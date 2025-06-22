Ворог контролює південну частину та центр Торецька. Намагається прорватися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському та Новопавлівському напрямках тривають активні бойові дії, ворог намагається прорватися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це в телеефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Водночас на Покровському напрямку спостерігаються втрати серед російського війська.

"Якщо там раніше було 700, то вже десь 800 за добу, якщо беремо попередню добу. Знову сім підбитих танків, давно не було, вони важку техніку, в принципі, обмежено застосовують. Тому, в принципі, видно, що там вже є зібрані достатні сили і вже кинуті, скажімо так, в активні "м'ясорубки", в активні спроби штурмових дій вздовж, в принципі, усієї лінії розмежування", - повідомив Трегубов.

Найгарячішою ділянкою фронту залишається західна частина Покровського напрямку та Новопавлівський напрямок, там де російські війська намагаються просуватися до адміністративних кордонів Дніпропетровської та Донецької областей. Друга ділянка - це східна частина Покровського напрямку, де російська армія намагається порватися в бік Костянтинівки.

"Називати Костянтинівський напрямок ми не можемо просто тому, щоб людей не лякати, бо там Костянтинівка дуже далеко. Але дуже стараються пробитися за трасу Покровськ - Костянтинівка, і там зосереджені одні з основних штурмів, і так там великі штурми, в яких, в принципі, залучається важка техніка".

Бої на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку, ворог контролює значну частину міста Торецьк - південну частину та центр, але місто не захопили та не можуть просунутися далі, щоб йти по трасі на Костянтинівку.

"Часів Яр, в принципі, ідентично до Торецька. Справді, дуже схоже. Росіяни дуже хотіли прийти, росіяни докладали всіх зусиль, здавалося до останнього моменту, що їм це може вдатися. Але, скажімо так, на останніх кілометрах росіяни видихлися, і видихлися там вже давно, і застрягли, і там не можуть просунутися вже давно. Тому і Торецьк, і Часів Яр, це фактично вже руїни міст, на яких росіяни не можуть просунутися вже місяцями".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог нарощує наступальні зусилля біля Горіхового, Котлярівки, Удачного та Олексіївки. Деякі наші позиції зруйновано на Краматорському і Торецькому напрямках, - ОСУВ "Хортиця"