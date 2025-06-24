Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 013 700 человек (+1200 за сутки), 10 966 танков, 29 511 артсистем, 22879 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 011 490 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1013700 (+1200) человек,
- танков - 10966 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 22879 (+7) ед.
- артиллерийских систем - 29511 (+21) ед.
- РСЗО - 1424 (+1) ед
- средства ППО - 1188 (+0) ед.
- самолетов - 416 (+0) ед.
- вертолетов - 337 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 41915 (+198)
- крылатые ракеты - 3388 (+12)
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 52961 (+100) ед.
- специальная техника - 3920 (+0)
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+19 Qq Qqq #455433
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всі ці циферки ніфіга не радісні, а все більше схожі на позитивну тотальну брехню!
як і все на сьогодні в україні, від зелених дегенератів брехунів мародерів.
https://www.youtube.com/watch?v=j-49YZKt03M
130! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістика файно, решта по мінімуму.
Результативність ППО перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 013 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!