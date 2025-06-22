Враг контролирует южную часть и центр Торецка. Пытается прорваться к административным границам Днепропетровской области, - ОСГВ "Хортица"

На Покровском и Новопавловском направлениях продолжаются активные боевые действия, враг пытается прорваться к административным границам Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

В то же время на Покровском направлении наблюдаются потери среди российского войска.

"Если там раньше было 700, то уже где-то 800 за сутки, если берем предыдущие сутки. Опять семь подбитых танков, давно не было, они тяжелую технику, в принципе, ограниченно применяют. Поэтому, в принципе, видно, что там уже есть собранные достаточные силы и уже брошены, скажем так, в активные "мясорубки", в активные попытки штурмовых действий вдоль, в принципе, всей линии разграничения", - сообщил Трегубов.

Самым горячим участком фронта остается западная часть Покровского направления и Новопавловское направление, там где российские войска пытаются продвигаться к административным границам Днепропетровской и Донецкой областей. Второй участок - это восточная часть Покровского направления, где российская армия пытается порваться в сторону Константиновки.

"Называть Константиновское направление мы не можем просто потому, чтобы людей не пугать, потому что там Константиновка очень далеко. Но очень стараются пробиться за трассу Покровск - Константиновка, и там сосредоточены одни из основных штурмов, и так там большие штурмы, в которых, в принципе, привлекается тяжелая техника".

Бои на Торецком направлении

На Торецком направлении, враг контролирует значительную часть города Торецк - южную часть и центр, но город не захватили и не могут продвинуться дальше, чтобы идти по трассе на Константиновку.

"Часов Яр, в принципе, идентичен Торецку. Действительно, очень похоже. Россияне очень хотели прийти, россияне прилагали все усилия, казалось до последнего момента, что им это может удаться. Но, скажем так, на последних километрах россияне выдохлись, и выдохлись там уже давно, и застряли, и там не могут продвинуться уже давно. Поэтому и Торецк, и Часов Яр, это фактически уже руины городов, на которых россияне не могут продвинуться уже месяцами".

