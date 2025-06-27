Мерц: Я бы надолго воздержался от звонков Путину
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что долгое время воздерживался бы от звонков диктатору Владимиру Путину.
Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.
Так, он отметил, что после недавнего визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву РФ нанесла удары по Киеву, повреждены больницы. А после последнего разговора Путина с Олафом Шольцом Россия нанесла удар по детской больнице.
"Поэтому, если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго", - сказал он.
Также Мерц отметил, что у Дональда Трампа растет скептицизм относительно войны РФ против Украины, он становится более критичным.
"В Европе существует широкий консенсус относительно оценки этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке", - добавил он.
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Он все равно будет рассказывать про 8 лет, ущемление мальчика в трусиках и прочий бред
а вже потім - диктатор..
які з терористами можуть бути дзвінки та договорняки?
їх потрібно послідовно вбивати і повертати поступово всі землі що вони незаконно захопили за останні 300 років от і все що потрібно світові робити