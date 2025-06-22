Враг наращивает наступательные усилия возле Орехово, Котляровки, Удачного и Алексеевки. Некоторые наши позиции разрушены на Краматорском и Торецком направлениях, - ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки, 21 июня 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал наши подразделения, которые держат оборону на направлении населенного пункта Липцы и в Волчанске. Потерь наших позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении Силы обороны нивелировали атаки врага в районах Кондрашовки, Новой Кругляковки, Загрызово и в направлении Колодязного.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении основные усилия противник направил на наши позиции неподалеку Грековки, Ольговки, Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины и Торского. Атаки россиян отбиты.

На Северском направлении противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону неподалеку Григорьевки.

На Краматорском и Торецком направлениях оккупанты атаковали позиции наших войск в районах Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Яблоновки, Делиевки, Новоспасского и Леонидовки. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

"На Покровском направлении противник проводил активные наступательные действия неподалеку Русиного Яра, Полтавки, Малиновки, Мирного, Миролюбовки, Лысовки и Даченского. Враг наращивает наступательные усилия возле Орехово, Котляровки, Удачного и Алексеевки. Продолжаются меры по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в наши боевые порядки", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг атаковал наши укрепления в районах Вольного Поля, Бурлацкого и Шевченко. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.