РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7722 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
4 361 43

Поражена нефтебаза "Комбинат "Атлас" в Ростовской области РФ, - Генштаб

Поражена нефтебаза

В ночь на 23 июня поражен важный объект российских захватчиков на территории Ростовской области РФ - нефтебаза "Комбинат "Атлас".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения наступательных возможностей противника в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Также читайте: Ночью в Воронеже прогремели взрывы. Вероятно, БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод

"Подтверждено достижение наших средств поражения района цели. Зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали российский Волгоград. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ВС (6571) Удары по РФ (382)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Гарна новина...
показать весь комментарий
23.06.2025 19:08 Ответить
+8
Завтра отримаємо нагоняй від адміністрації Трампа. Друга Балодью не можна ображати ураженнями нафтопереробки. Це вже ескалація. Доведеться чергові два тижні давати.
показать весь комментарий
23.06.2025 19:14 Ответить
+8
Так, це тепер давня українська традиція. Підпалить нафтобазу і тиждень генерувати новини як вона горить. Поки кацапи складають житлові будинки з людьми...
показать весь комментарий
23.06.2025 19:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
23.06.2025 19:08 Ответить
Завтра отримаємо нагоняй від адміністрації Трампа. Друга Балодью не можна ображати ураженнями нафтопереробки. Це вже ескалація. Доведеться чергові два тижні давати.
показать весь комментарий
23.06.2025 19:14 Ответить
Це не нафтопереробка це просто діжки для зберігання...
показать весь комментарий
23.06.2025 19:27 Ответить
На фоні вбитих людей та потрощених будинків у відповідь в черговий раз, і то не факт, чимось вразили одну базу
показать весь комментарий
23.06.2025 19:15 Ответить
Ну так і на Кременчуцький НПЗ вже двічі прилітало ,так що кацапи не забаряться з відповіддю.
показать весь комментарий
23.06.2025 19:20 Ответить
Якою відповіддю.? Оце й була відповідь за Кременчук.
"Ох'уєнна", треба сказать, відповідь. Рівня нассать сусідській собаці в будку за те що сусід спалив вам хату...
показать весь комментарий
23.06.2025 19:32 Ответить
Так наші і до Кременчука били по кацапських НПЗ.
показать весь комментарий
23.06.2025 19:55 Ответить
По твоєму, якщо не робити спротив то кацапи нас прямо по голові гладити будуть. Ти не з адміністрації Трампа?
показать весь комментарий
23.06.2025 19:45 Ответить
так вони і не будуть нас гладити по голові ,- приклад - курська наступальна авантюра ,яка перетворилась Сумську оборонну операцію , просто перед тим як щось робити ,треба передбачати наслідки ,і Трамп тут нідочого ,ми ж такі розумні ,аж страшно без американців обійдемось ,правда після цього зєля побіжить клянчити у американців озброєння,яке він збирається купити, правда невідомо де він знайде стільки грошей ,напевно побіжить просити у європейців.
показать весь комментарий
23.06.2025 20:03 Ответить
Курська операція не враховувала що до влади в США прийде кацапський холуй...
показать весь комментарий
23.06.2025 20:19 Ответить
Так це кацапський холуй запустив ракети по Ірану ? Зміни вже свою гівномарафонівську пропаганду. А "Курська операція " не врахувала ,що кацапи перейдуть в контрнаступ і зайдуть в Сумську область ,як же так генєралісімус сирнік цього не врахував ?
показать весь комментарий
23.06.2025 20:35 Ответить
