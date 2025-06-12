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Новости Мадяр командующий Сил беспилотных систем
5 275 25

Роберт Бровди приступил к исполнению обязанностей командующего Силами беспилотных систем

мадяр

Роберт Бровди (Мадьяр) приступил к исполнению командующего Сил беспилотных систем.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"11.06.25 принял дела и должность, приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Продолжу служить верой и правдой народу Украины. Отсчет стартовых 100 суток начат, а заодно принят вызов и установлена амбициозная планка. Будем отчитываться с Командой должным образом", - анонсировал он.

И добавил, что сейчас находится на Донбассе.

Читайте: Роберт Бровди (Мадьяр) назначен командующим Сил беспилотных систем

Также Мадьяр анонсировал изменения в структуре работы СБС.

Напомним Президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Сил беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (20) Силы беспилотных систем (109)


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Топ комментарии
+43
З Богом, Мадяре !

не залітай надто високо до сонця, бо спалиш крила
і не наближайся надто близько до ЗЄлі, бо обляпаєшся.

.
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12.06.2025 00:04 Ответить
+18
На болотах свинособаки завили..
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12.06.2025 00:24 Ответить
+11
Добрего поводзеня, як кажуть поляки!
Хай Бог тобі допомагає! І хай виють москалі!
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12.06.2025 00:33 Ответить
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З Богом, Мадяре !

не залітай надто високо до сонця, бо спалиш крила
і не наближайся надто близько до ЗЄлі, бо обляпаєшся.

.
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12.06.2025 00:04 Ответить
Невже зеблани почали розуміти що серйозну роботу повинні виконувати професіонали, а не куми, свати, коханки та інші тамади?
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12.06.2025 02:35 Ответить
На болотах свинособаки завили..
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12.06.2025 00:24 Ответить
Сожрут его єти твари!
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12.06.2025 00:25 Ответить
можливо саме для того і поставили..
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12.06.2025 00:35 Ответить
Ну, у него такая репутация до большой войны, что еще вопрос кто кого.
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12.06.2025 02:50 Ответить
Систему в одиночку ек переломишь! Там ОПГ
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12.06.2025 09:19 Ответить
Добрего поводзеня, як кажуть поляки!
Хай Бог тобі допомагає! І хай виють москалі!
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12.06.2025 00:33 Ответить
Одинз небагатьох призначенців Зельця, покому у свинособак щелепи гримлять!!!!!!
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12.06.2025 00:36 Ответить
а як почуваються щелепи свінособак від таких призначенців Зелі, як Малюк, Буданов, Залужний??
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12.06.2025 00:56 Ответить
А як вам, пане - Баканов, Кулініч, Хомчак, Єрмак, Верещук, партія "слуга народу" в повному складі? Залужного викресліть зі свого списку ( протекція Великобританії)...
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12.06.2025 07:26 Ответить
скористатися славою Залужного вам ніяк не вийде - його призначив на посаду Зеленський, а запропонував його призначити... "агент кремля" Єрмак! живіть тепер із цим))))))))))
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12.06.2025 08:21 Ответить
🤣🤣🤣
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12.06.2025 08:44 Ответить
Живи з тим, що запропонував його призначити Арестович
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12.06.2025 08:51 Ответить
дрімучий невіглас! тобі навіть ліньки прочитати факти в інтернеті! Залужного запропонував призначити на посаду ЄРМАК! про Сірського. розгромом росіян під Києвом та Харковом, оточенням під Лиманом керував генерал Сірський! p.s. судячи з того, що ти абсолютно некомпетентний в українських подіях, я роблю висновок, що ти черговий бот десь із луГондонії серущий з українського акаунта для ФСБ підораші!

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12.06.2025 09:55 Ответить
А як скористатися славою Сирського, призначеного Шашличним?
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12.06.2025 08:52 Ответить
Таран
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12.06.2025 08:47 Ответить
Почні з вигнання дурнів з храму війни. Хай йдуть до дідька
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12.06.2025 01:09 Ответить
Якщо Зеленській може стати президентом, чому Бровді не може стати командуючим родом військ.
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12.06.2025 04:50 Ответить
Головне, щоб були дрони, бо без них у промислових масштабах хоч десять Мадярів призначай це мало чим допоможе
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12.06.2025 06:09 Ответить
Шкода Мадяра. Навіщо то йому треба і ЗСУ нічого від цього не виграють. Ішак свідомо висмикує толкових, щоб потім нівелювати. Хто звяжеться з цим обкуреним мудаком, той пожне хіба-що особисту деградацію. Мадяр довго там не затримається. Кожен повинен робити те, що він вміє та може. Це тільки це чмо вважає, що "кожен з нас президент". Дійсність довела, що якщо людина безтолкова, то це на все життя і на це нема ради.
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12.06.2025 07:34 Ответить
что за помет ты высрал? Бестолковое иди хоть почитай что делал Мадьяр на фронте до назначения и что он сделает сейчас. Зайди на ТГ канал он все доступно показывает для таких путинских ушлепков как ты))))
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12.06.2025 09:06 Ответить
І одному я впевнена, Мадьяр вичавить з МО обіцяні 10 000 000 дронів.
Можна не сумніватися.
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12.06.2025 09:52 Ответить
 
 