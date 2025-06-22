Продолжается бой на Сумском направлении. Враг пытался продвинуться на Востоке, - Генштаб

С начала суток, 22 июня 2025 года, на фронте произошло 69 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Лесковщина, Уланово, Миропольское Сумской области; Заречье Черниговской области; Лемищина Харьковской области.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили девять атак захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес три авиационных удара, применив при этом пять управляемых авиабомб, и осуществил 155 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголовка, два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские защитники отбили 11 наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб и Колодязи.

На Северском направлении наши защитники остановили две атаки противника в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе Часова Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении захватчики десять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русина Яра и Яблоновки. Бои продолжаются в четырех локациях.

"На Покровском направлении в течение дня противник 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Пять столкновений продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Генштаб также информирует, что на Новопавловском направлении агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Веселое и Вольное Поле, нанес авиаудар по Мирному.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Каменское и Новоданиловка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.