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Новини Військова допомога Україні
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Німеччина виділить Україні 8,3 млрд євро військової допомоги у 2025 році, - міністр Клінгбайль

Ларс Клінгбайль

Уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету, який передбачає 8,3 мільярда євро військової допомоги Україні у 2025 році.

Про це повідомив міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що загроза нашому миру, яку створює російська агресія, є реальною навіть через три роки після початку війни в Україні. Ми твердо стоїмо на боці України і те, що підтримка залишається на високому рівні, показує і цей проєкт бюджету з 8,3 мільярдами євро на підтримку України", - наголосив Клінгбайль.

Міністр також повідомив про збільшення оборонного бюджету ФРН до 624 мільярдів євро у 2025 році. Це дозволить досягти показника у 2,4% ВВП, що перевищує цільовий рівень НАТО у 2%. До 2029 року планується довести витрати до 3,5% ВВП.

Окремо Клінгбайль підкреслив необхідність підготовки до гібридних загроз з боку Росії - таких як дронові атаки, шпигунство, диверсії та кібератаки. За його словами, для посилення обороноздатності буде профінансовано створення додаткових 10 тисяч посад у Бундесвері.

Проєкт бюджету ще має бути затверджений Бундестагом.

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Автор: 

Німеччина (7517) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
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Данке шон.. 😎
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24.06.2025 13:00 Відповісти
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Це добре, але аналітики у новині не вистачає, я читав що останніми часами Великобританія і Франція основні донори допомоги Україні (звісно, не у ВВП, тут наші найперші друзі Скандинавські і Балтійські країни ), а не Німеччина, хотілося б порівняльного аналізу.
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24.06.2025 12:54 Відповісти
неправду ви читали. Німеччина найбільший донор, після США,
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24.06.2025 12:57 Відповісти
Дайте статистику за 2025 рік, Німеччина - найпотужніша економіка Європи, але після перевиборів канцлера вона допомагає менше, втім зменшення допомоги планувалося ще у 2024 році.
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24.06.2025 13:01 Відповісти
Але Франція і Британія допомогають ще менше. Я США рахую за всі роки війни.
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24.06.2025 14:59 Відповісти
Навіщо ці підрахунки, і потім теж неправда, сумарна допомога Європи Україні за 2022-2025 рр. вже перевищує допомогу США за цей період.
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24.06.2025 15:07 Відповісти
ніт, не перевищує і близько. Бо США поставляла зброю со складів, а Європа виділяла гроші, які ще багато в чому не освоєні.
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25.06.2025 12:26 Відповісти
Не набридло писати муйню

https://tsn.ua/ato/ssha-bilshe-ne-postachaiut-zbroiu-kuleba-nazvav-khto-teper-holovnyy-donor-********-2856701.html

можете не спростовувати, дайте здогадаюсь, міністр бреше, бо у вас свої надійніші джерела інформації, відповідати не треба
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25.06.2025 12:37 Відповісти
Вчись спілкуватися ввічливіше. По-друге, Трамп тільки півроку при владі, а війна вже 3,5 року. З яких 3 роки допомога США йшла по 60 мільярдів на рік пакети від Байдена. І навіть досі ще залишки пакеті Байдена постачаються в Україну. Якщо ти цього не розумієш, в тебе проблема з мисленням. Але ти просто перестрибнув на іншу тему. Ти казав, що Великобрітанія і Франція постачають більше, чим Німеччина - докази будуть? Чи ти їх разом приплюсував, допомогу Великобрітанії додав до допомоги Франції? Це ще одна помилка.
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25.06.2025 12:50 Відповісти
Я вказав на аксіоматичні речі, колишній німецький уряд, німецький політикум і зрештою Бундестаг прийняли політичне рішення зменшувати допомогу Україні, щорічно, і дотримуються цього плану, тому в цьому році ФРН надає меншу допомогу Україні, ніж Франція і Великобританія, це речі загальновідомі, а якщо ви цього не знаєте (особисто я вважав, що ви займалися тролінгом, і знаєте чим займаєтеся), то Гугл вам в допомогу
І ще, містере, ви навіщось до європейських справ приплели США, мовляв, Німеччина допомагає найбільше після США (типовий тролінг), але Німеччина допомагає зараз менше ніж раніше,а США взагалі не допомагають від часу приходу до влади Трампа, який зумів через контроль над республіканською партією заблокувати допомогу України на згадувані 62 млрд. ще за каденції Байдена.
Якщо ж ви продовжуєте вважати, що США допомагають Україні, це неправда (таке слово видається вам ввічливим?). Те, що Байден допомагав, міг би і повинен був - більше, враховуючи історію надання псевдогарантій безпеки Україні адміністрацією Клінтона, але краще Байден, ніж Трамп, у якого особиста ненависть до України і велика любов до Московщини. Міжнародне становище України після нападу на нас Х-уйла у 2022 р. було б гіршим, якби на виборах 2020 р. переміг би улюбленець реднеків Донні, не було б взагалі ніякої допомоги з боку США, як немає її зараз.
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25.06.2025 13:14 Відповісти
Америка не надає ніякої допомоги,то виходить на якому місці Німечина?
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24.06.2025 13:08 Відповісти
До речі,у чому полягає допомога США після приходу до влади адміністрації Трампа.
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24.06.2025 13:10 Відповісти
В тому що через два тижні будуть гарні новини про угоду впродовж 24 годин.
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24.06.2025 13:34 Відповісти
це такий був дотеп? одразу не зрозумів, все ж Німеччина допомагає, на відміну від США
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24.06.2025 13:59 Відповісти
Данке шон.. 😎
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24.06.2025 13:00 Відповісти
Протягом? Чи до завершення?
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24.06.2025 13:02 Відповісти
Дякуємо громадянам Германії. Дуже просимо Таурус.
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24.06.2025 13:06 Відповісти
Приїдь забери. Тобі скільки?
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24.06.2025 13:52 Відповісти
 
 