Ворог нарощує наступальні зусилля біля Горіхового, Котлярівки, Удачного та Олексіївки. Деякі наші позиції зруйновано на Краматорському і Торецькому напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 21 червня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував наші підрозділи, які тримають оборону на напрямку населеного пункту Липці та у Вовчанську. Втрат наших позицій не допущено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку Сили оборони нівелювали атаки ворога в районах Кіндрашівки, Нової Кругляківки, Загризового та в напрямку Колодязного.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку основні зусилля противник спрямував на наші позиції неподалік Греківки, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки, Зеленої Долини та Торського. Атаки росіян відбито.

На Сіверському напрямку противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону неподалік Григорівки.

На Краматорському та Торецькому напрямках окупанти атакували позиції наших військ в районах Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Яблунівки, Диліївки, Новоспаського та Леонідівки. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються вийти на адмінкордони Дніпропетровської області, але їхні спроби марні, - ОСУВ "Хортиця"

"На Покровському напрямку противник проводив активні наступальні дії неподалік Русиного Яру, Полтавки, Малинівки, Мирного, Миролюбівки, Лисівки та Даченського. Ворог нарощує наступальні зусилля біля Горіхового, Котлярівки, Удачного та Олексіївки. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог атакував наші укріплення в районах Вільного Поля, Бурлацького та Шевченка. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.