5 193 37

Сырский о назначении Бровди командующим Силами беспилотных систем: Я уже вижу результаты

мадяр Бровди

Новый командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди показывает хорошие результаты. Перед ним стоит задача более эффективно развивать этот современный род войск.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас произошла замена (командующего Силами беспилотных систем. - Ред.). На должность командующего Силами беспилотных систем назначен майор Роберт Бровди, бывший командир 414-й бригады беспилотных систем. Человек опытный, с огромным опытом, который прошел на войне путь добровольца, командира взвода, роты, батальона, полка, бригады БпС, сейчас - командующие этого нового рода войск", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роберт Бровди приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем

По словам Сырского, Бровди очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этой среде.

"Я уже вижу результаты единения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением.

Перед новым командующим стоит задача более эффективно развивать этот современный род войск. Провести интеграцию передовых подразделений, которые входят в "Линию дронов" и собственно в Силы беспилотных систем. Вы знаете, что с этой целью уже создана группировка Силы беспилотных систем", - добавил он.

Также Сырский отметил, что майор Бровди взял обязательство, чтобы шесть-семь подразделений Сил беспилотных систем вошли в топ-10 эффективных частей, которые показывают лучшие результаты в уничтожении противника (дронами. - Ред.). И я знаю, что он их выполнит", - резюмировал Сырский.

Автор: 

Александр Сырский (732) Бровди Роберт Мадяр (57) Силы беспилотных систем (234)
Топ комментарии
+6
190 угандошених орків в день від СБС. Було.
Результат призначення Броуді буде видно через місяць-два.
22.06.2025 12:29 Ответить
+5
Русня плачеться, що після призначення «Мадяра» головою СБС, на їхніх операторів дронів почалося безжальне полювання.
Скрішноти скиглення за https://t.me/ukrbavovna/21398 посиланням на Бавовну.
22.06.2025 12:53 Ответить
+4
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
22.06.2025 12:27 Ответить
Я вже бачу результати
22.06.2025 12:24 Ответить
22.06.2025 12:27 Ответить
22.06.2025 12:29 Ответить
А призначення Шаповалова що має дати? Де він служив і як довго?
22.06.2025 12:32 Ответить
Мадяру не дадуть зробити нічого позитивного. Усі призначення, які робив ішак мали метою лише послаблення ЗСУ, висмикнувши з її рядів найавторитетніших з власною думкою. Мадяр там довго не затримається, звісно, якщо не продався.
22.06.2025 12:38 Ответить
ти гандон
22.06.2025 12:51 Ответить
Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР

22.06.2025 12:39 Ответить
Уже давно.
22.06.2025 15:51 Ответить
Мадяр знайшов пілюлю проти оптоволокна і множить її
22.06.2025 12:41 Ответить
пілюлю проти? натякніть на деталі
22.06.2025 12:52 Ответить
Military Secret
22.06.2025 12:55 Ответить
ok, nehai tak, ne napolyagatimu
22.06.2025 12:57 Ответить
нижче людина написала із посиланням на скиглення підарів
22.06.2025 13:32 Ответить
22.06.2025 12:53 Ответить
Хороше рішення але буде мати тимчасовий ефект, це можна побороти проміжними станціями на тому ж оптоволокні, пінг буде невеликий а базу можна розмістити 20 км за ЛБЗ.

Друге орки також підсилюють полювання на наших дронщиків, хоча вони уже давно в принципі полюють але масового не було.
22.06.2025 13:59 Ответить
Давно вони масово полюють.
Ну а щодо бази, так вже показали, як можна з мацква-сіті керувати у повній безпеці.
У нас таке можливо теж.
Хіба це значить, що не треба нічого робити, не треба ускладнювати завдання русні?
22.06.2025 14:39 Ответить
Та ні я написав що ідея хороша беспілотники можна клепати сотнями а от хороших дронщиків треба часу навчити.

Тільки треба готуватись до того що орки будуть удосконалювати стратегію.
22.06.2025 14:41 Ответить
Поки Мадяр на чолі СБС і йому не заважають працювати, можна хвилюватись лише з приводу обмеженості наших ресурсів.
22.06.2025 14:43 Ответить
Сподіваюся, що ці результати, які бачить Сирський, це не лише зміна прізвища і підпису у зведеннях.
22.06.2025 12:54 Ответить
Успехов, пан Бровди " Мадяр "!
На фронте и в защите неба над украинскими городами!!!
Верю Вам!
22.06.2025 12:55 Ответить
Зарегався щоб це висернути ?
22.06.2025 13:31 Ответить
Іді нах*й, узкій
22.06.2025 13:45 Ответить
мозг у тебя узкий, помойка, три класса окончил?
22.06.2025 15:44 Ответить
Боюсь що можливий варіант, коли Бровді з часом "підіпруть" вірними керівництву, але тупими замами, або взагалі знімуть через місяць-два, після якогось провалу (а це війна, вона складається не лише з перемог). І він поповнить перелік командирів, котрі занадто сильно продемонстрували свій розум і були переведені "на Камчатку". А таких от розумних, не любить ніхто - ні генерали, ні менеджери в ОП (а раптом рейтинг зросте більше від Вовиного).
22.06.2025 12:58 Ответить
всі розуміють що таке самозахист системи, криза росту, і т.п. і бояться
роблять одиниці
22.06.2025 13:02 Ответить
Ну, Федорова Їрмак прибрав не за провали, а навпаки. Тепер з постачанням дронів у військо - провали
22.06.2025 13:32 Ответить
Потрібно сирка відправи послом - от тобі і будуть результати!
22.06.2025 13:01 Ответить
така похвала від такої особи заслуговує на те, що життя похваленого знаходиться під особливою загрозою!
22.06.2025 13:01 Ответить
кацапські тролі тут як тут
22.06.2025 13:32 Ответить
Ага, і все їм не те, і не так...
22.06.2025 13:58 Ответить
Побачимо що буде на критичній ділянці фронту, з якої на днях відвели тактичну групу "Вугледар" під командуванням Наєва. В свій час Зе і Си кинули туди Наєва, намагаючись покарати його за сказану ним правду. Під командуванням Наєва вдалось стабілізувати ситуацію на тій ділянці фронту і зменшити втрати особового складу.

Роман Зайцев ( один із засновників Миротворця ) про Наєва:

"Я взагалі дивуюся, як він впорався. Особливо на початку свого призначення, коли була негласна вказівка не давати йому будь-яку допомогу. Снарядами, технікою і особовим складом."
22.06.2025 15:54 Ответить
Броуді це відомий аферист та авантюрист. Ми вдячні йому за його активність протягом війни. Але ті якості які він має категорично неприйнятні для участі в управлінні і розподілу державних ресурсів. Буде красти. Мабуть вже краже. Він просто не може цього не робити бо це його сутність. Все своє життя він грабував державу. З якого б це дива він змінився? Такі "ідейні" крадуни ніколи не змінюються... Гугл вам в руки! - на вас чекають до біса цікаві кримінальні історії...
22.06.2025 17:49 Ответить
 
 