Два російські мотоштурмовики зіштовхнулися на польовій дорозі. ВIДЕО

Двоє російських мотоштурмовиків не змогли розминутися на польовій дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмоване зіткнення опублікований у соцмережах.

"Лобове зіткнення. Ситуація в російських мотоциклетних військах на Покровському напрямку фронту, Донецька область", - йдеться у коментарі до відео.

армія рф (18810) ДТП (4543) Донецька область (9667) мотоцикл (111)
Їм би аптечку з Хаймарса відправити…
20.06.2025 11:28 Відповісти
То добийте та з'їжте...
20.06.2025 11:30 Відповісти
20.06.2025 11:18 Відповісти
20.06.2025 11:18 Відповісти
А Трампу подобаються!
20.06.2025 11:54 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
20.06.2025 14:08 Відповісти
Движуха - хер проскочиш
20.06.2025 11:19 Відповісти
20.06.2025 11:24 Відповісти
"Нікто нє хатєл уступать- нікто нє хатєл умірать"
20.06.2025 11:25 Відповісти
Що казати, оце ї є "скрєпний ***.скій нарот" з лишнею хромосомою.
20.06.2025 11:29 Відповісти
Правильне рішення.Набагато краще ніж самостріл...
20.06.2025 11:46 Відповісти
за*бісь...
20.06.2025 12:05 Відповісти
Самокаліцтво.
20.06.2025 12:16 Відповісти
Они подумали, что уже дошли до Лондона.
20.06.2025 12:21 Відповісти
Один їхав вже по Берліну (там правосторонній рух), другий їхав по Лондону (там рух лівосторонній) от і заплутались
20.06.2025 12:44 Відповісти
Им бы еще по пике каждому - ну, вылитый рыцарский ********* турнир!
20.06.2025 12:22 Відповісти
28.07.2025 13:42 Відповісти
То в них такі рольові ігри.

20.06.2025 13:09 Відповісти
friendly ram
21.06.2025 08:29 Відповісти
Та пристрелювати треба!! Чєловєк жє мучітся!!!
І того теж!! Мабуть є зашиб якійсь, та й вина його є!
28.07.2025 13:41 Відповісти
 
 