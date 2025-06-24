Німеччина виділить Україні 8,3 млрд євро військової допомоги у 2025 році, - міністр Клінгбайль

Уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету, який передбачає 8,3 мільярда євро військової допомоги Україні у 2025 році.

Про це повідомив міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що загроза нашому миру, яку створює російська агресія, є реальною навіть через три роки після початку війни в Україні. Ми твердо стоїмо на боці України і те, що підтримка залишається на високому рівні, показує і цей проєкт бюджету з 8,3 мільярдами євро на підтримку України", - наголосив Клінгбайль.

Міністр також повідомив про збільшення оборонного бюджету ФРН до 624 мільярдів євро у 2025 році. Це дозволить досягти показника у 2,4% ВВП, що перевищує цільовий рівень НАТО у 2%. До 2029 року планується довести витрати до 3,5% ВВП.

Окремо Клінгбайль підкреслив необхідність підготовки до гібридних загроз з боку Росії - таких як дронові атаки, шпигунство, диверсії та кібератаки. За його словами, для посилення обороноздатності буде профінансовано створення додаткових 10 тисяч посад у Бундесвері.

Проєкт бюджету ще має бути затверджений Бундестагом.

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