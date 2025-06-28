Империалист Путин не хочет мира и переговоров, - Писториус

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус выступил с критикой в адрес российского диктатора Владимира Путина, обвинив его в нежелании прекращать агрессию против Украины.

Об этом Писториус заявил во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Немецкий министр выступил в защиту курса федерального правительства на укрепление оборонной способности и солидарности с Украиной, несмотря на предостережения в своей партии.

"Этот империалист в Кремле (Путин. - ред.) не хочет переговоров, он не хочет мира", - заявил Писториус, добавив, что для мира нужна "всегда готовность обеих сторон".

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В своем выступлении он также напомнил о захватнических действиях Путина против Грузии, аннексии Крыма и полномасштабном вторжении в Украину с "максимально жестокой" войной.

Также Писториус отдельно отметил, что Россия полностью перешла на военную экономику, и "российская армия в следующем году будет вдвое больше, чем до начала войны в Украине".

Глава оборонного ведомства ФРГ добавил, что для Германии и НАТО важно инвестировать в оборону, поскольку Путин понимает только язык силы.

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