А що заважає кацапському холую Трампу запускати ракети по Ірану?
Для друга Володьї самі профіти - він тепер миротворець і отримує на мільярд в день від нафти більше. Трампу героя расії за це дадуть...
показать весь комментарий
23.06.2025 20:45 Ответить
Трамп забув в України дозвіл запитати ,що йому робити ,то його особиста справа що робити і по кому бити і де отримувати гроші за нафту і нічого нам сунути свого носа ,куди не просять. Я зрозуміло дав відповідь ?
показать весь комментарий
23.06.2025 20:56 Ответить
Ти вже зарапортувався, бідолашний.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:03 Ответить
Так до тебе туго доходить ,от тому і так пишу.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:09 Ответить
Так ти кацапського холуя Трампа просто так любиш чи за гроші? Бо якщо за гроші то їх викинули на вітер...
показать весь комментарий
23.06.2025 21:15 Ответить
А ти кацапського холуя зєлю просто так любиш ,чи за гроші ,Бо якщо за гроші ,то їх викинули на вітер.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:18 Ответить
Нема для ***** від цього ніякого профітк. І ні дебіле, ціни на нафту це ніяк не міняе.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:06 Ответить
Он як. Ціни не змінились виявляється. Ну тоді всьо харашо.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:14 Ответить
я так розумію, що відєо від переляканих кацапів нам не покажуть?
ми, тепер будемо перемагати виключно доповідями від гш, хрипатими відосиками і байками від малюка.
показать весь комментарий
23.06.2025 19:21 Ответить
ні, перемагати будемо виключно проперділими диванами тупих зрадофілітиків
показать весь комментарий
23.06.2025 19:33 Ответить
дарма щось доводити цьому рері,він всьопропальщик і "тошнить" під подібними новинами постійно. тут з десяток таких є.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:23 Ответить
База це просто місце зберігання, таких баз там тисячи. Чому не зачіпають нафто-газопроводи?
Потік нафти в бюджет рф це нескінченні долари на війну.
показать весь комментарий
23.06.2025 19:21 Ответить
це не просто база, це комбінат Росрезерву, і їх діючих на європейські частині расії всього десь близько двох з половиною десятків. Кожна область має щонайменше один комбінат Росрезерва, який спеціалізується на зберіганні палива та нафтопродуктів. У Ростовський області їх два, по три мають Вологодська та Ярославська область, а от Ставропольський край не має жодного комбінату Росрезерва.
показать весь комментарий
23.06.2025 23:14 Ответить
а якщо знищити газонафтопроводи, то взагалі рф доведеться добувні свердловини бетоном залити!
показать весь комментарий
23.06.2025 23:30 Ответить
труби звісно нищити практично неможливо, але нафтоперекачувальні та газокомпресорні станції - це достатньо вразливі виробництва, і при влучанні у машинний зал ********** з достатньою проникаючою здатністю, НПС або ГКС вийде з ладу надовго. Це зовсім не значить, що це призведе до негайного глушіння свердловин, але витрати на нейтралізацію такого порушення постачань будуть надмірними.
показать весь комментарий
23.06.2025 23:41 Ответить
Там є кретичні точки, спеціалісти знають, можна вивести з ладу надовго. Але чому це не роблять? Цікаво виросте ціна на світовому ринку в разі відсутності пропозиції з боку рф,чи інші карїни з ОПЕК заберуть їх частку ринка?
показать весь комментарий
23.06.2025 23:59 Ответить
там нема критичних точок бо весь машинний зал, ба навіть і прилела теріторія - це суцільна критична точка
показать весь комментарий
24.06.2025 00:12 Ответить

