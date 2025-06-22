Сирський про призначення Бровді командувачем Сил безпілотних систем: Я вже бачу результати
Новий командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді показує гарні результати. Перед ним стоїть задача більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"В нас відбулася заміна (командувача Сил безпілотних систем. - Ред.). На посаду командувача Сил безпілотних систем призначений майор Роберт Бровді, колишній командир 414-ї бригади безпілотних систем. Людина досвідчена, з величезним досвідом, який пройшов на війні шлях добровольця, командира взводу, роти, батальйону, полку, бригади БпС, зараз – командувачі цього нового роду військ", - зазначив він.
За словами Сирського, Бровді дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі.
"Я вже бачу результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їх виконанням.
Перед новим командувачем стоїть задача більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ. Провести інтеграцію передових підрозділів, які входять в "Лінію дронів" та власне в Сили безпілотних систем. Ви знаєте, що з цією метою вже створено угрупування Сили безпілотних систем", - додав він.
Також Сирський зазначив, що майор Бровді взяв зобов’язання, щоб шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійшли до топ-10 ефективних частин, які показують найкращі результати у знищенні противника (дронами. - Ред.). І я знаю, що він їх виконає", - резюмував Сирський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Результат призначення Броуді буде видно через місяць-два.
Скрішноти скиглення за https://t.me/ukrbavovna/21398 посиланням на Бавовну.
Друге орки також підсилюють полювання на наших дронщиків, хоча вони уже давно в принципі полюють але масового не було.
Ну а щодо бази, так вже показали, як можна з мацква-сіті керувати у повній безпеці.
У нас таке можливо теж.
Хіба це значить, що не треба нічого робити, не треба ускладнювати завдання русні?
Тільки треба готуватись до того що орки будуть удосконалювати стратегію.
На фронте и в защите неба над украинскими городами!!!
Верю Вам!
роблять одиниці
Роман Зайцев ( один із засновників Миротворця ) про Наєва:
"Я взагалі дивуюся, як він впорався. Особливо на початку свого призначення, коли була негласна вказівка не давати йому будь-яку допомогу. Снарядами, технікою і особовим складом."