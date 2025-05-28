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Мерц: Німеччина обіцяє допомагати Україні у боротьбі з РФ "стільки, скільки потрібно"
Німеччина допомагатиме українському народові у боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно.
Про це заявив федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У межах візиту до Німеччини президент Зеленський провів переговори з канцлером Мерцом, після чого обидва лідери зустрінуться з представниками німецьких компаній. Також президент України має заплановану зустріч з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у палаці Бельвю.
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Уклонение от команд береговой охраны со стороны этих танкеров, многочисленные нарушения техники безопасности и несанкционированный заход в чужие территориальные воды становятся все более систематическими.
В частности, исследователь приводит пример танкера FALCON, только вчера вошедшего в Балтийское море.
Этот танкер вообще не имеет флага страны, не застрахован на случай аварии, отключил автоматическую идентификационную систему, чтобы скрыть порт следования, и имеет по меньшей мере 13 других нарушений правил навигации.
Несмотря на то, что танкер заходил в территориальные воды Германии и Дании по пути следования, никто даже не пытался его задержать, хотя поводов для этого предостаточно.
Исследователь подчеркивает, что ситуация выглядит нелепо: FALCON имеет столько нарушений, что фактически является "висящим фруктом", который можно сорвать в любой момент с особой легкостью.
Тем не менее, вместо активизации действий по наказанию нарушителей, европейские страны продолжают обсуждать теоретические аспекты санкций против российского сырьевого комплекса.
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