показать весь комментарий
24.06.2025 00:18 Ответить
потрібна балістика як повітря ,1 ракета на ціль , так можна просто виключити рашку
показать весь комментарий
24.06.2025 00:38 Ответить
тут навіть буде достатньо одного-двох влучань КР, і МНП надого виключається з ланцюга постачання сировини на НПЗ.
показать весь комментарий
24.06.2025 00:47 Ответить
а це зовні:
показать весь комментарий
24.06.2025 00:19 Ответить
Також можна розглянути можливість і на самих трубопроводах. Це перетини з водними перешкодами (річки, озера, болота): такі ділянки є складними для будівництва та обслуговування або ремонту.
Також перетини з іншими комунікаціями (газопроводи, електромережі, дороги, залізниці). Вентилі та засувки: місця, де можна контролювати потік нафти. Пошкодження або несанкціоноване відкриття/закриття може призвести до розливу або зупинки транспортування.
Ділянки з підвищеним тиском: на таких ділянках значно збільшується навантаження на труби, що підвищує ризик .
показать весь комментарий
24.06.2025 00:30 Ответить
у сам трубопровід влучити точно майже неможливо. Крім того, тубопровід відновлюється дуже швидко на відміну від перекачувальної станції. Тому немає сенсу дірявити трубу, яку відремонтують за декілька діб. Місця, де можно істотно і надовго порушувати транспортування нафти - це НПСи, яких не дуже багато на європейській частині расії.
показать весь комментарий
24.06.2025 00:45 Ответить
чому не роблять - моя думка. що є певні непублічні домовленості щодо ударів оп НПСам з нашими партнерами, від яких ми багато в чому залежим. А стосовно ГКС, то тут однозначно присутній ще і "гуманітарний" фактор, який певні політичні сили на заході можуть у разі наших ударів швидко зробити "козирем" у своїх політичних іграх щодо військової та іншої допомоги. А деякі ГКСи взагалі для нас "табу", от як наприклад ГКС "Бєрєговая" та ГКС "Русская", бо без газу зразу залишиться Туреччина і частина Європи.
Щодо ціни, то святе місце пусто не буде. Інколи ці побоювання бувають перебільшеними. Сьогодня після погроз Ірану закрити Ормузьку протоку та після ударів по американськім базам у Кувейті ціна на Брент впала за день на 9 доларів на барелі.
показать весь комментарий
24.06.2025 00:39 Ответить
Непотрібно дотримуватися,бо нас кинули,потрібно робити ракети які йдуть по балістичній траєкторії це те, що доконає рф. Але ось тут я впевнений є
"домовленість" гальмувати таку програму.
показать весь комментарий
24.06.2025 00:52 Ответить
якщо якісь домовленості з нашими головними партнерами щодо російських МНП існують, то ми, нажаль, зараз у такому становищі, що не можемо їх не притримуватись.
А щодо балістики, то нам ніхто не може якимось чином "гальмувати" цю програму. Ну, звісно, якщо не брати період з 2019 по 2021 рік. Але до того "гальмування" наші партнери не мали ніякого відношення, тоді на гальма натиснули тринадцять з половиною мільйонів громадян України. Тоді ми ще у квітні 19-го року встигли зробити державні випробовування з двома пусками по Яворівському полігону на 461 та на 459 кілометрів.
показать весь комментарий
24.06.2025 01:21 Ответить
Пруфів не буде... Ясно....😡
показать весь комментарий
23.06.2025 19:26 Ответить
зараз на кацапії за пруфи можно безкоштовно на довготривалу екскурсію по місцям слави льоши-бутерброда поїхати. Тому пруфи по обєктам, які можуть палати здебільшого можно побачити на nasa.gov
Ось сьогодняшній знімок о другій годині дня - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-23;@40.33,48.46,14.00z
показать весь комментарий
23.06.2025 23:32 Ответить
"Так це ж було вже"(с)
Разве это Атлас не так давно не горел уже? Неделю или сколько его тушили?
показать весь комментарий
23.06.2025 19:28 Ответить
Так, це тепер давня українська традиція. Підпалить нафтобазу і тиждень генерувати новини як вона горить. Поки кацапи складають житлові будинки з людьми...
показать весь комментарий
23.06.2025 19:35 Ответить
Знаєш як?
Зроби ліпше!
показать весь комментарий
23.06.2025 20:15 Ответить
останній раз по цьому комбінату завдавали ударів наприкіні листопада. І його не тушили - там було "кантраліруємоє вигараніє". За півроку обладнання підремонтували, і палива на запас для жнив закачали. Тому буде горіти днів із п'ять. Але це не точно. Може і тиждень.
показать весь комментарий
23.06.2025 23:23 Ответить
 
 