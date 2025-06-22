Ми не будемо залишатися в глухій обороні. Наступаємо, де бачимо слабкі місця ворога, - Сирський

Сили оборони не будуть залишатися в глухій обороні.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.



Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

"Ми не будемо залишатися просто в глухій обороні. Тому що це не приносить нічого і зрештою призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території.

Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто там, де можливо, ми завдаємо удари по ворогу, проводимо контратаки. Наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника", - зауважив він.

За словами Сирського, для цього створили і масштабували частини штурмових військ.

"Ідеться про окремі підрозділи, полки, які були створені на початку Курської операції (…) та станом на зараз воюють фактично на всіх складних ділянках фронту. І там, де ми маємо можливість наступати, і там, де противник має успіх, а його потрібно зупиняти та відбивати наші населені пункти. Зокрема, як це було на Сумщині.

Є плани, є погляди на розширення цих частин. Все залежить від того, як ми зможемо втілити ці зміни", - поділився планами головнокомандувач.