Роберт Бровди приступил к исполнению обязанностей командующего Силами беспилотных систем

Роберт Бровди (Мадьяр) приступил к исполнению командующего Сил беспилотных систем.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"11.06.25 принял дела и должность, приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Продолжу служить верой и правдой народу Украины. Отсчет стартовых 100 суток начат, а заодно принят вызов и установлена амбициозная планка. Будем отчитываться с Командой должным образом", - анонсировал он.

И добавил, что сейчас находится на Донбассе.

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Также Мадьяр анонсировал изменения в структуре работы СБС.

Напомним Президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Сил беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.