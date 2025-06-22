УКР
Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
3 668 65

Ми не будемо залишатися в глухій обороні. Наступаємо, де бачимо слабкі місця ворога, - Сирський

Сили оборони не будуть залишатися в глухій обороні.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

"Ми не будемо залишатися просто в глухій обороні. Тому що це не приносить нічого і зрештою призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території.

Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто там, де можливо, ми завдаємо удари по ворогу, проводимо контратаки. Наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника", - зауважив він.

За словами Сирського, для цього створили і масштабували частини штурмових військ.

Також читайте: Сирський про призначення Бровді командувачем Сил безпілотних систем: Я вже бачу результати

"Ідеться про окремі підрозділи, полки, які були створені на початку Курської операції (…) та станом на зараз воюють фактично на всіх складних ділянках фронту. І там, де ми маємо можливість наступати, і там, де противник має успіх, а його потрібно зупиняти та відбивати наші населені пункти. Зокрема, як це було на Сумщині.

Є плани, є погляди на розширення цих частин. Все залежить від того, як ми зможемо втілити ці зміни", - поділився планами головнокомандувач. 

Автор: 

Сумська область (4261) Сирський Олександр (758) війна в Україні (6361)
+21
А свої власні слабкі місця не бачите, чи просто ігноруєте?

22.06.2025 13:19 Відповісти
+17
Схоже Сирського вигнали на публіку, щоб відволікти усіх від контрнастпу, який здійснив Чернишов на бюджет України.
Але мушу зазначити, що слабувато виходить. Старайтесь краще Олександр Станіславович, не підводьте Андрія Борисовича.

22.06.2025 13:25 Відповісти
+16
Пропаганда - отсутствие логики.
Там где есть логика - пропаганда бессильна.
Власти последовательны только в двух вещах: коррупции и брехне.

22.06.2025 13:35 Відповісти
А свої власні слабкі місця не бачите, чи просто ігноруєте?

22.06.2025 13:19 Відповісти
Скажуть "путєн винний"

22.06.2025 13:21 Відповісти
Або "бариґа" Порошенко.

22.06.2025 13:37 Відповісти
Пропаганда - отсутствие логики.
Там где есть логика - пропаганда бессильна.
Власти последовательны только в двух вещах: коррупции и брехне.

22.06.2025 13:35 Відповісти
"домовлені" слабкі українські місця показує рашист ,окуповуючи щоденно якусь частину української території...

22.06.2025 13:56 Відповісти
Ось вам для загального розвитку:

https://www.youtube.com/watch?v=wl8CsZfbyeo

22.06.2025 21:16 Відповісти
Когда наконец начнутся ракетно-дроновые удары по мацкве???

22.06.2025 13:21 Відповісти
Ну вивезе еліта першого і другого кіл своє кодло в Дубаї на пару місяців, поки зсрф не рєшіт вопрос, як це з блєтгородом вже було.

22.06.2025 13:23 Відповісти
Почему только на пару месяцев? По мацкве надо было бить каждый день начиная с 24.02.2022.

22.06.2025 13:39 Відповісти
Соромлюсь запитати: чим?

22.06.2025 13:44 Відповісти
Видосиками "величайшего" про наши баллистические ракеты и дальние ракето-дроны. Будет очень потужно.

22.06.2025 14:57 Відповісти
Теми, кто голосовал за Янелоха. Как Мюнхаузеном.

22.06.2025 18:40 Відповісти
Никогда. Во первых нечем. Во вторых путя не разрешает зелебобикам.

22.06.2025 15:36 Відповісти
Почему нечем? А асфальтом? А потужностью с шашлычками на закуску?

22.06.2025 18:38 Відповісти
"Наступаємо, де бачимо слабкі місця ворога"

А можна і нам показувати ті місця чи то "воєнная тайна"?

22.06.2025 13:22 Відповісти
Сходи в ТЦК там покажуть

22.06.2025 13:23 Відповісти
А якщо він такий же як ти падалЬяцький бот, то куди йому йти?

22.06.2025 13:38 Відповісти
Там щось інше покажуть.

22.06.2025 13:45 Відповісти
Пішов по другому колу - наступ це добре - а зупинити їх - путлєр каже - який мир - в нас стратегічна ініціатива

22.06.2025 13:22 Відповісти
О це і все для чого ішак призначав Сирського. Бути громовідводом безтолкового ішака.

22.06.2025 13:23 Відповісти
КАЦАПНЯ ПРАЦЮЄ З ДІТЬМИ,МИ МУДРИЙ НАРІД ПЕРЕБУДОВУЄМО ДОСАФИ НА ГЕНДЕЛІ ТА СУПЕРМАРКЕТИ,ЯК В ПОЛТАВІ МАРКЕТОПТ,А РАНІШЕ ТАМ ГОТУВАЛИ ВОДІЇВ,ПІЛОТІВ ЛЕГКОМОТОРКИ,ЗАКУПОВУЄМО МАКЕТИ ЗБРОЇ ДОРОЧЕ ЗА ЗБРОЮ НА МІЛЬЙОНИ,
ЗНОВУ
ВЕРЕЩУК,
ТИМОШЕНКО КІРЯ,

22.06.2025 13:24 Відповісти
95 кралВрал. Яке ви хочете патріотичне виховання....? Вже давно треба було з 8 класу дрони показувати як робити....а не руцьку попсу їм в вуха вливати.

