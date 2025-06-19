6 474 6
"Минус" 14 вражеских бронемашин и полсотни оккупантов: бойцы отбили механизированный штурм на Константиновском направлении. ВИДЕО
На Константиновском направлении враг пытался прорвать нашу оборону, осуществив дерзкий механизированный штурм сразу с нескольких флангов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря слаженным действиям подразделений артиллерии, ПТРК, беспилотных ударных систем 36-й отдельной бригады морской пехоты, подразделений 54-й ОМБр и 101-й ОБРО - атака была успешно отбита. В бою было уничтожено 14 вражеских бронированных машин. Потери врага составили около 50 человек (безвозвратные и санитарные), а также 6 единиц мототехники.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Донбаський фронт.
Як "розмастити" соплі, щоб їх ніхто не побачив? - це те саме, що розповісти про майбутнє "захоплення" Сум та Чернігова, поговорити про десант на Одесу, наказати "кратно збільшити сухопутні сили".
Все це - звичайна ГБ-шна легенда прикриття прийдешнього рашистського "песеця".
Покровськ:
"Істерика" командування російських окупаційних військ (РОВ) "Центр" - "розвернули" 27-ю дивізію, що наступала на Покровськ, у бік кордону з областю на допомогу 90-й танковій дивізії, яка "вирішила несподівано здохнути". А фронт на Покровськ віддали "партизанам" та іншим нерегулярним формуванням. Але не допомогло - лише збільшилась кількість трупів пропорційно до зіткнень. Просування немає. Навіть до "канадського кордону" не добігли.
Костянтинівка:
У РОВ "раптом" виникла дилема. Куди бігти? На саму Костянтинівку ЗСУ вже закривають шлях. Надійшла достатня кількість "обладнання", яке вже непідвладне РЕБу РОВ /примітка: на Очеретинських висотах, що зумовило прорив фронту ЗСУ по лінії Баранівка-Калинове-Олександропіль/, і тепер викошує в полях потенціал рашистів.
"Розвертати" на Мирноград? Але фронт й так вже досить розтягнутий, що будь-яке "згортання" операції на Костянтинівку послаблює фланги.
І друга проблема - командування РОВ "Центр" кинуло 20-ту дивізію і перегрупувало "відпочилі" частини південного лугандону на "політичніший" Новопавлівський напрямок. Тим самим практично зупинивши наступ на Костянтинівку.
Комар:
Ущільнивши бойові порядки частинами 51-ї армії південного лугандону, РОВ отримали тимчасову перевагу на цьому напрямку на шкоду інших ділянок фронту. "Закрили" частину сіряка і просунулися за дирекцією Костянтинополь-Новоукраїнка та Дніпроенергія-Комар.
Доволі очікуваний маневр. Щоправда із запізненням на 3 місяці.
Тож, поки що тут рашисти банкують, вкотре видаючи тактичний успіх за грандіозні здобутки.
В цілому РОА самі собі влаштовують "гойдалку", ганяючи знекровлені батальйони з напрямку на напрямок та від ділянки до ділянки, намагаючись обмеженими силами отримати хоч десь оперативний прорив.
Не виходить. "М'ясо" є, успіхи умовні."
https://pbs.twimg.com/media/GtkLheYXQAAQ8dY?format=jpg&name=900x900
"Куп'янськ-Лиман:
У порівнянні із зимою-весною - "затишшя".
Група РОВ "Захід" - "на шпагаті". Хотіли по-швидкому кинути 1-у танкову армію у прорив на Лиманському плацдармі, але оголили апендикс Кругляківка-Колесниківка і одразу отримали від ЗСУ удар у бочину. "Почухали ріпку" і припинили знімати війська. А без такого "двіжу" різко зупинилося просування під Рідкодубом.
20-а армія РОВ взагалі боїться сіпатися, паозаяк будь-який рух призводить до ще більших втрат.
А що сталося?
На Куп'янському плацдармі (примітка: на західному березі річки Оскіл) - голод. РОВ так і не змогли налагодити переправи, що призводить до сумних наслідків. Займаються своєю звичною справою - ІПсО. "Захоплюють" віртуально населені пункти та "громлять противника". А насправді лежать по норах і гниють.
І лише під Сіверськом північні лугандони з 3-ї армії женуть своїх рабів на "покращення позицій". Назвемо це весняним загостренням."
https://pbs.twimg.com/media/GtkOnVMaMAAFb3g?format=jpg&name=large
За фактом 1-шу фазу "наступу РОВ 2025" завершено. Війська знекровлені, успіхи локальні за рахунок "внутрішніх" ротацій.
На фронті в 500 км перекидання полку туди-сюди нічого не вирішує, крім тимчасових успіхів на тактичну глибину. Це говорить про 100% відсутність в рашистів стратегічних резервів та наявність обмежень у строках і спроможностях поповнення втрат. А також про тотальний некомплект танків та ББМ й успішну контрбатарейну боротьбу ЗСУ.
Загальна ефективність фронту падає. Кількість захопленої території падає.
Політрукам РОВ дедалі важче гнати "рабів" у бій.
Що далі робитимуть РОВ?
Напевно, згортати свої угруповання Суми-Харків. Проріджувати Дніпровське та Лиманське угруповання. Передислокувати ці частини на Донбас для відновлення просування з новою силою.
Одне лише "м'ясо" явно не допомагає. Потрібне "залізо". Воно зараз у надлишку тільки на півдні та під Лиманом.
Скоро побачимо."
https://pbs.twimg.com/media/GtkQ0TlasAAYcpa?format=png&name=large
https://pbs.twimg.com/media/GtkRDIoX0AAMj4i?format=jpg&name=4096x4096
https://pbs.twimg.com/media/GtkRO2VXkAENB0f?format=png&name=4096x4096
Ці ІДІОТИ поперли без розвідки, чи що? "На арапа"? Адже прекрасно видно, що у смузі наступу - протитанковий рів!!! Видно, передивилися фільму "Танкісти", сталінських часів...