Германия выделит Украине 8,3 млрд евро военной помощи в 2025 году, - министр Клингбайль

Правительство Германии утвердило проект бюджета, который предусматривает 8,3 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году.

Об этом сообщил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы видим, что угроза нашему миру, которую создает российская агрессия, является реальной даже через три года после начала войны в Украине. Мы твердо стоим на стороне Украины и то, что поддержка остается на высоком уровне, показывает и этот проект бюджета с 8,3 миллиардами евро на поддержку Украины", - подчеркнул Клингбайль.

Министр также сообщил об увеличении оборонного бюджета ФРГ до 624 миллиардов евро в 2025 году. Это позволит достичь показателя в 2,4% ВВП, что превышает целевой уровень НАТО в 2%. К 2029 году планируется довести расходы до 3,5% ВВП.

Отдельно Клингбайль подчеркнул необходимость подготовки к гибридным угрозам со стороны России - таким как дроновые атаки, шпионаж, диверсии и кибератаки. По его словам, для усиления обороноспособности будет профинансировано создание дополнительных 10 тысяч должностей в Бундесвере.

Проект бюджета еще должен быть утвержден Бундестагом.

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