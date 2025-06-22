Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области. Враг продвигается в Донецкой области, - DeepState
Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области. Россияне продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Силы Обороны Украины освободили Андреевку (Сумская область). Враг продвинулся возле Привольного (Волновахский район Донецкой области) и в Шевченко (Волновахский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