22.06.2025 22:32 Відповісти
Сьогодні на телеканалі Київ сказали, що Хрещатик у 1941 підірвали наші...російські окупанти це наші...

22.06.2025 13:24 Відповісти
Центр Києва в 1941 році дійсно був замінований, підірваний і знищений за прямим наказом Сталіна. Мої родичі пережили окупацію Києва і бачили все це на власні очі. До речі, втратили квартиру...

22.06.2025 17:37 Відповісти
Схоже Сирського вигнали на публіку, щоб відволікти усіх від контрнастпу, який здійснив Чернишов на бюджет України.
Але мушу зазначити, що слабувато виходить. Старайтесь краще Олександр Станіславович, не підводьте Андрія Борисовича.

22.06.2025 13:25 Відповісти
Відзавтра підійдуть підкріплення у вигляді заяв про підтримку з боку європейських партнерів.

22.06.2025 13:38 Відповісти
Відповідь комбата Ширшина.


Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в ср#ку. "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Джерело: https://censor.net/ua/n3552848

Сирський - брехун ,як і його верховний гавнокомандувач.
В історію вони обидва і їх шобло увійдуть в історію ,як ганебний приклад некомпетентності,корупції та брехні

22.06.2025 13:26 Відповісти
Сырский - это типичный лизоблюд "чего изволите". Он никогда не скажет "нет" Зеле, в отличие от того же Залужного.

22.06.2025 13:53 Відповісти
Он никогда не скажет "нет" Зеле, в отличие от того же Залужного.
Залужный так подобострастно тискал Зеленского(аж целых два раза) при вручении ему Героя Украины,что я сомневаюсь в справедливости вашего суждения.

22.06.2025 21:23 Відповісти
Ну да, свидетельства разных очевидцев, опубликованные кучей западных уважаемых СМИ - не в счет. Можете сомневаться и дальше.

22.06.2025 21:37 Відповісти
Сомневаться,удел умных,вы не знали?

22.06.2025 22:45 Відповісти
А также больных параноиков.

23.06.2025 01:23 Відповісти
Самое слабое место ********* это *****, по нему и надо *******...

22.06.2025 13:29 Відповісти
Де він, *****, може наступати, при дефіциті БК?

https://espreso.tv/oborona-ta-bezpeka-de-ukraini-brati-********** Микола Княжицький:
Фронт сьогодні тримається на межі можливого. І поки армія веде важкі бої, однією з наголовніших проблем стає не відсутність мотивації чи техніки, а - ***********. Наша артилерія часто мовчить не з тактичних міркувань, а через нестачу снарядів. Дрони летять з мінімальним зарядом. Міномети працюють обмежено, а складні рішення на рівні командування дедалі частіше залежать не від тактики, а від залишків на складах.
Обсяги постачання в ЗСУ 155-мм снарядів з січня по травень 2025 року зменшилися утричі.
Майже всі артилерійські підрозділи сьогодні повідомляють про проблеми із праймерами,
Тим часом, масове виробництво 155-мм снарядів в Україні так і не стартувало, держава законтрактувала лише імпорт, а на українське виробництво коштів не виділила.

Княжицький закликав👇👇👇
- терміново змінити регуляторну політику,
- ⁠ухвалити закони, які дозволять пріоритетні закупівлі в українських виробників.

За його словами, такі рішення готова підтримати парламентська опозиція.

22.06.2025 13:29 Відповісти
Їм пох... у них по звітах держава випустила держава 1.5 млн дронів, у нас ще більша проблема крім снарядів невистачає артилерії, один майор навіть про це говорив в ефірі 1+1, що вони змушені вибирати пріорітети і частину підрозділів бригади залишають без ніякої підтримки.
І тим користуються орки тиснучи саме в тих місцях.

22.06.2025 13:48 Відповісти
Навіть мінометів недостатньо. Кум на ЛБЗ каже що в БАТ-і замість 5-ти максимум 2-3 міномети.

23.06.2025 12:12 Відповісти
Так зелена шантрапа і цього добивається, щоб залишити наших солдатів без снарядів, а взамін всучити їм руки лопати.

22.06.2025 16:22 Відповісти
Може час закінчити стендап?

