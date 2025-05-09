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Оператор "Північного потоку-2" уклав мирову угоду з кредиторами і зможе уникнути банкрутства

Оператор

Суд швейцарського кантону Цуг затвердив мирову угоду, укладену між оператором російського газопроводу "Північний потік-2" компанією Nord Stream 2 AG і її кредиторами.

Розгляд питання про реструктуризацію боргу Nord Stream 2 AG та компромісну угоду з кредиторами тривав із грудня 2024 року, передає Liga.net із посиланням на швейцарське видання SRF.

Nord Stream 2 AG має близько 150 кредиторів, з якими вона мала розрахуватися до 9 травня, коли сплив термін мораторію на банкрутство компанії, який було продовжено судом на початку січня.

Якби угоди не було досягнуто, компанія була б оголошена банкрутом.

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Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG перебуває на стадії банкрутства з березня 2022 року через відмову в сертифікації проєкту та американські санкції.

Компанія Nord Stream 2 AG, що на 100% належить "Газпрому", була оператором газопроводу "Північний потік-2". До повномасштабної російсько-української війни партнерами "Газпрому" в проєкті виступали п'ять енергетичних гігантів Європи: британська Shell, австрійська OMV, французька Engie та німецькі Uniper і Wintershall. Партнери фінансували будівництво газопроводу 50% на 50%.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

За даними ЗМІ, в останні місяці в адміністрації президента США Дональда Трампа обговорюють скасування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" та, можливо, інших російських активів у Європі в межах дискусій про припинення війни в Україні.

Автор: 

банкрутство (551) газ (7954) Газпром (2556) Північний потік (1083)


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так само скоро вся раша досягне угоди з америкою і ії пристібаями
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09.05.2025 18:25 Відповісти
До сраки це. ЄС припиняє закупати кацапський газ. КОнтора належить Грязьпрому, який майже банкрот. Ну подохне воно не зараз а через пару місяців - ніякої різниці якщо нема закупівель газу.
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09.05.2025 18:31 Відповісти

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