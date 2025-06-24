Німеччина виділить Україні 8,3 млрд євро військової допомоги у 2025 році, - міністр Клінгбайль
Уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету, який передбачає 8,3 мільярда євро військової допомоги Україні у 2025 році.
Про це повідомив міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо, що загроза нашому миру, яку створює російська агресія, є реальною навіть через три роки після початку війни в Україні. Ми твердо стоїмо на боці України і те, що підтримка залишається на високому рівні, показує і цей проєкт бюджету з 8,3 мільярдами євро на підтримку України", - наголосив Клінгбайль.
Міністр також повідомив про збільшення оборонного бюджету ФРН до 624 мільярдів євро у 2025 році. Це дозволить досягти показника у 2,4% ВВП, що перевищує цільовий рівень НАТО у 2%. До 2029 року планується довести витрати до 3,5% ВВП.
Окремо Клінгбайль підкреслив необхідність підготовки до гібридних загроз з боку Росії - таких як дронові атаки, шпигунство, диверсії та кібератаки. За його словами, для посилення обороноздатності буде профінансовано створення додаткових 10 тисяч посад у Бундесвері.
Проєкт бюджету ще має бути затверджений Бундестагом.
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можете не спростовувати, дайте здогадаюсь, міністр бреше, бо у вас свої надійніші джерела інформації, відповідати не треба
І ще, містере, ви навіщось до європейських справ приплели США, мовляв, Німеччина допомагає найбільше після США (типовий тролінг), але Німеччина допомагає зараз менше ніж раніше,а США взагалі не допомагають від часу приходу до влади Трампа, який зумів через контроль над республіканською партією заблокувати допомогу України на згадувані 62 млрд. ще за каденції Байдена.
Якщо ж ви продовжуєте вважати, що США допомагають Україні, це неправда (таке слово видається вам ввічливим?). Те, що Байден допомагав, міг би і повинен був - більше, враховуючи історію надання псевдогарантій безпеки Україні адміністрацією Клінтона, але краще Байден, ніж Трамп, у якого особиста ненависть до України і велика любов до Московщини. Міжнародне становище України після нападу на нас Х-уйла у 2022 р. було б гіршим, якби на виборах 2020 р. переміг би улюбленець реднеків Донні, не було б взагалі ніякої допомоги з боку США, як немає її зараз.