7 468 8

Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области. Враг продвигается в Донецкой области, - DeepState

Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области. Россияне продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Силы Обороны Украины освободили Андреевку (Сумская область). Враг продвинулся возле Привольного (Волновахский район Донецкой области) и в Шевченко (Волновахский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Сумщине стабилизирована. Мы отбили Андреевку, а в Юнаковке продвинулись от 200 до 700 метров, - Сырский

Карты DeepState
Бог у поміч, Захисникам України!
Хто ридає, той перемогу свою втрачає!!
22.06.2025 14:26 Ответить
Героям СЛАВА! ЗСУ найкращі! 👍
22.06.2025 14:27 Ответить
Наші в котел лізуть. Горбате командування лише могила виправить.
22.06.2025 14:36 Ответить
Піщане-Котлине: такий "котел" вже десь півроку.
22.06.2025 14:52 Ответить
"Ваші" це кацапи?
22.06.2025 14:53 Ответить
Вони вчилися правильно воювати в академіях і вже мають досвід з 14 року. Якщо обучаєиі.
22.06.2025 14:42 Ответить
По принципу Жукова: "бабы еще нарожают".
23.06.2025 11:37 Ответить
22.06.2025 15:52 Ответить
 
 