Роберт Бровді розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем

Роберт Бровді (Мадяр) розпочав виконання командувача Сил безпілотних систем.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"11.06.25 прийняв справи та посаду, приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Продовжу служити вірою й правдою народу України. Відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з Командою належним чином", - анонсував він.

Та додав, що наразі перебуває на Донбасі.

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Також Мадяр анонсував зміни в структурі роботи СБС.

Нагадаємо Президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського.