Уражено нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ, - Генштаб
У ніч на 23 червня уражено важливий об’єкт російських загарбників на території Ростовської області РФ - нафтобазу "Комбінат "Атлас".
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"В рамках зниження наступальних спроможностей противника, у ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
"Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.
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"Ох'уєнна", треба сказать, відповідь. Рівня нассать сусідській собаці в будку за те що сусід спалив вам хату...
Для друга Володьї самі профіти - він тепер миротворець і отримує на мільярд в день від нафти більше. Трампу героя расії за це дадуть...
ми, тепер будемо перемагати виключно доповідями від гш, хрипатими відосиками і байками від малюка.
Потік нафти в бюджет рф це нескінченні долари на війну.
Також перетини з іншими комунікаціями (газопроводи, електромережі, дороги, залізниці). Вентилі та засувки: місця, де можна контролювати потік нафти. Пошкодження або несанкціоноване відкриття/закриття може призвести до розливу або зупинки транспортування.
Ділянки з підвищеним тиском: на таких ділянках значно збільшується навантаження на труби, що підвищує ризик .
Щодо ціни, то святе місце пусто не буде. Інколи ці побоювання бувають перебільшеними. Сьогодня після погроз Ірану закрити Ормузьку протоку та після ударів по американськім базам у Кувейті ціна на Брент впала за день на 9 доларів на барелі.
"домовленість" гальмувати таку програму.
А щодо балістики, то нам ніхто не може якимось чином "гальмувати" цю програму. Ну, звісно, якщо не брати період з 2019 по 2021 рік. Але до того "гальмування" наші партнери не мали ніякого відношення, тоді на гальма натиснули тринадцять з половиною мільйонів громадян України. Тоді ми ще у квітні 19-го року встигли зробити державні випробовування з двома пусками по Яворівському полігону на 461 та на 459 кілометрів.
Ось сьогодняшній знімок о другій годині дня - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-23;@40.33,48.46,14.00z
Разве это Атлас не так давно не горел уже? Неделю или сколько его тушили?
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