метлой исключены из блока.
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12.04.2025 21:42 Ответить
А одкб не треба усунути? Нормальок?
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12.04.2025 21:46 Ответить
лаврушка вмикає дурня .
Ні в яке НАТО Україна і не збиралася у 2014 му , коли кацапи вторглися в Крим і в луганську і Донецьку області . Навпаки - декларувала нейтралітет .
Першопричина війни це - вавка в голові ***** . І це єдина причина .
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12.04.2025 21:53 Ответить
Яким чином оборонний блок загрожує кацапії? І якщо тільки нато є першопричиною, то до чого тут Україна, яку ніхто у те нато не приймає? Ну, хоч якась логіка повинна бути, якщо вже ніякого міжнародного права не існує? Так, ми хочемо хоча б цим фіговим листочком під назвою нато захиститись від звірюг-кацапів, вірніше, хоча б прикритись ним.
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12.04.2025 21:56 Ответить
Першопричина це існування тваринної сутності недоімперії.
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12.04.2025 21:57 Ответить
Коняка ніби натякає, ******* ***** і все закінчиться.
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12.04.2025 21:58 Ответить
"Першопричина" війни?Це лошадка на українців натякає?
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12.04.2025 22:01 Ответить
Першопричини ,це народження на світ,таких уїбанів,як *****,Лавров та їм подібних!!
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12.04.2025 22:13 Ответить
Первопричина одна---она и правда была первой. Это будапешт-94г. Есть и другие причины---но они были как следствие от первой причины.
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12.04.2025 22:29 Ответить
***** грохнути, разом з лавровим та іншою кацапською наволоччю? То це буде на користь не лише Україні, а й усьому світові.
Хріняк, і на Землі мир.
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12.04.2025 22:46 Ответить
Оглосите первопричины начала агрессивной войны ***** против Украины наконец?! 11-й год идёт война, но никто не может назвать причины и цели войны!!
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12.04.2025 22:55 Ответить
Трамп понимает первопричины войны, по этому он продлил санкции на ********* ещё на 1 год!!!🤪🤡😂🤣🥳
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12.04.2025 22:58 Ответить
Я теж згоден! Кацапію потрібно усунути!
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12.04.2025 23:00 Ответить
****** плешива тварина і є першопричиною. грохнуть гниду разом з усіма кремлядями
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12.04.2025 23:04 Ответить
І ху@ло і коняка лавров скоро відкинуть копита , бо іх грохнуть
свої , бо є за що 😡
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12.04.2025 23:24 Ответить
Причина одна - москалі назовні і москалі в середині.
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12.04.2025 23:31 Ответить
росія імператора романова сама була в НАТО (Антанті )

значить, лавруха, ви з путіним такі ж краснопузиє, як і лєнін з троцкім, хоч і перевдягаєтесь по-буржуазному
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12.04.2025 23:39 Ответить
*************** полудохлая лавроконяка иди *****!
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12.04.2025 23:49 Ответить
От і добре. Може рудий краще зрозуміє,що армянська коняка,яка забула свої корені швидко здохне наглою смертю.
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12.04.2025 23:55 Ответить
В смысле, надо Путьку гасить?
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13.04.2025 00:05 Ответить
Правильно надо уничтожить Россию
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13.04.2025 00:40 Ответить
Ніхвіга собі..... лавруша закликає усунути рашиську *********..... вовік х7йло може не зрозуміти.....
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13.04.2025 01:20 Ответить
Відсутність декомунізації. Треба була примусова люстрація чекістів і стукачів
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13.04.2025 07:49 Ответить
Лаврун збирається нейтралізувати всіх ******?
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13.04.2025 08:22 Ответить
"Президент Трамп був першим і поки що, я думаю, чи не єдиним серед західних лідерів, хто неодноразово, з переконанням, кілька разів заявив, що втягувати Україну в НАТО було величезною помилкою. І це одна з першопричин, про які ми так багато разів говорили", - додав російський міністр.

Класно вони "втягують Україну до НАТО". Спочатку у 2008 році дали відкоша, а потім тупо обіцянками годували. І досить бояться це зробити.

Так хто, кого і куди "втягує"???
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13.04.2025 10:01 Ответить
 
 