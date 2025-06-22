Наші воїни ведуть маневрену оборону і контратакують при змозі, - Сили оборони Півдня

Сили оборони на фронті ведуть маневрену оборону, а при змозі - контратакують. Ворог не має змоги проводити штурмові дії на передових позиціях.

Про це у телеефірі сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ведемо маневрену оборону, і коли є змога, і контратакуємо, і проводимо невеликі контрнаступальні дії, наприклад, на інших напрямках. І про це головнокомандувач (Сирський. - Ред.) повідомляв, що ми і деякі населені пункти звільнили, і відкинули ворога на певних позиціях", - сказав він.

Речник заявив, що росіянам важко перекинути особовий склад штурмових груп і засоби для проведення штурмових дій на передові позиції.

"Тож коли ми ведемо активну оборону, то не даємо це зробити", - додав Волошин.

Раніше Сирський повідомляв, що ситуація на Сумщині стабілізована. Сили оборони відбили Андріївку, а в Юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів. Згодом у DeepState підтвердили, що Сили оборони визволили Андріївку на Сумщині.