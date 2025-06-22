Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области. Враг продвигается в Донецкой области, - DeepState

Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области. Россияне продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Силы Обороны Украины освободили Андреевку (Сумская область). Враг продвинулся возле Привольного (Волновахский район Донецкой области) и в Шевченко (Волновахский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Сумщине стабилизирована. Мы отбили Андреевку, а в Юнаковке продвинулись от 200 до 700 метров, - Сырский





