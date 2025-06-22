УКР
Новини
5 193 37

Сирський про призначення Бровді командувачем Сил безпілотних систем: Я вже бачу результати

мадяр Бровді

Новий командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді показує гарні результати. Перед ним стоїть задача більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"В нас відбулася заміна (командувача Сил безпілотних систем. - Ред.). На посаду командувача Сил безпілотних систем призначений майор Роберт Бровді, колишній командир 414-ї бригади безпілотних систем. Людина досвідчена, з величезним досвідом, який пройшов на війні шлях добровольця, командира взводу, роти, батальйону, полку, бригади БпС, зараз – командувачі цього нового роду військ", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роберт Бровді розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем

За словами Сирського, Бровді дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі.

"Я вже бачу результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їх виконанням.

Перед новим командувачем стоїть задача більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ. Провести інтеграцію передових підрозділів, які входять в "Лінію дронів" та власне в Сили безпілотних систем. Ви знаєте, що з цією метою вже створено угрупування Сили безпілотних систем", - додав він.

Також Сирський зазначив, що майор Бровді взяв зобов’язання, щоб шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійшли до топ-10 ефективних частин, які показують найкращі результати у знищенні противника (дронами. - Ред.). І я знаю, що він їх виконає", - резюмував Сирський.

Автор: 

Сирський Олександр (758) Бровді Роберт Мадяр (57) Сили безпілотних систем (238)
Топ коментарі
+6
190 угандошених орків в день від СБС. Було.
Результат призначення Броуді буде видно через місяць-два.
22.06.2025 12:29 Відповісти
22.06.2025 12:29 Відповісти
+5
Русня плачеться, що після призначення «Мадяра» головою СБС, на їхніх операторів дронів почалося безжальне полювання.
Скрішноти скиглення за https://t.me/ukrbavovna/21398 посиланням на Бавовну.
22.06.2025 12:53 Відповісти
22.06.2025 12:53 Відповісти
+4
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
22.06.2025 12:27 Відповісти
22.06.2025 12:27 Відповісти
22.06.2025 12:24 Відповісти
22.06.2025 12:27 Відповісти
22.06.2025 12:29 Відповісти
А призначення Шаповалова що має дати? Де він служив і як довго?
22.06.2025 12:32 Відповісти
22.06.2025 12:32 Відповісти
Мадяру не дадуть зробити нічого позитивного. Усі призначення, які робив ішак мали метою лише послаблення ЗСУ, висмикнувши з її рядів найавторитетніших з власною думкою. Мадяр там довго не затримається, звісно, якщо не продався.
22.06.2025 12:38 Відповісти
22.06.2025 12:38 Відповісти
ти гандон
22.06.2025 12:51 Відповісти
22.06.2025 12:51 Відповісти
Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР

22.06.2025 12:39 Відповісти
22.06.2025 12:39 Відповісти
Уже давно.
22.06.2025 15:51 Відповісти
22.06.2025 15:51 Відповісти
Мадяр знайшов пілюлю проти оптоволокна і множить її
22.06.2025 12:41 Відповісти
22.06.2025 12:41 Відповісти
пілюлю проти? натякніть на деталі
22.06.2025 12:52 Відповісти
22.06.2025 12:52 Відповісти
Military Secret
22.06.2025 12:55 Відповісти
22.06.2025 12:55 Відповісти
ok, nehai tak, ne napolyagatimu
22.06.2025 12:57 Відповісти
22.06.2025 12:57 Відповісти
нижче людина написала із посиланням на скиглення підарів
22.06.2025 13:32 Відповісти
22.06.2025 13:32 Відповісти
Русня плачеться, що після призначення «Мадяра» головою СБС, на їхніх операторів дронів почалося безжальне полювання.
Скрішноти скиглення за https://t.me/ukrbavovna/21398 посиланням на Бавовну.
22.06.2025 12:53 Відповісти
22.06.2025 12:53 Відповісти
Хороше рішення але буде мати тимчасовий ефект, це можна побороти проміжними станціями на тому ж оптоволокні, пінг буде невеликий а базу можна розмістити 20 км за ЛБЗ.

