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Мерц: Я бы надолго воздержался от звонков Путину

Мерц не хочет звонить Путину. В чем причина

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что долгое время воздерживался бы от звонков диктатору Владимиру Путину.

Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Так, он отметил, что после недавнего визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву РФ нанесла удары по Киеву, повреждены больницы. А после последнего разговора Путина с Олафом Шольцом Россия нанесла удар по детской больнице.

"Поэтому, если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго", - сказал он.

Также Мерц отметил, что у Дональда Трампа растет скептицизм относительно войны РФ против Украины, он становится более критичным.

"В Европе существует широкий консенсус относительно оценки этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке", - добавил он.

Читайте: Мерц: Германия будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине.

Автор: 

Германия (7095) путин владимир (31651) Фридрих Мерц (168)


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Топ комментарии
+7
)(уйлу нужны телефонные звонки только для показушной значимости.

Он все равно будет рассказывать про 8 лет, ущемление мальчика в трусиках и прочий бред
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27.06.2025 16:22 Ответить
+5
Я би ше і фінансував сепаратистів всередині рф, шоб фсб сраку рвало і було внапрязі всередині краіни, а не зовні шукали росєю! Чечня, Дагестан, Татарстан, Саха, Башкартостан і ше дафіга шо можно відпиляти від рф!
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27.06.2025 16:25 Ответить
+5
хло - терорист та вбивця..
а вже потім - диктатор..
які з терористами можуть бути дзвінки та договорняки?
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27.06.2025 16:28 Ответить
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І від надання Україні таурусів.
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27.06.2025 16:21 Ответить
а **** товку від тебе від твоїх розповідей НАТО ГІВНО ЗАВЕРНУТЕ У ЗОЛОТИСТУ БУМАЖКУ
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27.06.2025 16:43 Ответить
Оце ***** засмутиться ...
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27.06.2025 16:22 Ответить
)(уйлу нужны телефонные звонки только для показушной значимости.

Он все равно будет рассказывать про 8 лет, ущемление мальчика в трусиках и прочий бред
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27.06.2025 16:22 Ответить
ОДНО СЛОВО НИКОГДА
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27.06.2025 16:22 Ответить
Я би ше і фінансував сепаратистів всередині рф, шоб фсб сраку рвало і було внапрязі всередині краіни, а не зовні шукали росєю! Чечня, Дагестан, Татарстан, Саха, Башкартостан і ше дафіга шо можно відпиляти від рф!
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27.06.2025 16:25 Ответить
Прийде час, саме відвалиться!
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27.06.2025 18:11 Ответить
Балачки
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27.06.2025 16:26 Ответить
Эти кастрированные европейские клоуны до сих пор изображают "великие державы".
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27.06.2025 16:26 Ответить
хло - терорист та вбивця..
а вже потім - диктатор..
які з терористами можуть бути дзвінки та договорняки?
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27.06.2025 16:28 Ответить
трампу не кажіть, у нього старече нетримання, не може втриматися щоб путіну дікпіки не послати навіть пару годин.
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27.06.2025 16:31 Ответить
тауруси та літаки давайте для ЗСУ бо буде новий ГДР та "Берлінская стена "
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27.06.2025 16:50 Ответить
правильно- чтобы дольше длилась война, европе это выгодно, да вонючка мерц?
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27.06.2025 17:01 Ответить
Молодець Мерц!!! "Валяти Шольца" (мем такий) не буде!
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27.06.2025 17:12 Ответить
Невже в Європі нарешті вловили зв'язок між спілкуванням з ****** і масованими терактами які московський режим присвячує цим перемовинам
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27.06.2025 17:22 Ответить
***** взагалі ніхто не повинен телефонувати, ну хто в здоровому глузді телефонує фашистам ?
їх потрібно послідовно вбивати і повертати поступово всі землі що вони незаконно захопили за останні 300 років от і все що потрібно світові робити
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27.06.2025 18:54 Ответить
 
 