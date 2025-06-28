Империалист Путин не хочет мира и переговоров, - Писториус
Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус выступил с критикой в адрес российского диктатора Владимира Путина, обвинив его в нежелании прекращать агрессию против Украины.
Об этом Писториус заявил во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Немецкий министр выступил в защиту курса федерального правительства на укрепление оборонной способности и солидарности с Украиной, несмотря на предостережения в своей партии.
"Этот империалист в Кремле (Путин. - ред.) не хочет переговоров, он не хочет мира", - заявил Писториус, добавив, что для мира нужна "всегда готовность обеих сторон".
В своем выступлении он также напомнил о захватнических действиях Путина против Грузии, аннексии Крыма и полномасштабном вторжении в Украину с "максимально жестокой" войной.
Также Писториус отдельно отметил, что Россия полностью перешла на военную экономику, и "российская армия в следующем году будет вдвое больше, чем до начала войны в Украине".
Глава оборонного ведомства ФРГ добавил, что для Германии и НАТО важно инвестировать в оборону, поскольку Путин понимает только язык силы.
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Она очень простая.
Иранизация России или, если хотите, превращение ее в Северную Корею.
Получение абсолютной власти.
Возвращение в Россию капиталов чиновников и олигархов.
Водворение в России новой тоталитарной идеологии, списанной с ближневосточного исламизма. Да, мы живем в грязи, но мы духовные. Нас никто не уважает, а у нас великая история. Мы стремимся к миру, а всех, кто клевещет, что мы воюем, застрелим.
путин не нуждается в подписании бумаги, которая легитимизирует его захваты.
Ровно наоборот, он нуждается в постоянном предлоге для нагнетания истерии внутри страны и в ненависти к русским за рубежом.
Kорупційні скандали супроводжують Путіна упродовж більшої частини кар'єри. Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», і Радіо Свобода дізналися подробиці першого такого скандалу: у 1992 році юрист комітету із зовнішніх зв'язків Санкт-Петербурга попався на хабарі під час реєстрації фірми. Під час обшуку в нього знайшли реєстраційний журнал комітету та довіреність від начальника - голови комітету Володимира Путіна. На суді комітет пішов у глибоку оборону: заявив, що діяв відповідно до закону, але переконати суддю так і не зміг. Однак суд мав усі підстави вважати інакше.
Наприкінці 1980-х років Рада міністрів СРСР допустила в країну приватних іноземних інвесторів. Влітку 1991 року в Ленінграді налічувалася сотня СП, але справжнім конвеєром з їх реєстрації став комітет із зовнішніх зв'язків, щойно створений Собчаком - учителем на юрфаку ЛДУ Путіна, Медведєва та Леонардова.
Для реєстрації СП достатньо було подати письмову заяву іноземного інвестора, копію установчих документів, виписку з банку та торговельного реєстру країни інвестора. Реєстраційний збір становив 200 доларів.
За підрахунками групи, збитки, завдані місту в результаті дій В. Путіна, склали 122 млн доларів.
Петроградська міськрада схвалила доповідь групи і рекомендувала Анатолію Собчаку відправити Путіна у відставку й передати матеріали до прокуратури.
26 березня 1997 року призначений заступником керівника Адміністрації президента Росії - начальником Головного контрольного управління президента Російської Федерації, змінивши на цій посаді Олексія Кудріна.
25 травня 1998 року призначений першим заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації, відповідальним за роботу з регіонами. До моменту призначення вважався однією з найвпливовіших фігур у Кремлі.
З 25 липня 1998 року - директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації, одночасно - від 26 березня 1999 року - секретар Ради безпеки Російської Федерації.
він же на службі був і є
тобто ***** це звичайний підар що є ватажком вбогої колоніальної клоаки, де кацап дореці є нагонимішим видом істот !
Імперія не пригнічує народи і нації а дає їм розвиватися , відчуйте різницю
Як Пісторіус здогадався???