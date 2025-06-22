УКР
Сили оборони визволили Андріївку на Сумщині. Ворог має просування на Донеччині, - DeepState (оновлено). МАПИ

Сили оборони визволили Андріївку у Сумській області. Росіяни просунулись біля двох населених пунктів в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Сили Оборони України визволили Андріївку (Сумська область). Ворог просунувся біля Привільного (Волноваський район Донецької області) та у Шевченку (Волноваський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Аналітики проєкту зазначають,  що 225 ОШП взяли село Андріївка після  тривалих боїв та заходів із зачистки. Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка.

"225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії. При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші.

На закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр, про що бригада нещодавно писала", - зазначають у проєкті

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Сумщині стабілізована. Ми відбили Андріївку, а в Юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів, - Сирський

Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState

Автор: 

Бог у поміч, Захисникам України!
Хто ридає, той перемогу свою втрачає!!
22.06.2025 14:26 Відповісти
Героям СЛАВА! ЗСУ найкращі! 👍
22.06.2025 14:27 Відповісти
Наші в котел лізуть. Горбате командування лише могила виправить.
22.06.2025 14:36 Відповісти
Піщане-Котлине: такий "котел" вже десь півроку.
22.06.2025 14:52 Відповісти
"Ваші" це кацапи?
22.06.2025 14:53 Відповісти
Вони вчилися правильно воювати в академіях і вже мають досвід з 14 року. Якщо обучаєиі.
22.06.2025 14:42 Відповісти
По принципу Жукова: "бабы еще нарожают".
23.06.2025 11:37 Відповісти
22.06.2025 15:52 Відповісти
 
 