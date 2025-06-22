Сирський про призначення Бровді командувачем Сил безпілотних систем: Я вже бачу результати

Новий командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді показує гарні результати. Перед ним стоїть задача більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"В нас відбулася заміна (командувача Сил безпілотних систем. - Ред.). На посаду командувача Сил безпілотних систем призначений майор Роберт Бровді, колишній командир 414-ї бригади безпілотних систем. Людина досвідчена, з величезним досвідом, який пройшов на війні шлях добровольця, командира взводу, роти, батальйону, полку, бригади БпС, зараз – командувачі цього нового роду військ", - зазначив він.

За словами Сирського, Бровді дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі.

"Я вже бачу результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їх виконанням.

Перед новим командувачем стоїть задача більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ. Провести інтеграцію передових підрозділів, які входять в "Лінію дронів" та власне в Сили безпілотних систем. Ви знаєте, що з цією метою вже створено угрупування Сили безпілотних систем", - додав він.

Також Сирський зазначив, що майор Бровді взяв зобов’язання, щоб шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійшли до топ-10 ефективних частин, які показують найкращі результати у знищенні противника (дронами. - Ред.). І я знаю, що він їх виконає", - резюмував Сирський.