Триває бій на Сумському напрямку. Ворог намагався просунутися на Сході, - Генштаб

Від початку доби, 22 червня 2025 року, на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

Удари по території України

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Лісківщина, Уланове, Миропільське Сумської області; Заріччя Чернігівської області; Леміщине Харківської області.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дев’ять атак загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому п’ять керованих авіабомб, та здійснив 155 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка, два боєзіткнення на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб та Колодязі.

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві атаки противника в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку загарбники десять разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

"На Покровському напрямку протягом дня противник 20 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. П’ять зіткнень тривають дотепер", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Генштаб також інформує, що на Новопавлівському напрямку агресор тричі атакував у районах населених пунктів Веселе та Вільне Поле, завдав авіаудару по Мирному.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Кам’янське та Новоданилівка.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.