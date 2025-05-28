Німеччина зробить усе можливе, щоб "Північний потік-2" не запрацював, – Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб російський газопровід "Північний потік-2" не був знову введений в експлуатацію.

Про це Мерц сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 28 травня в Берліні, передає Укрінформ.

"Я заявляю від імені Федеративної Республіки Німеччина: ми зробимо все, щоб газогін "Північний потік-2" не був знову введений в експлуатацію", – завив Мерц.

Він наголосив на важливості посилення тиску на Росію з метою ослаблення її воєнної машини та примусу її до миру.

Мерц також зазначив, що "вже ведеться робота над 18-м пакетом санкцій", зокрема в консультаціях зі США.

"Треба розуміти, що відмова російської сторони вести переговори, відмова від режиму припинення вогню тепер має реальні наслідки", – підкреслив Мерц.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

На початку травня 2025 року повідомлялося, що оператор "Північного потоку-2" уклав мирову угоду з кредиторами і зможе уникнути банкрутства.

Також стало відомо, що в адміністрації президента США Дональда Трампа обговорюють скасування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" та, можливо, інших російських активів у Європі в межах дискусій про припинення війни в Україні.

Однак водночас в адміністрації президента США немає єдності щодо скасування енергетичних санкцій проти Росії, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.