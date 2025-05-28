Німеччина виділить 5 мільярдів євро на військову допомогу для Україні: Умєров розповів, на що витратять кошти

Німеччина виділить 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні, частину коштів спрямують на закупівлю далекобійних озброєнь українського виробництва.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Маємо конкретні результати – рішення, які суттєво посилюють нашу оборону. Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Фінансування вже схвалене Бундестагом", – написав Умєров.

За словами українського міністра, серед іншого, ці кошти спрямують на далекобійне озброєння для України.

"Підписали Лист про намір, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро. Це – пряме посилення нашого ОПК та Сил оборони, які використовують засоби deep strike", – уточнив очільник Міноборони.

Він додав, що також підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T і ракет до них загальною вартістю 2,2 мільярда євро.

Крім того, Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва.

"Німеччина зобов’язалася підтримувати інвестиції до українського ОПК та закликати інших до цього, зокрема це стосується протиповітряної оборони. Щира подяка нашим партнерам за лідерство та системну підтримку України у протистоянні російській агресії", – наголосив Умєров.

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Як повідомлялося, раніше федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні заявив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не запроваджуватиме жодних обмежень щодо дальності їхнього застосування.