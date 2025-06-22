Сырский о назначении Бровди командующим Силами беспилотных систем: Я уже вижу результаты

Новый командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди показывает хорошие результаты. Перед ним стоит задача более эффективно развивать этот современный род войск.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас произошла замена (командующего Силами беспилотных систем. - Ред.). На должность командующего Силами беспилотных систем назначен майор Роберт Бровди, бывший командир 414-й бригады беспилотных систем. Человек опытный, с огромным опытом, который прошел на войне путь добровольца, командира взвода, роты, батальона, полка, бригады БпС, сейчас - командующие этого нового рода войск", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роберт Бровди приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем

По словам Сырского, Бровди очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этой среде.

"Я уже вижу результаты единения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением.

Перед новым командующим стоит задача более эффективно развивать этот современный род войск. Провести интеграцию передовых подразделений, которые входят в "Линию дронов" и собственно в Силы беспилотных систем. Вы знаете, что с этой целью уже создана группировка Силы беспилотных систем", - добавил он.

Также Сырский отметил, что майор Бровди взял обязательство, чтобы шесть-семь подразделений Сил беспилотных систем вошли в топ-10 эффективных частей, которые показывают лучшие результаты в уничтожении противника (дронами. - Ред.). И я знаю, что он их выполнит", - резюмировал Сырский.