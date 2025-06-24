За добу на фронті 165 боєзіткнень, понад 50 ворожих штурмів відбито на на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 23 червня 2025 року, на фронті було зафіксовано 165 боєзіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів 17 ракетами та 36 авіаційних ударів, скинув 72 керовані авіаційні бомби, також залучив 2861 дрон-камікадзе. Окрім того ворог здійснив 6076 артилерійських обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Озерне, Мала Вовча Харківської області; Разіне, Покровськ, Новоторецьке, Полтавка, Малинівка, Воскресенка Донецької області; Новоселівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три засоби ракетних військ і артилерії та один пункт управління російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 198 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 12 ракет та 100 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 10 атак загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 22 керовані авіаційні бомби, та здійснив 262 обстріли, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Григорівки.

Також зазначається, що на Краматорському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 27 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки.

"На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки.

Минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.