РУС
Штурм РФ на границе Сумщины
Мы не будем оставаться в глухой обороне. Наступаем, где видим слабые места врага, - Сырский

Александр Сырский

Силы обороны не будут оставаться в глухой обороне.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Александр Сырский
Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

"Мы не будем оставаться просто в глухой обороне. Потому что это не приносит ничего и в конце концов приводит к тому, что мы все равно отступаем, теряем людей и территории.

Поэтому мы сочетаем оборонительные действия с активной обороной и активными наступательными действиями. То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника", - отметил он.

По словам Сырского, для этого создали и масштабировали части штурмовых войск.

Также читайте: Сырский о назначении Бровди командующим Сил беспилотных систем: Я уже вижу результаты

"Речь идет об отдельных подразделениях, полках, которые были созданы в начале Курской операции (...) и по состоянию на сейчас воюют фактически на всех сложных участках фронта. И там, где мы имеем возможность наступать, и там, где противник имеет успех, а его нужно останавливать и отбивать наши населенные пункты. В частности, как это было на Сумщине.

Есть планы, есть взгляды на расширение этих частей. Все зависит от того, как мы сможем воплотить эти изменения", - поделился планами главнокомандующий.

Сумская область (3699) Александр Сырский (732) война в Украине (6312)
+21
А свої власні слабкі місця не бачите, чи просто ігноруєте?
22.06.2025 13:19
+17
Схоже Сирського вигнали на публіку, щоб відволікти усіх від контрнастпу, який здійснив Чернишов на бюджет України.
Але мушу зазначити, що слабувато виходить. Старайтесь краще Олександр Станіславович, не підводьте Андрія Борисовича.
22.06.2025 13:25
+16
Пропаганда - отсутствие логики.
Там где есть логика - пропаганда бессильна.
Власти последовательны только в двух вещах: коррупции и брехне.
22.06.2025 13:35
А свої власні слабкі місця не бачите, чи просто ігноруєте?
22.06.2025 13:19
Скажуть "путєн винний"
22.06.2025 13:21
Або "бариґа" Порошенко.
22.06.2025 13:37
Пропаганда - отсутствие логики.
Там где есть логика - пропаганда бессильна.
Власти последовательны только в двух вещах: коррупции и брехне.
22.06.2025 13:35
"домовлені" слабкі українські місця показує рашист ,окуповуючи щоденно якусь частину української території...
22.06.2025 13:56
Ось вам для загального розвитку:

https://www.youtube.com/watch?v=wl8CsZfbyeo
22.06.2025 21:16
Когда наконец начнутся ракетно-дроновые удары по мацкве???
22.06.2025 13:21
Ну вивезе еліта першого і другого кіл своє кодло в Дубаї на пару місяців, поки зсрф не рєшіт вопрос, як це з блєтгородом вже було.
22.06.2025 13:23
Почему только на пару месяцев? По мацкве надо было бить каждый день начиная с 24.02.2022.
22.06.2025 13:39
Соромлюсь запитати: чим?
22.06.2025 13:44
Видосиками "величайшего" про наши баллистические ракеты и дальние ракето-дроны. Будет очень потужно.
22.06.2025 14:57
Теми, кто голосовал за Янелоха. Как Мюнхаузеном.
22.06.2025 18:40
Никогда. Во первых нечем. Во вторых путя не разрешает зелебобикам.
22.06.2025 15:36
Почему нечем? А асфальтом? А потужностью с шашлычками на закуску?
22.06.2025 18:38
"Наступаємо, де бачимо слабкі місця ворога"

