Мерц: Німеччина обіцяє допомагати Україні у боротьбі з РФ "стільки, скільки потрібно"

Німеччина допомагатиме українському народові у боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У межах візиту до Німеччини президент Зеленський провів переговори з канцлером Мерцом, після чого обидва лідери зустрінуться з представниками німецьких компаній. Також президент України має заплановану зустріч з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у палаці Бельвю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із Мерцом: обговорять зміцнення ППО та поставку артснарядів. ФОТОрепортаж