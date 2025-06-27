Мерц: Германия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна и в дальнейшем будет оказывать Украине полную поддержку в условиях войны.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Германия будет продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку... Украина может на это положиться", - заявил Мерц.

Он отметил, что этот вопрос был согласован на уровне лидеров государств и правительств во время саммита НАТО и Европейского Совета, которые состоялись ранее на этой неделе.

Канцлер также подчеркнул, что помощь включает работу над усилением санкций Евросоюза против России. "Мы также будем продолжать убеждать Вашингтон, чтобы оттуда Москве был послан четкий сигнал", - добавил он.

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