Оккупант на грузовике сбил пешехода на "зебре" в захваченной Макеевке. ВИДЕО
Оккупант на грузовике сбил пешехода на пешеходном переходе в захваченной Макеевке в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП сняли уличные камеры наблюдения.
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шкода що всіх не передавив кацапський вітязь