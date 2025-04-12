Нужно устранить первопричины "конфликта в Украине" для мира. Трамп это понимает, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп "лучше понимает украинский конфликт", чем любой другой западный лидер.

Об этом Лавров сказал на Анталийском дипломатическом форуме, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим об устранении первопричин любого конфликта, в том числе украинского, это единственный путь к решению проблемы и установлению долговременного мира. Нужно устранить первопричины", - говорит Лавров.

По его словам, это понимает американский лидер.

"Президент Трамп был первым и пока, я думаю, едва ли не единственным среди западных лидеров, кто неоднократно, с убеждением, несколько раз заявил, что втягивать Украину в НАТО было огромной ошибкой. И это одна из первопричин, о которых мы так много раз говорили", - добавил российский министр.

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Кремлевский диктатор Владимир Путин давно рассматривает стремление Украины к сближению с Западом, включая ее желание вступить в НАТО, как угрозу для России.

Заявления Лаврова прозвучали после переговоров в Санкт-Петербурге в пятницу между Путиным и специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом о достижении мирного соглашения.