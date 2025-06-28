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Новости Агрессия России против Украины
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Империалист Путин не хочет мира и переговоров, - Писториус

Писториус раскритиковал Путина

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус выступил с критикой в адрес российского диктатора Владимира Путина, обвинив его в нежелании прекращать агрессию против Украины.

Об этом Писториус заявил во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Немецкий министр выступил в защиту курса федерального правительства на укрепление оборонной способности и солидарности с Украиной, несмотря на предостережения в своей партии.

"Этот империалист в Кремле (Путин. - ред.) не хочет переговоров, он не хочет мира", - заявил Писториус, добавив, что для мира нужна "всегда готовность обеих сторон".

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В своем выступлении он также напомнил о захватнических действиях Путина против Грузии, аннексии Крыма и полномасштабном вторжении в Украину с "максимально жестокой" войной.

Также Писториус отдельно отметил, что Россия полностью перешла на военную экономику, и "российская армия в следующем году будет вдвое больше, чем до начала войны в Украине".

Глава оборонного ведомства ФРГ добавил, что для Германии и НАТО важно инвестировать в оборону, поскольку Путин понимает только язык силы.

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Автор: 

Германия (7095) путин владимир (31647) россия (96442) Писториус Борис (238)


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Топ комментарии
+3
"В чем состоит цель путина?
Она очень простая.
Иранизация России или, если хотите, превращение ее в Северную Корею.
Получение абсолютной власти.
Возвращение в Россию капиталов чиновников и олигархов.
Водворение в России новой тоталитарной идеологии, списанной с ближневосточного исламизма. Да, мы живем в грязи, но мы духовные. Нас никто не уважает, а у нас великая история. Мы стремимся к миру, а всех, кто клевещет, что мы воюем, застрелим.

путин не нуждается в подписании бумаги, которая легитимизирует его захваты.
Ровно наоборот, он нуждается в постоянном предлоге для нагнетания истерии внутри страны и в ненависти к русским за рубежом.
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28.06.2025 00:31 Ответить
+1
цель ліліпутіна одна: "бабки делать надо" - білш ніякої
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28.06.2025 01:10 Ответить
+1
Пукіна за хабарі і відкати могли посадити ще тоді, коли він був замом Собчака в Ленінграді.
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28.06.2025 01:18 Ответить
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"В чем состоит цель путина?
Она очень простая.
Иранизация России или, если хотите, превращение ее в Северную Корею.
Получение абсолютной власти.
Возвращение в Россию капиталов чиновников и олигархов.
Водворение в России новой тоталитарной идеологии, списанной с ближневосточного исламизма. Да, мы живем в грязи, но мы духовные. Нас никто не уважает, а у нас великая история. Мы стремимся к миру, а всех, кто клевещет, что мы воюем, застрелим.

путин не нуждается в подписании бумаги, которая легитимизирует его захваты.
Ровно наоборот, он нуждается в постоянном предлоге для нагнетания истерии внутри страны и в ненависти к русским за рубежом.
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28.06.2025 00:31 Ответить
цель ліліпутіна одна: "бабки делать надо" - білш ніякої
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28.06.2025 01:10 Ответить
Пукіна за хабарі і відкати могли посадити ще тоді, коли він був замом Собчака в Ленінграді.
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28.06.2025 01:18 Ответить
radiosvoboda.org

Kорупційні скандали супроводжують Путіна упродовж більшої частини кар'єри. Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», і Радіо Свобода дізналися подробиці першого такого скандалу: у 1992 році юрист комітету із зовнішніх зв'язків Санкт-Петербурга попався на хабарі під час реєстрації фірми. Під час обшуку в нього знайшли реєстраційний журнал комітету та довіреність від начальника - голови комітету Володимира Путіна. На суді комітет пішов у глибоку оборону: заявив, що діяв відповідно до закону, але переконати суддю так і не зміг. Однак суд мав усі підстави вважати інакше.

Наприкінці 1980-х років Рада міністрів СРСР допустила в країну приватних іноземних інвесторів. Влітку 1991 року в Ленінграді налічувалася сотня СП, але справжнім конвеєром з їх реєстрації став комітет із зовнішніх зв'язків, щойно створений Собчаком - учителем на юрфаку ЛДУ Путіна, Медведєва та Леонардова.

Для реєстрації СП достатньо було подати письмову заяву іноземного інвестора, копію установчих документів, виписку з банку та торговельного реєстру країни інвестора. Реєстраційний збір становив 200 доларів.
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28.06.2025 01:24 Ответить
Під керівництвом Собчака Путін пропрацював шість років - став спочатку головою комітету із зовнішніх зв'язків, а потім першим заступником мера.
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28.06.2025 01:33 Ответить
Продовольство купувалося за завищеними; операції укладалися із сумнівними фірмами-«одноденками» і з фірмами, на чолі яких стояли кримінальні діячі; договори оформлялися з грубими порушеннями правил і за бажання легко могли бути оголошені недійсними.
За підрахунками групи, збитки, завдані місту в результаті дій В. Путіна, склали 122 млн доларів.
Петроградська міськрада схвалила доповідь групи і рекомендувала Анатолію Собчаку відправити Путіна у відставку й передати матеріали до прокуратури.
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28.06.2025 01:42 Ответить
На звинувачення жодної офіційної реакції не було.
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28.06.2025 01:43 Ответить
У серпні 1996 року, після поразки А. Собчака на виборах мера, Путін запрошений на роботу до Москви на посаду заступника керівника справами президента Російської Федерації Павла Бородіна.
26 березня 1997 року призначений заступником керівника Адміністрації президента Росії - начальником Головного контрольного управління президента Російської Федерації, змінивши на цій посаді Олексія Кудріна.
25 травня 1998 року призначений першим заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації, відповідальним за роботу з регіонами. До моменту призначення вважався однією з найвпливовіших фігур у Кремлі.
З 25 липня 1998 року - директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації, одночасно - від 26 березня 1999 року - секретар Ради безпеки Російської Федерації.
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28.06.2025 01:46 Ответить
хто міг посадити? защо?
він же на службі був і є
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28.06.2025 01:26 Ответить
З країнами як з мужиками. Чим менше сексу, тим більше розповідей про сексуальні подвиги.
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28.06.2025 00:37 Ответить
Так. Навіть на Цензорі такі є.
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28.06.2025 01:03 Ответить
Ні ні ні ! ***** не імперіаліст а московія не імперія, московія це звичайна низькосортна колоніальна держава, де захоплені народи геноцидяться а території асимілюютья.
тобто ***** це звичайний підар що є ватажком вбогої колоніальної клоаки, де кацап дореці є нагонимішим видом істот !
Імперія не пригнічує народи і нації а дає їм розвиватися , відчуйте різницю
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28.06.2025 01:29 Ответить
Казати на бліду моль, недопалка та ***** "імперіаліст" то для нього великий комплімент, якого він завжди чекав. Воно просто ******* потвора на престолі Параши.
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28.06.2025 07:40 Ответить
Імперіаліст Путін не хоче миру та переговорів

Як Пісторіус здогадався???
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28.06.2025 08:55 Ответить
Какое неожиданное открытие. Даже удивительно.
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28.06.2025 10:05 Ответить
"Містер очевидність"... І далі що?
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28.06.2025 12:33 Ответить
 
 