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Новини Мадяр командувач Сил безпілотних систем
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Роберт Бровді розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем

мадяр

Роберт Бровді (Мадяр) розпочав виконання командувача Сил безпілотних систем.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"11.06.25 прийняв справи та посаду, приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Продовжу служити вірою й правдою народу України. Відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з Командою належним чином", - анонсував він.

Та додав, що наразі перебуває на Донбасі.

Читайте: Роберт Бровді (Мадяр) призначений командувачем Сил безпілотних систем

Також Мадяр анонсував зміни в структурі роботи СБС.

Нагадаємо Президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського.

Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (20) Сили безпілотних систем (109)


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З Богом, Мадяре !

не залітай надто високо до сонця, бо спалиш крила
і не наближайся надто близько до ЗЄлі, бо обляпаєшся.

.
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12.06.2025 00:04 Відповісти
На болотах свинособаки завили..
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12.06.2025 00:24 Відповісти
Сожрут его єти твари!
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12.06.2025 00:25 Відповісти
можливо саме для того і поставили..
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12.06.2025 00:35 Відповісти
Добрего поводзеня, як кажуть поляки!
Хай Бог тобі допомагає! І хай виють москалі!
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12.06.2025 00:33 Відповісти
Одинз небагатьох призначенців Зельця, покому у свинособак щелепи гримлять!!!!!!
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12.06.2025 00:36 Відповісти
а як почуваються щелепи свінособак від таких призначенців Зелі, як Малюк, Буданов, Залужний??
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12.06.2025 00:56 Відповісти
Почні з вигнання дурнів з храму війни. Хай йдуть до дідька
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12.06.2025 01:09 Відповісти
 
 