22.06.2025 13:31 Відповісти
Чого раптом? Мудрому народу України все подобається

22.06.2025 13:49 Відповісти
Найліпша стратегічна мета в цій війні це вбивати як умога більше московита навіть дещо відступаючи...
бо якщо ми наступаємо і берем кілометр території і втрачаємо непропорційно такий дефіцитний і дорогий для нас людський ресурс ,то яка чітка стратегія цього? А її немає , ось і вся відповідь. наступ заради наступу - це шлях до поразки...
ми в величезній людській диспропорції агов клоуни!
збереження людей і знищення московита ось стратегічна мета, а потім уже наступ якщо це шкодить першому не робимо наступ .
вже знищено більше мілйона московитів це багато повірте навіть для такого блефуючого чма як *****

22.06.2025 13:32 Відповісти
Ну знищено не лям, а тисяч 250. Для болотної мокшандії це некритично

22.06.2025 13:51 Відповісти
Пускай этот супер гений и стратег лучше скажет нам, какая была вообще польза от наступления на Курскую область? Наполеон

22.06.2025 13:33 Відповісти
Вверх по этой ветке найдите мой ответ МАКСИМУ БЕЗФАМИЛЬНОМУ,я кинул ему ссылку,гляньте её и получите ответ,для чего это было нужно.

22.06.2025 21:28 Відповісти
відправ на звільнення фортеці бахмут і фортеці авдіївка слуг і квартал в повному складі, там пару дивізій. плюс ухилянтів тцк. плюс ухилянтів мусорів.

22.06.2025 13:33 Відповісти
Це значить коли кацапи зруйнують Суми як Куп'янськ і Покровськ - Сирський полізе в Брянську область щоб кацапи почали облогу ще й Чернігова.

22.06.2025 13:38 Відповісти
😢😢😢

22.06.2025 14:11 Відповісти
Кобилу спочатку нагодуй ,будьоновець

22.06.2025 13:38 Відповісти
корона не налазить! над вушами шерсть вибрив, шоб висіла на ушах й виглядав теж ако шах! ))

22.06.2025 13:39 Відповісти
Придністров'я - слабке місце? Чи там пуйло згоду не давав?

22.06.2025 13:45 Відповісти
Формально це територія Молдови. Західні партнери будуть категорично проти.

22.06.2025 13:55 Відповісти
Західні партнери, це тромб, орбан і фіцо?

22.06.2025 15:02 Відповісти
курва ти

22.06.2025 13:48 Відповісти
Стратегія без тактики - повільне просування вперед, тактика без стратегії - метушня перед поразкою.
Ні в Сира ,ні в зе немає ніякої довгострокового бачення - єдина їх стратегія залишитися у владному кріслі надовше - а скільки здохне кріпаків в безплідних штурмах чи на непідготовлених позиціях - їм байдуже . Тим паче ,що їх в цьому підтримує ціла зграя тилових піксельних,валантьорів силовиків та чиновників. А всіх загиблих достатньо помянути в патріотичному відосіку і назвати гєроями - народ любить в нас сльозливі героїчні історії про загиблих козаків . А через чиї проYоби загинули люди розбирати не варто- це не патрітично і розєднує. Бо. брехня та корупція - це "скрєпи " вже української держави Зе - без якої вона існувати вже не може

22.06.2025 13:50 Відповісти
Отже, працюючі на зелених політтехнологи і пропагандисти, професіонали своєї справи. 74% підтримки любімого дучє це не булька з носа.

22.06.2025 13:58 Відповісти
Ні в Сира ,ні в зе немає ніякої довгострокового бачення - єдина їх стратегія залишитися у владному кріслі надовше - а скільки здохне кріпаків в безплідних штурмах чи на непідготовлених позиціях - їм байдуже .
Ви я бачу не в курсі,який план глобальних еліт виконує Зе.Ознайомтесь.

https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw

22.06.2025 21:31 Відповісти
А дерьмак дозволив наступати???

22.06.2025 14:34 Відповісти
Поки що ми тільки відступаємо. По ходу слабкі місця чомусь тільки у нас.

22.06.2025 14:49 Відповісти
А те що в наступальній операції втрати наступаючих 5:1 або 3:1,йому звичайно ж пофіг,,баби єщьо нарожают.

22.06.2025 15:18 Відповісти
Потужний контрнаступ із "лисячіх нір"?

22.06.2025 15:26 Відповісти
Трампон і компанія публічно брехали,що ні в якому разі не вступлять проти іранців у війну - виявилося що так діють,коли хочуть успіху.А до чого цей висер Сцирського?(

22.06.2025 15:47 Відповісти
я теж вважаю що потрібно публікувати питання, на яке давалась відповідь
буде менше сполоханих ідіотів

22.06.2025 16:29 Відповісти
Цей м'ясник сирський не зупиниться зі своїми дебільними м'ясними штурмами замінованих посадок, в яких будуть гинути тисячі наших солдатів.

22.06.2025 16:17 Відповісти
очікувана відповідь на подібне питання
інше всі самі собі додумають

22.06.2025 16:27 Відповісти
Що готовиш чергову авантюру типу "курської операції "?

22.06.2025 17:32 Відповісти
 
 