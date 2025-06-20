Два російські мотоштурмовики зіштовхнулися на польовій дорозі. ВIДЕО

Двоє російських мотоштурмовиків не змогли розминутися на польовій дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмоване зіткнення опублікований у соцмережах.

"Лобове зіткнення. Ситуація в російських мотоциклетних військах на Покровському напрямку фронту, Донецька область", - йдеться у коментарі до відео.

