11 849 20
Два російські мотоштурмовики зіштовхнулися на польовій дорозі. ВIДЕО
Двоє російських мотоштурмовиків не змогли розминутися на польовій дорозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмоване зіткнення опублікований у соцмережах.
"Лобове зіткнення. Ситуація в російських мотоциклетних військах на Покровському напрямку фронту, Донецька область", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+18 Tema9
показати весь коментар20.06.2025 11:28 Відповісти Посилання
+17 Oxa Ogel
показати весь коментар20.06.2025 11:30 Відповісти Посилання
+16 Wild MadDog
показати весь коментар20.06.2025 11:18 Відповісти Посилання
рыцарский********* турнир!
І того теж!! Мабуть є зашиб якійсь, та й вина його є!