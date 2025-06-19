"Мінус" 14 ворожих бронемашин та півсотні окупантів: бійці відбили механізований штурм на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

На Костянтинівському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону, здійснивши зухвалий механізований штурм одразу з кількох флангів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки злагодженим діям підрозділів артилерії, ПТРК, безпілотних ударних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти, підрозділів 54-ї ОМБр та 101-ї ОБРО - атака була успішно відбита. У бою було знищено 14 ворожих броньованих машин. Втрати ворога склали близько 50 осіб (безповоротні та санітарні), а також 6 одиниць мототехніки.

