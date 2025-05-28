Німеччина оплатить роботу частини терміналів Starlink для ЗСУ

Німеччина взяла на себе фінансування значної частини покриття системи інтернет-супутників Starlink в Україні.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні 28 травня, передає Укрінформ.

"У цьому контексті (продовження військової допомоги Україні, – ред.) хочу наголосити на новому елементі: ми фінансуємо значну частину покриття системи Starlink в Україні", – розповів Мерц.

Він наголосив, що Німеччина розширюватиме свою військову підтримку України.

Перед тим Мерц заявив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб російський газопровід "Північний потік-2" не був знову введений в експлуатацію.

Також він підкреслив, що Німеччина допомагатиме українському народові в боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

На початку квітня стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі французької компанії Eutelsat, яка є альтернативою терміналам Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска.