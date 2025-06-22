Мы не будем оставаться в глухой обороне. Наступаем, где видим слабые места врага, - Сырский

Силы обороны не будут оставаться в глухой обороне.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.



Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

"Мы не будем оставаться просто в глухой обороне. Потому что это не приносит ничего и в конце концов приводит к тому, что мы все равно отступаем, теряем людей и территории.

Поэтому мы сочетаем оборонительные действия с активной обороной и активными наступательными действиями. То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника", - отметил он.

По словам Сырского, для этого создали и масштабировали части штурмовых войск.

"Речь идет об отдельных подразделениях, полках, которые были созданы в начале Курской операции (...) и по состоянию на сейчас воюют фактически на всех сложных участках фронта. И там, где мы имеем возможность наступать, и там, где противник имеет успех, а его нужно останавливать и отбивать наши населенные пункты. В частности, как это было на Сумщине.

Есть планы, есть взгляды на расширение этих частей. Все зависит от того, как мы сможем воплотить эти изменения", - поделился планами главнокомандующий.