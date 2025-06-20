Российские военные грузовиком задавили девушку на пешеходном переходе в оккупированном Луганске. ВИДЕО камер наблюдения
Российские военные в оккупированном Луганске насмерть переехали грузовиком "Урал" девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП сняла камера наблюдения.
