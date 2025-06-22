Наши воины ведут маневренную оборону и контратакуют при возможности, - Силы обороны Юга

Силы обороны на фронте ведут маневренную оборону, а при возможности - контратакуют. Враг не имеет возможности проводить штурмовые действия на передовых позициях.

Об этом в телеэфире сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ведем маневренную оборону, и когда есть возможность, и контратакуем, и проводим небольшие контрнаступательные действия, например, на других направлениях. И об этом главнокомандующий(Сырский. - Ред.) сообщал, что мы и некоторые населенные пункты освободили, и отбросили врага на определенных позициях", - сказал он.

Спикер заявил, что россиянам трудно перебросить личный состав штурмовых групп и средства для проведения штурмовых действий на передовые позиции.

"Поэтому когда мы ведем активную оборону, то не даем это сделать", - добавил Волошин.

Ранее Сырский сообщал, что ситуация на Сумщине стабилизирована. Силы обороны отбили Андреевку, а в Юнаковке продвинулись от 200 до 700 метров. Впоследствии в DeepState подтвердили, что Силы обороны освободили Андреевку на Сумщине.