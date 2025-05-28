Мерц: Германия обещает помогать Украине в борьбе с РФ "столько, сколько нужно"

Германия будет помогать украинскому народу в борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В рамках визита в Германию президент Зеленский провел переговоры с канцлером Мерцом, после чего оба лидера встретятся с представителями немецких компаний. Также президент Украины имеет запланированную встречу с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю.

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