Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 013 700 осіб (+1200 за добу), 10 966 танків, 29 511 артсистем, 22879 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 011 490 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1013700 (+1200) осіб,
- танків – 10966 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22879 (+7) од
- артилерійських систем – 29511 (+21) од
- РСЗВ – 1424 (+1) од
- засоби ППО – 1188 (+0) од
- літаків – 416 (+0) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41915 (+198)
- крилаті ракети – 3388 (+12)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52961 (+100) од
- спеціальна техніка – 3920 (+0)
Топ коментарі
+19 Qq Qqq #455433
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+10 Qq Qqq #455433
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+9 Вал Кочин #550865
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всі ці циферки ніфіга не радісні, а все більше схожі на позитивну тотальну брехню!
як і все на сьогодні в україні, від зелених дегенератів брехунів мародерів.
https://www.youtube.com/watch?v=j-49YZKt03M
130! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістика файно, решта по мінімуму.
Результативність ППО перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 013 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!