Продолжается бой на Сумском направлении. Враг пытался продвинуться на Востоке, - Генштаб
С начала суток, 22 июня 2025 года, на фронте произошло 69 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Лесковщина, Уланово, Миропольское Сумской области; Заречье Черниговской области; Лемищина Харьковской области.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили девять атак захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес три авиационных удара, применив при этом пять управляемых авиабомб, и осуществил 155 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголовка, два боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские защитники отбили 11 наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб и Колодязи.
На Северском направлении наши защитники остановили две атаки противника в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе Часова Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Торецком направлении захватчики десять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русина Яра и Яблоновки. Бои продолжаются в четырех локациях.
"На Покровском направлении в течение дня противник 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Пять столкновений продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
Генштаб также информирует, что на Новопавловском направлении агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Веселое и Вольное Поле, нанес авиаудар по Мирному.
На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Каменское и Новоданиловка.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
