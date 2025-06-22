Ми не будемо залишатися в глухій обороні. Наступаємо, де бачимо слабкі місця ворога, - Сирський
Сили оборони не будуть залишатися в глухій обороні.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України
"Ми не будемо залишатися просто в глухій обороні. Тому що це не приносить нічого і зрештою призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території.
Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто там, де можливо, ми завдаємо удари по ворогу, проводимо контратаки. Наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника", - зауважив він.
За словами Сирського, для цього створили і масштабували частини штурмових військ.
"Ідеться про окремі підрозділи, полки, які були створені на початку Курської операції (…) та станом на зараз воюють фактично на всіх складних ділянках фронту. І там, де ми маємо можливість наступати, і там, де противник має успіх, а його потрібно зупиняти та відбивати наші населені пункти. Зокрема, як це було на Сумщині.
Є плани, є погляди на розширення цих частин. Все залежить від того, як ми зможемо втілити ці зміни", - поділився планами головнокомандувач.
Там где есть логика - пропаганда бессильна.
Власти последовательны только в двух вещах: коррупции и брехне.
https://www.youtube.com/watch?v=wl8CsZfbyeo
А можна і нам показувати ті місця чи то "воєнная тайна"?
ЗНОВУ
ВЕРЕЩУК,
ТИМОШЕНКО КІРЯ,
Але мушу зазначити, що слабувато виходить. Старайтесь краще Олександр Станіславович, не підводьте Андрія Борисовича.
Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в ср#ку. "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Джерело: https://censor.net/ua/n3552848
Сирський - брехун ,як і його верховний гавнокомандувач.
В історію вони обидва і їх шобло увійдуть в історію ,як ганебний приклад некомпетентності,корупції та брехні
Залужный так подобострастно тискал Зеленского(аж целых два раза) при вручении ему Героя Украины,что я сомневаюсь в справедливости вашего суждения.
https://espreso.tv/oborona-ta-bezpeka-de-ukraini-brati-********** Микола Княжицький:
Фронт сьогодні тримається на межі можливого. І поки армія веде важкі бої, однією з наголовніших проблем стає не відсутність мотивації чи техніки, а - ***********. Наша артилерія часто мовчить не з тактичних міркувань, а через нестачу снарядів. Дрони летять з мінімальним зарядом. Міномети працюють обмежено, а складні рішення на рівні командування дедалі частіше залежать не від тактики, а від залишків на складах.
Обсяги постачання в ЗСУ 155-мм снарядів з січня по травень 2025 року зменшилися утричі.
Майже всі артилерійські підрозділи сьогодні повідомляють про проблеми із праймерами,
Тим часом, масове виробництво 155-мм снарядів в Україні так і не стартувало, держава законтрактувала лише імпорт, а на українське виробництво коштів не виділила.
Княжицький закликав👇👇👇
- терміново змінити регуляторну політику,
- ухвалити закони, які дозволять пріоритетні закупівлі в українських виробників.
За його словами, такі рішення готова підтримати парламентська опозиція.
І тим користуються орки тиснучи саме в тих місцях.
бо якщо ми наступаємо і берем кілометр території і втрачаємо непропорційно такий дефіцитний і дорогий для нас людський ресурс ,то яка чітка стратегія цього? А її немає , ось і вся відповідь. наступ заради наступу - це шлях до поразки...
ми в величезній людській диспропорції агов клоуни!
збереження людей і знищення московита ось стратегічна мета, а потім уже наступ якщо це шкодить першому не робимо наступ .
вже знищено більше мілйона московитів це багато повірте навіть для такого блефуючого чма як *****
Ні в Сира ,ні в зе немає ніякої довгострокового бачення - єдина їх стратегія залишитися у владному кріслі надовше - а скільки здохне кріпаків в безплідних штурмах чи на непідготовлених позиціях - їм байдуже . Тим паче ,що їх в цьому підтримує ціла зграя тилових піксельних,валантьорів силовиків та чиновників. А всіх загиблих достатньо помянути в патріотичному відосіку і назвати гєроями - народ любить в нас сльозливі героїчні історії про загиблих козаків . А через чиї проYоби загинули люди розбирати не варто- це не патрітично і розєднує. Бо. брехня та корупція - це "скрєпи " вже української держави Зе - без якої вона існувати вже не може
Ви я бачу не в курсі,який план глобальних еліт виконує Зе.Ознайомтесь.
https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
буде менше сполоханих ідіотів
інше всі самі собі додумають