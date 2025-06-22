Сили оборони визволили Андріївку на Сумщині. Ворог має просування на Донеччині, - DeepState (оновлено). МАПИ

Сили оборони визволили Андріївку у Сумській області. Росіяни просунулись біля двох населених пунктів в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Сили Оборони України визволили Андріївку (Сумська область). Ворог просунувся біля Привільного (Волноваський район Донецької області) та у Шевченку (Волноваський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Аналітики проєкту зазначають, що 225 ОШП взяли село Андріївка після тривалих боїв та заходів із зачистки. Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка.

"225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії. При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші.

На закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр, про що бригада нещодавно писала", - зазначають у проєкті

