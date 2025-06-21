На фронті за добу понад 180 боєзіткнень, найгарячіше - на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 20 червня 2025 року, на фронті було зафіксовано 188 бойових зіткнень.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 109 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3082 дронів-камікадзе та здійснили 4997 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 68 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління, один пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 123 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 116 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

За уточненою інформацією, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував тричі, намагаючись просунутися вперед поблизу Степової Новоселівки та Голубівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового.

На Сіверському напрямку, в бік Григорівки та Івано-Дар’ївки, противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в бік Білої Гори, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Торецька, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгородного", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Генштаб також інформує, що на Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Федорівки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну наступальну дію ворога поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.