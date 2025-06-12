Роберт Бровді розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем
Роберт Бровді (Мадяр) розпочав виконання командувача Сил безпілотних систем.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"11.06.25 прийняв справи та посаду, приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Продовжу служити вірою й правдою народу України. Відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з Командою належним чином", - анонсував він.
Та додав, що наразі перебуває на Донбасі.
Також Мадяр анонсував зміни в структурі роботи СБС.
Нагадаємо Президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського.
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не залітай надто високо до сонця, бо спалиш крила
і не наближайся надто близько до ЗЄлі, бо обляпаєшся.
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Хай Бог тобі допомагає! І хай виють москалі!