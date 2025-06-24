За сутки на фронте 165 боестолкновений, более 50 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

В целом, за прошедшие сутки, 23 июня 2025 года, на фронте было зафиксировано 165 боестолкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 17 ракетами и 36 авиационных ударов, сбросил 72 управляемые авиационные бомбы, также привлек 2861 дрон-камикадзе. Кроме того враг совершил 6076 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Озерное, Малая Волчья Харьковской области; Разино, Покровск, Новоторецкое, Полтавка, Малиновка, Воскресенка Донецкой области; Новоселовка, Малая Токмачка Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии и один пункт управления российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 198 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 12 ракет и 100 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 22 управляемые авиационные бомбы, и совершил 262 обстрела, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.

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Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Двуречная, Глубокое, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголевка.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Кругляковки и в направлениях Песчаного, Петропавловки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Григорьевки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении враг совершил 12 атак в районах Новомаркового, Часова Яра и в направлениях Николаевки, Ступочек, Приволья, Бондарного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 27 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русина Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.

"На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптево и в направлениях Шахматного, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Новоселка, Запорожье, Перестройка, Комар, Мирное, Шевченко, Вольное Поле и в направлении Воскресенки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.