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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 013 700 человек (+1200 за сутки), 10 966 танков, 29 511 артсистем, 22879 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 011 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1013700 (+1200) человек,
  • танков - 10966 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин - 22879 (+7) ед.
  • артиллерийских систем - 29511 (+21) ед.
  • РСЗО - 1424 (+1) ед
  • средства ППО - 1188 (+0) ед.
  • самолетов - 416 (+0) ед.
  • вертолетов - 337 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 41915 (+198)
  • крылатые ракеты - 3388 (+12)
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52961 (+100) ед.
  • специальная техника - 3920 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19892) Генштаб ВС (6576) ликвидация (3765) уничтожение (7390)


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Топ комментарии
+19
Минув 4143 день москальсько-української війни.
130! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістика файно, решта по мінімуму.
Результативність ППО перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 013 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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24.06.2025 08:37 Ответить
+10
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24.06.2025 08:38 Ответить
+9
Коли ж ці пі#ари вже закінчаться???😡😡😡
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24.06.2025 07:28 Ответить
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Коли ж ці пі#ари вже закінчаться???😡😡😡
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24.06.2025 07:28 Ответить
на фоні стану справ на фронті. стану справ у державі!
всі ці циферки ніфіга не радісні, а все більше схожі на позитивну тотальну брехню!
як і все на сьогодні в україні, від зелених дегенератів брехунів мародерів.
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24.06.2025 07:31 Ответить
Що ж так мало. Якщо їх близько 700 тисяч, то це близько двох років їх треба буде вбивати такими темпами
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24.06.2025 07:34 Ответить
Лемінги царіцєна пішли у масовку накабздона?
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24.06.2025 07:40 Ответить
Не по темі але актуально : інтервю справжнього президента України Порошенка П.О. Портнікову :

https://www.youtube.com/watch?v=j-49YZKt03M
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24.06.2025 07:42 Ответить
Рашиський терор проти мирного населення і майже ніякої відповіді по ворогу не дуже викликають довіру і радості мало.
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24.06.2025 07:51 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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24.06.2025 08:12 Ответить
Минув 4143 день москальсько-української війни.
130! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістика файно, решта по мінімуму.
Результативність ППО перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 013 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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24.06.2025 08:37 Ответить
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24.06.2025 08:38 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.06.2025 09:50 Ответить
 
 