Друге орки також підсилюють полювання на наших дронщиків, хоча вони уже давно в принципі полюють але масового не було.
22.06.2025 13:59 Відповісти
22.06.2025 13:59 Відповісти
Давно вони масово полюють.
Ну а щодо бази, так вже показали, як можна з мацква-сіті керувати у повній безпеці.
У нас таке можливо теж.
Хіба це значить, що не треба нічого робити, не треба ускладнювати завдання русні?
22.06.2025 14:39 Відповісти
22.06.2025 14:39 Відповісти
Та ні я написав що ідея хороша беспілотники можна клепати сотнями а от хороших дронщиків треба часу навчити.

Тільки треба готуватись до того що орки будуть удосконалювати стратегію.
22.06.2025 14:41 Відповісти
22.06.2025 14:41 Відповісти
Поки Мадяр на чолі СБС і йому не заважають працювати, можна хвилюватись лише з приводу обмеженості наших ресурсів.
22.06.2025 14:43 Відповісти
22.06.2025 14:43 Відповісти
Сподіваюся, що ці результати, які бачить Сирський, це не лише зміна прізвища і підпису у зведеннях.
22.06.2025 12:54 Відповісти
22.06.2025 12:54 Відповісти
Успехов, пан Бровди " Мадяр "!
На фронте и в защите неба над украинскими городами!!!
Верю Вам!
22.06.2025 12:55 Відповісти
22.06.2025 12:55 Відповісти
Зарегався щоб це висернути ?
22.06.2025 13:31 Відповісти
22.06.2025 13:31 Відповісти
Іді нах*й, узкій
22.06.2025 13:45 Відповісти
22.06.2025 13:45 Відповісти
мозг у тебя узкий, помойка, три класса окончил?
22.06.2025 15:44 Відповісти
22.06.2025 15:44 Відповісти
Боюсь що можливий варіант, коли Бровді з часом "підіпруть" вірними керівництву, але тупими замами, або взагалі знімуть через місяць-два, після якогось провалу (а це війна, вона складається не лише з перемог). І він поповнить перелік командирів, котрі занадто сильно продемонстрували свій розум і були переведені "на Камчатку". А таких от розумних, не любить ніхто - ні генерали, ні менеджери в ОП (а раптом рейтинг зросте більше від Вовиного).
22.06.2025 12:58 Відповісти
22.06.2025 12:58 Відповісти
всі розуміють що таке самозахист системи, криза росту, і т.п. і бояться
роблять одиниці
22.06.2025 13:02 Відповісти
22.06.2025 13:02 Відповісти
Ну, Федорова Їрмак прибрав не за провали, а навпаки. Тепер з постачанням дронів у військо - провали
22.06.2025 13:32 Відповісти
22.06.2025 13:32 Відповісти
Потрібно сирка відправи послом - от тобі і будуть результати!
22.06.2025 13:01 Відповісти
22.06.2025 13:01 Відповісти
така похвала від такої особи заслуговує на те, що життя похваленого знаходиться під особливою загрозою!
22.06.2025 13:01 Відповісти
22.06.2025 13:01 Відповісти
кацапські тролі тут як тут
22.06.2025 13:32 Відповісти
22.06.2025 13:32 Відповісти
Ага, і все їм не те, і не так...
22.06.2025 13:58 Відповісти
22.06.2025 13:58 Відповісти
Побачимо що буде на критичній ділянці фронту, з якої на днях відвели тактичну групу "Вугледар" під командуванням Наєва. В свій час Зе і Си кинули туди Наєва, намагаючись покарати його за сказану ним правду. Під командуванням Наєва вдалось стабілізувати ситуацію на тій ділянці фронту і зменшити втрати особового складу.

Роман Зайцев ( один із засновників Миротворця ) про Наєва:

"Я взагалі дивуюся, як він впорався. Особливо на початку свого призначення, коли була негласна вказівка не давати йому будь-яку допомогу. Снарядами, технікою і особовим складом."
22.06.2025 15:54 Відповісти
22.06.2025 15:54 Відповісти
Броуді це відомий аферист та авантюрист. Ми вдячні йому за його активність протягом війни. Але ті якості які він має категорично неприйнятні для участі в управлінні і розподілу державних ресурсів. Буде красти. Мабуть вже краже. Він просто не може цього не робити бо це його сутність. Все своє життя він грабував державу. З якого б це дива він змінився? Такі "ідейні" крадуни ніколи не змінюються... Гугл вам в руки! - на вас чекають до біса цікаві кримінальні історії...
22.06.2025 17:49 Відповісти
22.06.2025 17:49 Відповісти
 
 