А можна і нам показувати ті місця чи то "воєнная тайна"?
22.06.2025 13:22
Сходи в ТЦК там покажуть
22.06.2025 13:23
А якщо він такий же як ти падалЬяцький бот, то куди йому йти?
22.06.2025 13:38
Там щось інше покажуть.
22.06.2025 13:45
Пішов по другому колу - наступ це добре - а зупинити їх - путлєр каже - який мир - в нас стратегічна ініціатива
22.06.2025 13:22
О це і все для чого ішак призначав Сирського. Бути громовідводом безтолкового ішака.
22.06.2025 13:23
КАЦАПНЯ ПРАЦЮЄ З ДІТЬМИ,МИ МУДРИЙ НАРІД ПЕРЕБУДОВУЄМО ДОСАФИ НА ГЕНДЕЛІ ТА СУПЕРМАРКЕТИ,ЯК В ПОЛТАВІ МАРКЕТОПТ,А РАНІШЕ ТАМ ГОТУВАЛИ ВОДІЇВ,ПІЛОТІВ ЛЕГКОМОТОРКИ,ЗАКУПОВУЄМО МАКЕТИ ЗБРОЇ ДОРОЧЕ ЗА ЗБРОЮ НА МІЛЬЙОНИ,
ЗНОВУ
ВЕРЕЩУК,
ТИМОШЕНКО КІРЯ,
22.06.2025 13:24
95 кралВрал. Яке ви хочете патріотичне виховання....? Вже давно треба було з 8 класу дрони показувати як робити....а не руцьку попсу їм в вуха вливати.
22.06.2025 22:32
Сьогодні на телеканалі Київ сказали, що Хрещатик у 1941 підірвали наші...російські окупанти це наші...
22.06.2025 13:24
Центр Києва в 1941 році дійсно був замінований, підірваний і знищений за прямим наказом Сталіна. Мої родичі пережили окупацію Києва і бачили все це на власні очі. До речі, втратили квартиру...
22.06.2025 17:37
Схоже Сирського вигнали на публіку, щоб відволікти усіх від контрнастпу, який здійснив Чернишов на бюджет України.
Але мушу зазначити, що слабувато виходить. Старайтесь краще Олександр Станіславович, не підводьте Андрія Борисовича.
22.06.2025 13:25
Відзавтра підійдуть підкріплення у вигляді заяв про підтримку з боку європейських партнерів.
22.06.2025 13:38
Відповідь комбата Ширшина.


Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в ср#ку. "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Джерело: https://censor.net/ua/n3552848

Сирський - брехун ,як і його верховний гавнокомандувач.
В історію вони обидва і їх шобло увійдуть в історію ,як ганебний приклад некомпетентності,корупції та брехні
22.06.2025 13:26
Сырский - это типичный лизоблюд "чего изволите". Он никогда не скажет "нет" Зеле, в отличие от того же Залужного.
22.06.2025 13:53
Он никогда не скажет "нет" Зеле, в отличие от того же Залужного.
Залужный так подобострастно тискал Зеленского(аж целых два раза) при вручении ему Героя Украины,что я сомневаюсь в справедливости вашего суждения.
22.06.2025 21:23
Ну да, свидетельства разных очевидцев, опубликованные кучей западных уважаемых СМИ - не в счет. Можете сомневаться и дальше.
22.06.2025 21:37
Сомневаться,удел умных,вы не знали?
22.06.2025 22:45
А также больных параноиков.
23.06.2025 01:23
Самое слабое место ********* это *****, по нему и надо *******...
22.06.2025 13:29
Де він, *****, може наступати, при дефіциті БК?

https://espreso.tv/oborona-ta-bezpeka-de-ukraini-brati-********** Микола Княжицький:
Фронт сьогодні тримається на межі можливого. І поки армія веде важкі бої, однією з наголовніших проблем стає не відсутність мотивації чи техніки, а - ***********. Наша артилерія часто мовчить не з тактичних міркувань, а через нестачу снарядів. Дрони летять з мінімальним зарядом. Міномети працюють обмежено, а складні рішення на рівні командування дедалі частіше залежать не від тактики, а від залишків на складах.
Обсяги постачання в ЗСУ 155-мм снарядів з січня по травень 2025 року зменшилися утричі.
Майже всі артилерійські підрозділи сьогодні повідомляють про проблеми із праймерами,
Тим часом, масове виробництво 155-мм снарядів в Україні так і не стартувало, держава законтрактувала лише імпорт, а на українське виробництво коштів не виділила.

Княжицький закликав👇👇👇
- терміново змінити регуляторну політику,
- ⁠ухвалити закони, які дозволять пріоритетні закупівлі в українських виробників.

