Роберт Бровди приступил к исполнению обязанностей командующего Силами беспилотных систем
Роберт Бровди (Мадьяр) приступил к исполнению командующего Сил беспилотных систем.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"11.06.25 принял дела и должность, приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Продолжу служить верой и правдой народу Украины. Отсчет стартовых 100 суток начат, а заодно принят вызов и установлена амбициозная планка. Будем отчитываться с Командой должным образом", - анонсировал он.
И добавил, что сейчас находится на Донбассе.
Также Мадьяр анонсировал изменения в структуре работы СБС.
Напомним Президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Сил беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.
Топ комментарии
+43 Алекс Мышкевич
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+18 Микола Січень #486030
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+11 Only
показать весь комментарий12.06.2025 00:33 Ответить Ссылка
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не залітай надто високо до сонця, бо спалиш крила
і не наближайся надто близько до ЗЄлі, бо обляпаєшся.
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Хай Бог тобі допомагає! І хай виють москалі!
Можна не сумніватися.