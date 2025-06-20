Російські військові вантажівкою задавили дівчину на пішохідному переході в окупованому Луганську. ВIДЕО камер спостереження
Російські військові в окупованому Луганську насмерть переїхали вантажівкою "Урал" дівчину, яка переходила дорогу пішохідним переходом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафільмувала камера спостереження.
