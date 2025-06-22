Мы не будем оставаться в глухой обороне. Наступаем, где видим слабые места врага, - Сырский
Силы обороны не будут оставаться в глухой обороне.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины
"Мы не будем оставаться просто в глухой обороне. Потому что это не приносит ничего и в конце концов приводит к тому, что мы все равно отступаем, теряем людей и территории.
Поэтому мы сочетаем оборонительные действия с активной обороной и активными наступательными действиями. То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника", - отметил он.
По словам Сырского, для этого создали и масштабировали части штурмовых войск.
"Речь идет об отдельных подразделениях, полках, которые были созданы в начале Курской операции (...) и по состоянию на сейчас воюют фактически на всех сложных участках фронта. И там, где мы имеем возможность наступать, и там, где противник имеет успех, а его нужно останавливать и отбивать наши населенные пункты. В частности, как это было на Сумщине.
Есть планы, есть взгляды на расширение этих частей. Все зависит от того, как мы сможем воплотить эти изменения", - поделился планами главнокомандующий.
Там где есть логика - пропаганда бессильна.
Власти последовательны только в двух вещах: коррупции и брехне.
https://www.youtube.com/watch?v=wl8CsZfbyeo
А можна і нам показувати ті місця чи то "воєнная тайна"?
ЗНОВУ
ВЕРЕЩУК,
ТИМОШЕНКО КІРЯ,
Але мушу зазначити, що слабувато виходить. Старайтесь краще Олександр Станіславович, не підводьте Андрія Борисовича.
Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в ср#ку. "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Джерело: https://censor.net/ua/n3552848
Сирський - брехун ,як і його верховний гавнокомандувач.
В історію вони обидва і їх шобло увійдуть в історію ,як ганебний приклад некомпетентності,корупції та брехні
Залужный так подобострастно тискал Зеленского(аж целых два раза) при вручении ему Героя Украины,что я сомневаюсь в справедливости вашего суждения.
https://espreso.tv/oborona-ta-bezpeka-de-ukraini-brati-********** Микола Княжицький:
Фронт сьогодні тримається на межі можливого. І поки армія веде важкі бої, однією з наголовніших проблем стає не відсутність мотивації чи техніки, а - ***********. Наша артилерія часто мовчить не з тактичних міркувань, а через нестачу снарядів. Дрони летять з мінімальним зарядом. Міномети працюють обмежено, а складні рішення на рівні командування дедалі частіше залежать не від тактики, а від залишків на складах.
Обсяги постачання в ЗСУ 155-мм снарядів з січня по травень 2025 року зменшилися утричі.
Майже всі артилерійські підрозділи сьогодні повідомляють про проблеми із праймерами,
Тим часом, масове виробництво 155-мм снарядів в Україні так і не стартувало, держава законтрактувала лише імпорт, а на українське виробництво коштів не виділила.
Княжицький закликав👇👇👇
- терміново змінити регуляторну політику,
- ухвалити закони, які дозволять пріоритетні закупівлі в українських виробників.
За його словами, такі рішення готова підтримати парламентська опозиція.
І тим користуються орки тиснучи саме в тих місцях.
бо якщо ми наступаємо і берем кілометр території і втрачаємо непропорційно такий дефіцитний і дорогий для нас людський ресурс ,то яка чітка стратегія цього? А її немає , ось і вся відповідь. наступ заради наступу - це шлях до поразки...
ми в величезній людській диспропорції агов клоуни!
збереження людей і знищення московита ось стратегічна мета, а потім уже наступ якщо це шкодить першому не робимо наступ .
вже знищено більше мілйона московитів це багато повірте навіть для такого блефуючого чма як *****
Ні в Сира ,ні в зе немає ніякої довгострокового бачення - єдина їх стратегія залишитися у владному кріслі надовше - а скільки здохне кріпаків в безплідних штурмах чи на непідготовлених позиціях - їм байдуже . Тим паче ,що їх в цьому підтримує ціла зграя тилових піксельних,валантьорів силовиків та чиновників. А всіх загиблих достатньо помянути в патріотичному відосіку і назвати гєроями - народ любить в нас сльозливі героїчні історії про загиблих козаків . А через чиї проYоби загинули люди розбирати не варто- це не патрітично і розєднує. Бо. брехня та корупція - це "скрєпи " вже української держави Зе - без якої вона існувати вже не може
Ви я бачу не в курсі,який план глобальних еліт виконує Зе.Ознайомтесь.
https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
буде менше сполоханих ідіотів
інше всі самі собі додумають