За його словами, такі рішення готова підтримати парламентська опозиція.
22.06.2025 13:29
Їм пох... у них по звітах держава випустила держава 1.5 млн дронів, у нас ще більша проблема крім снарядів невистачає артилерії, один майор навіть про це говорив в ефірі 1+1, що вони змушені вибирати пріорітети і частину підрозділів бригади залишають без ніякої підтримки.
І тим користуються орки тиснучи саме в тих місцях.
22.06.2025 13:48
Навіть мінометів недостатньо. Кум на ЛБЗ каже що в БАТ-і замість 5-ти максимум 2-3 міномети.
23.06.2025 12:12
Так зелена шантрапа і цього добивається, щоб залишити наших солдатів без снарядів, а взамін всучити їм руки лопати.
22.06.2025 16:22
Може час закінчити стендап?
22.06.2025 13:31
Чого раптом? Мудрому народу України все подобається
22.06.2025 13:49
Найліпша стратегічна мета в цій війні це вбивати як умога більше московита навіть дещо відступаючи...
бо якщо ми наступаємо і берем кілометр території і втрачаємо непропорційно такий дефіцитний і дорогий для нас людський ресурс ,то яка чітка стратегія цього? А її немає , ось і вся відповідь. наступ заради наступу - це шлях до поразки...
ми в величезній людській диспропорції агов клоуни!
збереження людей і знищення московита ось стратегічна мета, а потім уже наступ якщо це шкодить першому не робимо наступ .
вже знищено більше мілйона московитів це багато повірте навіть для такого блефуючого чма як *****
22.06.2025 13:32
Ну знищено не лям, а тисяч 250. Для болотної мокшандії це некритично
22.06.2025 13:51
Пускай этот супер гений и стратег лучше скажет нам, какая была вообще польза от наступления на Курскую область? Наполеон
22.06.2025 13:33
Вверх по этой ветке найдите мой ответ МАКСИМУ БЕЗФАМИЛЬНОМУ,я кинул ему ссылку,гляньте её и получите ответ,для чего это было нужно.
22.06.2025 21:28
відправ на звільнення фортеці бахмут і фортеці авдіївка слуг і квартал в повному складі, там пару дивізій. плюс ухилянтів тцк. плюс ухилянтів мусорів.
22.06.2025 13:33
Це значить коли кацапи зруйнують Суми як Куп'янськ і Покровськ - Сирський полізе в Брянську область щоб кацапи почали облогу ще й Чернігова.
показать весь комментарий
22.06.2025 13:38
😢😢😢
22.06.2025 14:11
Кобилу спочатку нагодуй ,будьоновець
22.06.2025 13:38
корона не налазить! над вушами шерсть вибрив, шоб висіла на ушах й виглядав теж ако шах! ))
22.06.2025 13:39
Придністров'я - слабке місце? Чи там пуйло згоду не давав?
22.06.2025 13:45
Формально це територія Молдови. Західні партнери будуть категорично проти.
22.06.2025 13:55
Західні партнери, це тромб, орбан і фіцо?
22.06.2025 15:02
курва ти
22.06.2025 13:48
Стратегія без тактики - повільне просування вперед, тактика без стратегії - метушня перед поразкою.
Ні в Сира ,ні в зе немає ніякої довгострокового бачення - єдина їх стратегія залишитися у владному кріслі надовше - а скільки здохне кріпаків в безплідних штурмах чи на непідготовлених позиціях - їм байдуже . Тим паче ,що їх в цьому підтримує ціла зграя тилових піксельних,валантьорів силовиків та чиновників. А всіх загиблих достатньо помянути в патріотичному відосіку і назвати гєроями - народ любить в нас сльозливі героїчні історії про загиблих козаків . А через чиї проYоби загинули люди розбирати не варто- це не патрітично і розєднує. Бо. брехня та корупція - це "скрєпи " вже української держави Зе - без якої вона існувати вже не може
22.06.2025 13:50
Отже, працюючі на зелених політтехнологи і пропагандисти, професіонали своєї справи. 74% підтримки любімого дучє це не булька з носа.
22.06.2025 13:58
Ні в Сира ,ні в зе немає ніякої довгострокового бачення - єдина їх стратегія залишитися у владному кріслі надовше - а скільки здохне кріпаків в безплідних штурмах чи на непідготовлених позиціях - їм байдуже .
Ви я бачу не в курсі,який план глобальних еліт виконує Зе.Ознайомтесь.

https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
22.06.2025 21:31
А дерьмак дозволив наступати???
22.06.2025 14:34
Поки що ми тільки відступаємо. По ходу слабкі місця чомусь тільки у нас.
22.06.2025 14:49
А те що в наступальній операції втрати наступаючих 5:1 або 3:1,йому звичайно ж пофіг,,баби єщьо нарожают.
22.06.2025 15:18
Потужний контрнаступ із "лисячіх нір"?
22.06.2025 15:26
Трампон і компанія публічно брехали,що ні в якому разі не вступлять проти іранців у війну - виявилося що так діють,коли хочуть успіху.А до чого цей висер Сцирського?(
22.06.2025 15:47
я теж вважаю що потрібно публікувати питання, на яке давалась відповідь
буде менше сполоханих ідіотів
22.06.2025 16:29
Цей м'ясник сирський не зупиниться зі своїми дебільними м'ясними штурмами замінованих посадок, в яких будуть гинути тисячі наших солдатів.
22.06.2025 16:17
очікувана відповідь на подібне питання
інше всі самі собі додумають
22.06.2025 16:27
Що готовиш чергову авантюру типу "курської операції "?
22.06.2025 17:32
 
 