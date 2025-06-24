Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 013 700 человек (+1200 за сутки), 10 966 танков, 29 511 артсистем, 22879 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 011 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1013700 (+1200) человек,

танков - 10966 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 22879 (+7) ед.

артиллерийских систем - 29511 (+21) ед.

РСЗО - 1424 (+1) ед

средства ППО - 1188 (+0) ед.

самолетов - 416 (+0) ед.

вертолетов - 337 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41915 (+198)

крылатые ракеты - 3388 (+12)

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 52961 (+100) ед.

специальная техника - 3920 (+0)

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