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Новости Военная помощь Украине
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Германия выделит Украине 8,3 млрд евро военной помощи в 2025 году, - министр Клингбайль

Ларс Клингбайль

Правительство Германии утвердило проект бюджета, который предусматривает 8,3 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году.

Об этом сообщил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы видим, что угроза нашему миру, которую создает российская агрессия, является реальной даже через три года после начала войны в Украине. Мы твердо стоим на стороне Украины и то, что поддержка остается на высоком уровне, показывает и этот проект бюджета с 8,3 миллиардами евро на поддержку Украины", - подчеркнул Клингбайль.

Министр также сообщил об увеличении оборонного бюджета ФРГ до 624 миллиардов евро в 2025 году. Это позволит достичь показателя в 2,4% ВВП, что превышает целевой уровень НАТО в 2%. К 2029 году планируется довести расходы до 3,5% ВВП.

Отдельно Клингбайль подчеркнул необходимость подготовки к гибридным угрозам со стороны России - таким как дроновые атаки, шпионаж, диверсии и кибератаки. По его словам, для усиления обороноспособности будет профинансировано создание дополнительных 10 тысяч должностей в Бундесвере.

Проект бюджета еще должен быть утвержден Бундестагом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бундесвер определил Россию как "экзистенциальную угрозу" для Германии и Европы, - СМИ

Автор: 

Германия (7099) война в Украине (4972)


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Топ комментарии
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Данке шон.. 😎
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24.06.2025 13:00 Ответить
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Це добре, але аналітики у новині не вистачає, я читав що останніми часами Великобританія і Франція основні донори допомоги Україні (звісно, не у ВВП, тут наші найперші друзі Скандинавські і Балтійські країни ), а не Німеччина, хотілося б порівняльного аналізу.
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24.06.2025 12:54 Ответить
неправду ви читали. Німеччина найбільший донор, після США,
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24.06.2025 12:57 Ответить
Дайте статистику за 2025 рік, Німеччина - найпотужніша економіка Європи, але після перевиборів канцлера вона допомагає менше, втім зменшення допомоги планувалося ще у 2024 році.
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24.06.2025 13:01 Ответить
Але Франція і Британія допомогають ще менше. Я США рахую за всі роки війни.
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24.06.2025 14:59 Ответить
Навіщо ці підрахунки, і потім теж неправда, сумарна допомога Європи Україні за 2022-2025 рр. вже перевищує допомогу США за цей період.
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24.06.2025 15:07 Ответить
ніт, не перевищує і близько. Бо США поставляла зброю со складів, а Європа виділяла гроші, які ще багато в чому не освоєні.
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25.06.2025 12:26 Ответить
Не набридло писати муйню

https://tsn.ua/ato/ssha-bilshe-ne-postachaiut-zbroiu-kuleba-nazvav-khto-teper-holovnyy-donor-********-2856701.html

можете не спростовувати, дайте здогадаюсь, міністр бреше, бо у вас свої надійніші джерела інформації, відповідати не треба
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25.06.2025 12:37 Ответить
Вчись спілкуватися ввічливіше. По-друге, Трамп тільки півроку при владі, а війна вже 3,5 року. З яких 3 роки допомога США йшла по 60 мільярдів на рік пакети від Байдена. І навіть досі ще залишки пакеті Байдена постачаються в Україну. Якщо ти цього не розумієш, в тебе проблема з мисленням. Але ти просто перестрибнув на іншу тему. Ти казав, що Великобрітанія і Франція постачають більше, чим Німеччина - докази будуть? Чи ти їх разом приплюсував, допомогу Великобрітанії додав до допомоги Франції? Це ще одна помилка.
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25.06.2025 12:50 Ответить
Я вказав на аксіоматичні речі, колишній німецький уряд, німецький політикум і зрештою Бундестаг прийняли політичне рішення зменшувати допомогу Україні, щорічно, і дотримуються цього плану, тому в цьому році ФРН надає меншу допомогу Україні, ніж Франція і Великобританія, це речі загальновідомі, а якщо ви цього не знаєте (особисто я вважав, що ви займалися тролінгом, і знаєте чим займаєтеся), то Гугл вам в допомогу
І ще, містере, ви навіщось до європейських справ приплели США, мовляв, Німеччина допомагає найбільше після США (типовий тролінг), але Німеччина допомагає зараз менше ніж раніше,а США взагалі не допомагають від часу приходу до влади Трампа, який зумів через контроль над республіканською партією заблокувати допомогу України на згадувані 62 млрд. ще за каденції Байдена.
Якщо ж ви продовжуєте вважати, що США допомагають Україні, це неправда (таке слово видається вам ввічливим?). Те, що Байден допомагав, міг би і повинен був - більше, враховуючи історію надання псевдогарантій безпеки Україні адміністрацією Клінтона, але краще Байден, ніж Трамп, у якого особиста ненависть до України і велика любов до Московщини. Міжнародне становище України після нападу на нас Х-уйла у 2022 р. було б гіршим, якби на виборах 2020 р. переміг би улюбленець реднеків Донні, не було б взагалі ніякої допомоги з боку США, як немає її зараз.
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25.06.2025 13:14 Ответить
Америка не надає ніякої допомоги,то виходить на якому місці Німечина?
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24.06.2025 13:08 Ответить
До речі,у чому полягає допомога США після приходу до влади адміністрації Трампа.
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24.06.2025 13:10 Ответить
В тому що через два тижні будуть гарні новини про угоду впродовж 24 годин.
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24.06.2025 13:34 Ответить
це такий був дотеп? одразу не зрозумів, все ж Німеччина допомагає, на відміну від США
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24.06.2025 13:59 Ответить
Данке шон.. 😎
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24.06.2025 13:00 Ответить
Протягом? Чи до завершення?
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24.06.2025 13:02 Ответить
Дякуємо громадянам Германії. Дуже просимо Таурус.
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24.06.2025 13:06 Ответить
Приїдь забери. Тобі скільки?
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24.06.2025 13:52 Ответить
 
 