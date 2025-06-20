УКР
Російські військові вантажівкою задавили дівчину на пішохідному переході в окупованому Луганську. ВIДЕО камер спостереження

Російські військові в окупованому Луганську насмерть переїхали вантажівкою "Урал" дівчину, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафільмувала камера спостереження.

Дивіться: Окупант на вантажівці збив пішохода на "зебрі" у захопленій Макіївці. ВIДЕО

Дивіться: Окупант на квадроциклі таранить двох своїх спільників на мотоциклі. ВIДЕО

армія рф (18810) ДТП (4543) Луганськ (586) смерть (6828) Луганська область (4938) Луганський район (13)
+57
"Если-бы не "герои СВО" - это сделали-бы "солдаты НАТО"...".
20.06.2025 09:39 Відповісти
+31
агалтєлая дєскрідєтація рос арміі
20.06.2025 09:39 Відповісти
+20
Тепер її сім'ю розстріляють ха дескридитацію хероїв сво.
20.06.2025 09:47 Відповісти
або латентний українофоб як ти
20.06.2025 10:08 Відповісти
Тобі смакують мухи з катлєтами?
20.06.2025 10:20 Відповісти
мені нє, а тобі бачу подобається
20.06.2025 13:09 Відповісти
Не розумієш суті комента (видаленого) - не пхай свої висєри, якщо тобі не подобаються мухи з катлєтами.
20.06.2025 13:13 Відповісти
...ат етіх ґєєв всєво можна ажидать)
20.06.2025 10:27 Відповісти
Да хоть московіти… прутін ввєді… мішєбратія …
20.06.2025 09:40 Відповісти
Пох на малороських самок
20.06.2025 09:40 Відповісти
Цапи і правила дорожнього руху - речі несумісні. Тепер командир його пожурить
20.06.2025 09:44 Відповісти
«Освободілі».. від життя
20.06.2025 09:51 Відповісти
Рашисти так поспішали зачіщать узкоговорящих, а получилося оте «лєс рубят - щепкі лєтят».
20.06.2025 09:58 Відповісти
Цікаво, скільки терпітимуть примхи матушки-Раісі асвабаждєнний житєлі Данбасса ?
20.06.2025 10:13 Відповісти
Смерть від "асвабадіцєля" сладка і пріятна!
20.06.2025 10:20 Відповісти
)))))
20.06.2025 10:53 Відповісти
А била всьо так падамашнєму послє асвабаждєнія)і язик сєрцу міл,і люді )всьо так душевна,ваабщє нє хатєлась умірать ))
20.06.2025 10:26 Відповісти
Пісець, бандерівці на чолі з Порошенком знову винні.
20.06.2025 10:36 Відповісти
Дніще публікувати такі новини. А що у нас? Патужність та незламність?
20.06.2025 11:39 Відповісти
Окупанти зовсім знахабніли - не виконують правил дорожнього руху! Треба зібратись і путіну поскаржитись.
20.06.2025 12:08 Відповісти
Российские военные? Может рашисты или оккупанты?
20.06.2025 12:28 Відповісти
Будні ЖНР...
20.06.2025 13:52 Відповісти
Окупанти задавили насмерть місцеву аборигенку. Будні "масковскава міра" у всіх своїх огидних проявах
21.06.2025 08:56 Відповісти
 
 