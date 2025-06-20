РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9214 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на оккупированной Луганщине
13 139 30

Российские военные грузовиком задавили девушку на пешеходном переходе в оккупированном Луганске. ВИДЕО камер наблюдения

Российские военные в оккупированном Луганске насмерть переехали грузовиком "Урал" девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП сняла камера наблюдения.

Смотрите: Оккупант на грузовике сбил пешехода на "зебре" в захваченной Макеевке. ВИДЕО

Смотрите: Оккупант на квадроцикле таранит двух своих сообщников на мотоцикле. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20657) ДТП (7745) Луганск (3174) смерть (9299) Луганская область (6552) Луганский район (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
"Если-бы не "герои СВО" - это сделали-бы "солдаты НАТО"...".
показать весь комментарий
20.06.2025 09:39 Ответить
+31
агалтєлая дєскрідєтація рос арміі
показать весь комментарий
20.06.2025 09:39 Ответить
+20
Тепер її сім'ю розстріляють ха дескридитацію хероїв сво.
показать весь комментарий
20.06.2025 09:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
агалтєлая дєскрідєтація рос арміі
показать весь комментарий
20.06.2025 09:39 Ответить
"Если-бы не "герои СВО" - это сделали-бы "солдаты НАТО"...".
показать весь комментарий
20.06.2025 09:39 Ответить
або латентний українофоб як ти
показать весь комментарий
20.06.2025 10:08 Ответить
Тобі смакують мухи з катлєтами?
показать весь комментарий
20.06.2025 10:20 Ответить
мені нє, а тобі бачу подобається
показать весь комментарий
20.06.2025 13:09 Ответить
Не розумієш суті комента (видаленого) - не пхай свої висєри, якщо тобі не подобаються мухи з катлєтами.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:13 Ответить
...ат етіх ґєєв всєво можна ажидать)
показать весь комментарий
20.06.2025 10:27 Ответить
Да хоть московіти… прутін ввєді… мішєбратія …
показать весь комментарий
20.06.2025 09:40 Ответить
Пох на малороських самок
показать весь комментарий
20.06.2025 09:40 Ответить
Цапи і правила дорожнього руху - речі несумісні. Тепер командир його пожурить
показать весь комментарий
20.06.2025 09:44 Ответить
Тепер її сім'ю розстріляють ха дескридитацію хероїв сво.
показать весь комментарий
20.06.2025 09:47 Ответить
«Освободілі».. від життя
показать весь комментарий
20.06.2025 09:51 Ответить
Рашисти так поспішали зачіщать узкоговорящих, а получилося оте «лєс рубят - щепкі лєтят».
показать весь комментарий
20.06.2025 09:58 Ответить
Цікаво, скільки терпітимуть примхи матушки-Раісі асвабаждєнний житєлі Данбасса ?
показать весь комментарий
20.06.2025 10:13 Ответить
Смерть від "асвабадіцєля" сладка і пріятна!
показать весь комментарий
20.06.2025 10:20 Ответить
)))))
показать весь комментарий
20.06.2025 10:53 Ответить
А била всьо так падамашнєму послє асвабаждєнія)і язик сєрцу міл,і люді )всьо так душевна,ваабщє нє хатєлась умірать ))
показать весь комментарий
20.06.2025 10:26 Ответить
Пісець, бандерівці на чолі з Порошенком знову винні.
показать весь комментарий
20.06.2025 10:36 Ответить
Дніще публікувати такі новини. А що у нас? Патужність та незламність?
показать весь комментарий
20.06.2025 11:39 Ответить
Окупанти зовсім знахабніли - не виконують правил дорожнього руху! Треба зібратись і путіну поскаржитись.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:08 Ответить
Российские военные? Может рашисты или оккупанты?
показать весь комментарий
20.06.2025 12:28 Ответить
Будні ЖНР...
показать весь комментарий
20.06.2025 13:52 Ответить
Окупанти задавили насмерть місцеву аборигенку. Будні "масковскава міра" у всіх своїх огидних проявах
показать весь комментарий
21.06.2025 08:56 Ответить
 
 