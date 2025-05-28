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Новости Поддержка Украине
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Мерц: Германия обещает помогать Украине в борьбе с РФ "столько, сколько нужно"

Фридрих Мерц

Германия будет помогать украинскому народу в борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В рамках визита в Германию президент Зеленский провел переговоры с канцлером Мерцом, после чего оба лидера встретятся с представителями немецких компаний. Также президент Украины имеет запланированную встречу с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю.

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Автор: 

Германия (7043) война в Украине (4510) Фридрих Мерц (141)


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Це ж було вже)
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28.05.2025 15:06 Ответить
То так, одні також вже таке казали, пане Мерц,)
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28.05.2025 15:08 Ответить
"стільки, скільки потрібно для того щоб війна продовжувалась, але не вигравалась"
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28.05.2025 15:09 Ответить
Хтоб подумав що через 80 років німці будуть давати зброю щоб вбивати ****** русню
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28.05.2025 15:41 Ответить
І знову ці затягані мантри Байдена "we stand with Ukraine as long as it takes". Байден вже півроку на пенсії, а методички його взяли на озброєння нові політики.
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28.05.2025 16:08 Ответить
Пока Евросоюз обсуждает стратегии санкций против российского "теневого флота", OSINT-исследователь Auonsson обращает внимание на слона в комнате: многочисленные нарушения со стороны танкеров, идущих из и в Балтийское море.

Уклонение от команд береговой охраны со стороны этих танкеров, многочисленные нарушения техники безопасности и несанкционированный заход в чужие территориальные воды становятся все более систематическими.

В частности, исследователь приводит пример танкера FALCON, только вчера вошедшего в Балтийское море.

Этот танкер вообще не имеет флага страны, не застрахован на случай аварии, отключил автоматическую идентификационную систему, чтобы скрыть порт следования, и имеет по меньшей мере 13 других нарушений правил навигации.

Несмотря на то, что танкер заходил в территориальные воды Германии и Дании по пути следования, никто даже не пытался его задержать, хотя поводов для этого предостаточно.

Исследователь подчеркивает, что ситуация выглядит нелепо: FALCON имеет столько нарушений, что фактически является "висящим фруктом", который можно сорвать в любой момент с особой легкостью.

Тем не менее, вместо активизации действий по наказанию нарушителей, европейские страны продолжают обсуждать теоретические аспекты санкций против российского сырьевого комплекса.
https://t.me/yigal_levin/83398 YIGAL LEVIN
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28.05.2025 16:37 Ответить
Я щось не зрозумів - це Мерц чи реінкарнований Байден? "Скільки потрібно" - пряма дорога до підсумкового програшу! Про "тауруси" взагалі мовчок, як став канцлером, а коли був кандидатом - клявся й божився, що відразу надасть! Скоріше за все - Україна цих багатостраждальних ракет ніколи не побачить!
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28.05.2025 17:49 Ответить
 
 