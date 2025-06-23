Поражена нефтебаза "Комбинат "Атлас" в Ростовской области РФ, - Генштаб
В ночь на 23 июня поражен важный объект российских захватчиков на территории Ростовской области РФ - нефтебаза "Комбинат "Атлас".
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках снижения наступательных возможностей противника в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
"Подтверждено достижение наших средств поражения района цели. Зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.
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"Ох'уєнна", треба сказать, відповідь. Рівня нассать сусідській собаці в будку за те що сусід спалив вам хату...
Для друга Володьї самі профіти - він тепер миротворець і отримує на мільярд в день від нафти більше. Трампу героя расії за це дадуть...
ми, тепер будемо перемагати виключно доповідями від гш, хрипатими відосиками і байками від малюка.
Потік нафти в бюджет рф це нескінченні долари на війну.
Також перетини з іншими комунікаціями (газопроводи, електромережі, дороги, залізниці). Вентилі та засувки: місця, де можна контролювати потік нафти. Пошкодження або несанкціоноване відкриття/закриття може призвести до розливу або зупинки транспортування.
Ділянки з підвищеним тиском: на таких ділянках значно збільшується навантаження на труби, що підвищує ризик .
Щодо ціни, то святе місце пусто не буде. Інколи ці побоювання бувають перебільшеними. Сьогодня після погроз Ірану закрити Ормузьку протоку та після ударів по американськім базам у Кувейті ціна на Брент впала за день на 9 доларів на барелі.
"домовленість" гальмувати таку програму.
А щодо балістики, то нам ніхто не може якимось чином "гальмувати" цю програму. Ну, звісно, якщо не брати період з 2019 по 2021 рік. Але до того "гальмування" наші партнери не мали ніякого відношення, тоді на гальма натиснули тринадцять з половиною мільйонів громадян України. Тоді ми ще у квітні 19-го року встигли зробити державні випробовування з двома пусками по Яворівському полігону на 461 та на 459 кілометрів.
Ось сьогодняшній знімок о другій годині дня - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-23;@40.33,48.46,14.00z
Разве это Атлас не так давно не горел уже? Неделю или сколько его тушили?
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