Оккупант на грузовике сбил пешехода на "зебре" в захваченной Макеевке. ВИДЕО

Оккупант на грузовике сбил пешехода на пешеходном переходе в захваченной Макеевке в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП сняли уличные камеры наблюдения.

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