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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ, - Генштаб

Уражено нафтобазу

У ніч на 23 червня уражено важливий об’єкт російських загарбників на території Ростовської області РФ - нафтобазу "Комбінат "Атлас".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В рамках зниження наступальних спроможностей противника, у ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

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"Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6873) Удари по РФ (384)


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Топ коментарі
+11
Гарна новина...
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23.06.2025 19:08 Відповісти
+8
Завтра отримаємо нагоняй від адміністрації Трампа. Друга Балодью не можна ображати ураженнями нафтопереробки. Це вже ескалація. Доведеться чергові два тижні давати.
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23.06.2025 19:14 Відповісти
+8
Так, це тепер давня українська традиція. Підпалить нафтобазу і тиждень генерувати новини як вона горить. Поки кацапи складають житлові будинки з людьми...
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23.06.2025 19:35 Відповісти
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Гарна новина...
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23.06.2025 19:08 Відповісти
Завтра отримаємо нагоняй від адміністрації Трампа. Друга Балодью не можна ображати ураженнями нафтопереробки. Це вже ескалація. Доведеться чергові два тижні давати.
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23.06.2025 19:14 Відповісти
Це не нафтопереробка це просто діжки для зберігання...
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23.06.2025 19:27 Відповісти
На фоні вбитих людей та потрощених будинків у відповідь в черговий раз, і то не факт, чимось вразили одну базу
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23.06.2025 19:15 Відповісти
Ну так і на Кременчуцький НПЗ вже двічі прилітало ,так що кацапи не забаряться з відповіддю.
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23.06.2025 19:20 Відповісти
Якою відповіддю.? Оце й була відповідь за Кременчук.
"Ох'уєнна", треба сказать, відповідь. Рівня нассать сусідській собаці в будку за те що сусід спалив вам хату...
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23.06.2025 19:32 Відповісти
Так наші і до Кременчука били по кацапських НПЗ.
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23.06.2025 19:55 Відповісти
По твоєму, якщо не робити спротив то кацапи нас прямо по голові гладити будуть. Ти не з адміністрації Трампа?
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23.06.2025 19:45 Відповісти
так вони і не будуть нас гладити по голові ,- приклад - курська наступальна авантюра ,яка перетворилась Сумську оборонну операцію , просто перед тим як щось робити ,треба передбачати наслідки ,і Трамп тут нідочого ,ми ж такі розумні ,аж страшно без американців обійдемось ,правда після цього зєля побіжить клянчити у американців озброєння,яке він збирається купити, правда невідомо де він знайде стільки грошей ,напевно побіжить просити у європейців.
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23.06.2025 20:03 Відповісти
Курська операція не враховувала що до влади в США прийде кацапський холуй...
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23.06.2025 20:19 Відповісти
Так це кацапський холуй запустив ракети по Ірану ? Зміни вже свою гівномарафонівську пропаганду. А "Курська операція " не врахувала ,що кацапи перейдуть в контрнаступ і зайдуть в Сумську область ,як же так генєралісімус сирнік цього не врахував ?
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23.06.2025 20:35 Відповісти
А що заважає кацапському холую Трампу запускати ракети по Ірану?
Для друга Володьї самі профіти - він тепер миротворець і отримує на мільярд в день від нафти більше. Трампу героя расії за це дадуть...
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23.06.2025 20:45 Відповісти
Трамп забув в України дозвіл запитати ,що йому робити ,то його особиста справа що робити і по кому бити і де отримувати гроші за нафту і нічого нам сунути свого носа ,куди не просять. Я зрозуміло дав відповідь ?
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23.06.2025 20:56 Відповісти
Ти вже зарапортувався, бідолашний.
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23.06.2025 21:03 Відповісти
Так до тебе туго доходить ,от тому і так пишу.
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23.06.2025 21:09 Відповісти
Так ти кацапського холуя Трампа просто так любиш чи за гроші? Бо якщо за гроші то їх викинули на вітер...
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23.06.2025 21:15 Відповісти
А ти кацапського холуя зєлю просто так любиш ,чи за гроші ,Бо якщо за гроші ,то їх викинули на вітер.
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23.06.2025 21:18 Відповісти
Нема для ***** від цього ніякого профітк. І ні дебіле, ціни на нафту це ніяк не міняе.
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23.06.2025 21:06 Відповісти
Он як. Ціни не змінились виявляється. Ну тоді всьо харашо.
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23.06.2025 21:14 Відповісти
я так розумію, що відєо від переляканих кацапів нам не покажуть?
ми, тепер будемо перемагати виключно доповідями від гш, хрипатими відосиками і байками від малюка.
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23.06.2025 19:21 Відповісти
ні, перемагати будемо виключно проперділими диванами тупих зрадофілітиків
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23.06.2025 19:33 Відповісти
дарма щось доводити цьому рері,він всьопропальщик і "тошнить" під подібними новинами постійно. тут з десяток таких є.
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23.06.2025 21:23 Відповісти
База це просто місце зберігання, таких баз там тисячи. Чому не зачіпають нафто-газопроводи?
Потік нафти в бюджет рф це нескінченні долари на війну.
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23.06.2025 19:21 Відповісти
це не просто база, це комбінат Росрезерву, і їх діючих на європейські частині расії всього десь близько двох з половиною десятків. Кожна область має щонайменше один комбінат Росрезерва, який спеціалізується на зберіганні палива та нафтопродуктів. У Ростовський області їх два, по три мають Вологодська та Ярославська область, а от Ставропольський край не має жодного комбінату Росрезерва.
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23.06.2025 23:14 Відповісти
а якщо знищити газонафтопроводи, то взагалі рф доведеться добувні свердловини бетоном залити!
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23.06.2025 23:30 Відповісти
труби звісно нищити практично неможливо, але нафтоперекачувальні та газокомпресорні станції - це достатньо вразливі виробництва, і при влучанні у машинний зал ********** з достатньою проникаючою здатністю, НПС або ГКС вийде з ладу надовго. Це зовсім не значить, що це призведе до негайного глушіння свердловин, але витрати на нейтралізацію такого порушення постачань будуть надмірними.
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23.06.2025 23:41 Відповісти
Там є кретичні точки, спеціалісти знають, можна вивести з ладу надовго. Але чому це не роблять? Цікаво виросте ціна на світовому ринку в разі відсутності пропозиції з боку рф,чи інші карїни з ОПЕК заберуть їх частку ринка?
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23.06.2025 23:59 Відповісти
там нема критичних точок бо весь машинний зал, ба навіть і прилела теріторія - це суцільна критична точка
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24.06.2025 00:12 Відповісти

