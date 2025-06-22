Сырский о назначении Бровди командующим Силами беспилотных систем: Я уже вижу результаты
Новый командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди показывает хорошие результаты. Перед ним стоит задача более эффективно развивать этот современный род войск.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"У нас произошла замена (командующего Силами беспилотных систем. - Ред.). На должность командующего Силами беспилотных систем назначен майор Роберт Бровди, бывший командир 414-й бригады беспилотных систем. Человек опытный, с огромным опытом, который прошел на войне путь добровольца, командира взвода, роты, батальона, полка, бригады БпС, сейчас - командующие этого нового рода войск", - отметил он.
По словам Сырского, Бровди очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этой среде.
"Я уже вижу результаты единения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением.
Перед новым командующим стоит задача более эффективно развивать этот современный род войск. Провести интеграцию передовых подразделений, которые входят в "Линию дронов" и собственно в Силы беспилотных систем. Вы знаете, что с этой целью уже создана группировка Силы беспилотных систем", - добавил он.
Также Сырский отметил, что майор Бровди взял обязательство, чтобы шесть-семь подразделений Сил беспилотных систем вошли в топ-10 эффективных частей, которые показывают лучшие результаты в уничтожении противника (дронами. - Ред.). И я знаю, что он их выполнит", - резюмировал Сырский.
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Результат призначення Броуді буде видно через місяць-два.
Скрішноти скиглення за https://t.me/ukrbavovna/21398 посиланням на Бавовну.
Друге орки також підсилюють полювання на наших дронщиків, хоча вони уже давно в принципі полюють але масового не було.
Ну а щодо бази, так вже показали, як можна з мацква-сіті керувати у повній безпеці.
У нас таке можливо теж.
Хіба це значить, що не треба нічого робити, не треба ускладнювати завдання русні?
Тільки треба готуватись до того що орки будуть удосконалювати стратегію.
На фронте и в защите неба над украинскими городами!!!
Верю Вам!
роблять одиниці
Роман Зайцев ( один із засновників Миротворця ) про Наєва:
"Я взагалі дивуюся, як він впорався. Особливо на початку свого призначення, коли була негласна вказівка не давати йому будь-яку допомогу. Снарядами, технікою і особовим складом."