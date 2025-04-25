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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупант на грузовике сбил пешехода на "зебре" в захваченной Макеевке. ВИДЕО

Оккупант на грузовике сбил пешехода на пешеходном переходе в захваченной Макеевке в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП сняли уличные камеры наблюдения.

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Автор: 

армия РФ (19269) ДТП (7674) Макеевка (457) Донецкая область (9680) Донецкий район (13)


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Топ комментарии
+15
Як переживає. І що? Макєєвськіх ждунів домбаскі мамки ще понароджують.
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25.04.2025 10:24
+13
Здається що друзям жертви більше ***** ніж окупанту !
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25.04.2025 10:24
+11
И шо? Событие.. Там оккупант, а тут свои судьи каждый день кого-то на дорогах давят..
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25.04.2025 10:16
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И шо? Событие.. Там оккупант, а тут свои судьи каждый день кого-то на дорогах давят..
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25.04.2025 10:16 Ответить
Де ти бачив своїх судей, це клан недоторканних. У них можуть бути свої а не у нас
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25.04.2025 10:31 Ответить
Але ж не кинув на місці події та невтік, і мабуть надав першу медичну допомогу . А міг поїхати собі далі
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25.04.2025 10:21 Ответить
А може хотів здерти відшкодування за поцарапаний бампер,а потерпілий відмовився.Бачите як водій у розпачі заламує руки?
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25.04.2025 10:52 Ответить
Як переживає. І що? Макєєвськіх ждунів домбаскі мамки ще понароджують.
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25.04.2025 10:24 Ответить
Здається що друзям жертви більше ***** ніж окупанту !
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25.04.2025 10:24 Ответить
друзі жертви залякані, тому втішають водія, щоб він так не переживав, а то є ризик, що може ще і перестріляти свідків.
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25.04.2025 10:30 Ответить
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25.04.2025 10:26 Ответить
це якісь обдовбані під колеса кинулись.
шкода що всіх не передавив кацапський вітязь
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25.04.2025 10:27 Ответить
орк збив орка, решта орків знімає відосики у тік-ток -- рАмантіка,)
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25.04.2025 10:28 Ответить
Якщо це не з ху....лостану, то це не порушення, сам винен, а якщо з ху...лостану, то побічні втрати. Тільки не зрозуміло, коли у нас гинуть люди, нас що це повинно втішити
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25.04.2025 10:28 Ответить
********?
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25.04.2025 12:48 Ответить
Вот это новость! Зачем об этом писать? Хай себе там давят друг друга. Чем больше тем лучше.
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25.04.2025 10:44 Ответить
машина не бита, не по шкрябана і це главне. а міг би стовб на обочині знести, або дерево! во де горє то було б! ))
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25.04.2025 10:54 Ответить
якби не він, то це б зробили злі укробандерівці або взагалі солдати нати
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25.04.2025 11:06 Ответить
А вот нечего порожняк было гнать!
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25.04.2025 12:49 Ответить
Мабуть, вони хотіли мобілізацію пройти, а воно, он, як пішло діло!??
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25.04.2025 13:46 Ответить
Святие Отци одобряют...Дело богоугодное...
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26.04.2025 00:15 Ответить
 
 