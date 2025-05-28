Мерц: Германия обещает помогать Украине в борьбе с РФ "столько, сколько нужно"
Германия будет помогать украинскому народу в борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.
Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В рамках визита в Германию президент Зеленский провел переговоры с канцлером Мерцом, после чего оба лидера встретятся с представителями немецких компаний. Также президент Украины имеет запланированную встречу с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю.
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Уклонение от команд береговой охраны со стороны этих танкеров, многочисленные нарушения техники безопасности и несанкционированный заход в чужие территориальные воды становятся все более систематическими.
В частности, исследователь приводит пример танкера FALCON, только вчера вошедшего в Балтийское море.
Этот танкер вообще не имеет флага страны, не застрахован на случай аварии, отключил автоматическую идентификационную систему, чтобы скрыть порт следования, и имеет по меньшей мере 13 других нарушений правил навигации.
Несмотря на то, что танкер заходил в территориальные воды Германии и Дании по пути следования, никто даже не пытался его задержать, хотя поводов для этого предостаточно.
Исследователь подчеркивает, что ситуация выглядит нелепо: FALCON имеет столько нарушений, что фактически является "висящим фруктом", который можно сорвать в любой момент с особой легкостью.
Тем не менее, вместо активизации действий по наказанию нарушителей, европейские страны продолжают обсуждать теоретические аспекты санкций против российского сырьевого комплекса.
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