Поражена нефтебаза "Комбинат "Атлас" в Ростовской области РФ, - Генштаб

В ночь на 23 июня поражен важный объект российских захватчиков на территории Ростовской области РФ - нефтебаза "Комбинат "Атлас".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения наступательных возможностей противника в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

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"Подтверждено достижение наших средств поражения района цели. Зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

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