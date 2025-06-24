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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 013 700 осіб (+1200 за добу), 10 966 танків, 29 511 артсистем, 22879 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 011 490 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1013700 (+1200) осіб,
  • танків – 10966 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22879 (+7) од
  • артилерійських систем – 29511 (+21) од
  • РСЗВ – 1424 (+1) од
  • засоби ППО – 1188 (+0) од
  • літаків – 416 (+0) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41915 (+198)
  • крилаті ракети – 3388 (+12)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52961 (+100) од
  • спеціальна техніка – 3920 (+0)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6873) ліквідація (4147) знищення (7702)


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Топ коментарі
+19
Минув 4143 день москальсько-української війни.
130! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістика файно, решта по мінімуму.
Результативність ППО перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 013 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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24.06.2025 08:37 Відповісти
+10
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24.06.2025 08:38 Відповісти
+9
Коли ж ці пі#ари вже закінчаться???😡😡😡
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24.06.2025 07:28 Відповісти
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Коли ж ці пі#ари вже закінчаться???😡😡😡
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24.06.2025 07:28 Відповісти
на фоні стану справ на фронті. стану справ у державі!
всі ці циферки ніфіга не радісні, а все більше схожі на позитивну тотальну брехню!
як і все на сьогодні в україні, від зелених дегенератів брехунів мародерів.
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24.06.2025 07:31 Відповісти
Що ж так мало. Якщо їх близько 700 тисяч, то це близько двох років їх треба буде вбивати такими темпами
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24.06.2025 07:34 Відповісти
Лемінги царіцєна пішли у масовку накабздона?
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24.06.2025 07:40 Відповісти
Не по темі але актуально : інтервю справжнього президента України Порошенка П.О. Портнікову :

https://www.youtube.com/watch?v=j-49YZKt03M
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24.06.2025 07:42 Відповісти
Рашиський терор проти мирного населення і майже ніякої відповіді по ворогу не дуже викликають довіру і радості мало.
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24.06.2025 07:51 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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24.06.2025 08:12 Відповісти
Минув 4143 день москальсько-української війни.
130! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістика файно, решта по мінімуму.
Результативність ППО перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 013 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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24.06.2025 08:37 Відповісти
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24.06.2025 08:38 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.06.2025 09:50 Відповісти
 
 