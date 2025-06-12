Німеччина цьогоріч може виділити на підтримку України 9 мільярдів євро. Це на 2 мільярди євро більше, ніж планувалося

Гарантована підтримка України з боку Німеччини цього року сягне 7 млрд євро, але німецький уряд планує виділити ще додатково 1,9 млрд євро.

Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Укрінформ.

"Ми плануємо надати 9 млрд євро для підтримки України", – сказав Пісторіус.

Він зауважив, що спочатку обсяги підтримки планувалися на рівні 4 млрд євро, в останні місяці вони були збільшені ще на 3 млрд євро, і зараз Німеччина хоче додати ще 1,9 млрд євро, "проте це ще остаточно не вирішено".

За словами Пісторіуса, частина цих грошей піде на фінансування виробництва української далекобійної зброї, які мають бути в наявності "вже найближчим часом".

Водночас очільник Пісторіус вказав на те, що німецький уряд наразі не розглядає поставки Україні німецьких крилатих ракет Taurus.

Пісторіус наголосив, що оборона війна, яку веде Україна, також спрямована на забезпечення миру в усій Європі. Він зазначив, що Росія лише посилила атаки на Україну в останні тижні, чітко демонструючи небажання до миру, і тому дуже важливо, щоб партнери посилили свою підтримку України.

Наприкінці травня стало відомо, що Німеччина виділить 5 млрд євро на військову допомогу Україні, частину коштів спрямують на закупівлю далекобійних озброєнь українського виробництва.

До того федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні заявив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не запроваджуватиме жодних обмежень щодо дальності їхнього застосування.