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24.06.2025 00:18 Відповісти
потрібна балістика як повітря ,1 ракета на ціль , так можна просто виключити рашку
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24.06.2025 00:38 Відповісти
тут навіть буде достатньо одного-двох влучань КР, і МНП надого виключається з ланцюга постачання сировини на НПЗ.
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24.06.2025 00:47 Відповісти
а це зовні:
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24.06.2025 00:19 Відповісти
Також можна розглянути можливість і на самих трубопроводах. Це перетини з водними перешкодами (річки, озера, болота): такі ділянки є складними для будівництва та обслуговування або ремонту.
Також перетини з іншими комунікаціями (газопроводи, електромережі, дороги, залізниці). Вентилі та засувки: місця, де можна контролювати потік нафти. Пошкодження або несанкціоноване відкриття/закриття може призвести до розливу або зупинки транспортування.
Ділянки з підвищеним тиском: на таких ділянках значно збільшується навантаження на труби, що підвищує ризик .
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24.06.2025 00:30 Відповісти
у сам трубопровід влучити точно майже неможливо. Крім того, тубопровід відновлюється дуже швидко на відміну від перекачувальної станції. Тому немає сенсу дірявити трубу, яку відремонтують за декілька діб. Місця, де можно істотно і надовго порушувати транспортування нафти - це НПСи, яких не дуже багато на європейській частині расії.
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24.06.2025 00:45 Відповісти
чому не роблять - моя думка. що є певні непублічні домовленості щодо ударів оп НПСам з нашими партнерами, від яких ми багато в чому залежим. А стосовно ГКС, то тут однозначно присутній ще і "гуманітарний" фактор, який певні політичні сили на заході можуть у разі наших ударів швидко зробити "козирем" у своїх політичних іграх щодо військової та іншої допомоги. А деякі ГКСи взагалі для нас "табу", от як наприклад ГКС "Бєрєговая" та ГКС "Русская", бо без газу зразу залишиться Туреччина і частина Європи.
Щодо ціни, то святе місце пусто не буде. Інколи ці побоювання бувають перебільшеними. Сьогодня після погроз Ірану закрити Ормузьку протоку та після ударів по американськім базам у Кувейті ціна на Брент впала за день на 9 доларів на барелі.
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24.06.2025 00:39 Відповісти
Непотрібно дотримуватися,бо нас кинули,потрібно робити ракети які йдуть по балістичній траєкторії це те, що доконає рф. Але ось тут я впевнений є
"домовленість" гальмувати таку програму.
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24.06.2025 00:52 Відповісти
якщо якісь домовленості з нашими головними партнерами щодо російських МНП існують, то ми, нажаль, зараз у такому становищі, що не можемо їх не притримуватись.
А щодо балістики, то нам ніхто не може якимось чином "гальмувати" цю програму. Ну, звісно, якщо не брати період з 2019 по 2021 рік. Але до того "гальмування" наші партнери не мали ніякого відношення, тоді на гальма натиснули тринадцять з половиною мільйонів громадян України. Тоді ми ще у квітні 19-го року встигли зробити державні випробовування з двома пусками по Яворівському полігону на 461 та на 459 кілометрів.
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24.06.2025 01:21 Відповісти
Пруфів не буде... Ясно....😡
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23.06.2025 19:26 Відповісти
зараз на кацапії за пруфи можно безкоштовно на довготривалу екскурсію по місцям слави льоши-бутерброда поїхати. Тому пруфи по обєктам, які можуть палати здебільшого можно побачити на nasa.gov
Ось сьогодняшній знімок о другій годині дня - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-23;@40.33,48.46,14.00z
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23.06.2025 23:32 Відповісти
"Так це ж було вже"(с)
Разве это Атлас не так давно не горел уже? Неделю или сколько его тушили?
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23.06.2025 19:28 Відповісти
Так, це тепер давня українська традиція. Підпалить нафтобазу і тиждень генерувати новини як вона горить. Поки кацапи складають житлові будинки з людьми...
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23.06.2025 19:35 Відповісти
Знаєш як?
Зроби ліпше!
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23.06.2025 20:15 Відповісти
останній раз по цьому комбінату завдавали ударів наприкіні листопада. І його не тушили - там було "кантраліруємоє вигараніє". За півроку обладнання підремонтували, і палива на запас для жнив закачали. Тому буде горіти днів із п'ять. Але це не точно. Може і тиждень.
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23.06.2025 23:23 Відповісти
 
 