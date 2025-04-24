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Новости 18-летняя девушка сбежала из оккупации на Донетчине
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"Я плакала, когда увидела ВСУ": история 18-летней девушки, сбежавшая из оккупированной Донетчины. ВИДЕО

18-летняя девушка, которая до начала полномасштабной войны жила в Макеевке на оккупированной Донетчине, впервые публично рассказала о своей жизни под оккупацией и побеге на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Девушка вспоминает, что с детства она жила в атмосфере страха и пропаганды: в школе с седьмого класса украинский язык исчез, все обучение велось на русском. Но девушка тайно училась еще и в украинской школе - дистанционно в Славянске. Ее пророссийские родители об этом не знали.

"Макеевка - это рядом с Донецком. Я даже не понимала, что мы живем в оккупации", - вспоминает она.

Несмотря на риски, девушка сохраняла проукраинскую позицию, боясь репрессий. Она скрывала не только свои взгляды, но и план побега, даже от семьи. Сначала не знала, что есть волонтеры, которые помогают выехать из оккупации, поэтому долго не решалась действовать.

После начала полномасштабного вторжения она ждала полгода, прежде чем осуществить задуманное. "Когда я проходила границу, я просто плакала. Увидела ВСУ, которые помогли, донесли мне чемоданы. Я не верила. Это моя мечта", - рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заставляют молодежь на оккупированных территориях участвовать в пропагандистских мероприятиях, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Макеевка (456) оккупация (10146) Донецкая область (9665) возврат (217) Донецкий район (12)


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Топ комментарии
+25
Щасти тобі, дитино! ❤️❤️❤️❤️❤️
💙💛
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24.04.2025 14:40
+21
У добру путь, у добрий час!

Ідіть в життя замріяні, вродливі,

Між квітами і добрими людьми,

Щоб ви були усе життя щасливі..
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24.04.2025 14:38
+18
Точніше - я заплакала коли вперше за півроку побачила людей
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24.04.2025 14:40
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У добру путь, у добрий час!

Ідіть в життя замріяні, вродливі,

Між квітами і добрими людьми,

Щоб ви були усе життя щасливі..
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24.04.2025 14:38 Ответить
Точніше - я заплакала коли вперше за півроку побачила людей
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24.04.2025 14:40 Ответить
Щасти тобі, дитино! ❤️❤️❤️❤️❤️
💙💛
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24.04.2025 14:40 Ответить
А у старого Трампа, в голові, тільки московське лайно!
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24.04.2025 14:43 Ответить
Розмова цієї дівчинки пробирає до сліз,
нехай тобі щастить в увсьому в своїй краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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24.04.2025 14:50 Ответить
просто реву ...маленька Красунечка ,🥰а смілива ж яка , дякую волонтерам ,шо врятували цю квіточку ...Україно ,бережи таких !!! Допомогай !!!
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24.04.2025 15:21 Ответить
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24.04.2025 14:57 Ответить
Пральна! putin is ******!
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24.04.2025 15:10 Ответить
***** ***** не хоче називати ******
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24.04.2025 15:38 Ответить
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24.04.2025 15:47 Ответить
...типо, це я - *****.
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24.04.2025 16:18 Ответить
Молодець.дівчинко.. Така молода.та така розумна.Зробила правильний вибір.
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24.04.2025 15:10 Ответить
Яка ж квiтонька)))
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24.04.2025 15:13 Ответить
до сліз..
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24.04.2025 15:32 Ответить
Зірочка ти наша! Яка ж ти справжня україночка! Хай тобі счастить на Батьківщині!
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24.04.2025 15:46 Ответить
Справжній україночці-респект...
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24.04.2025 16:08 Ответить
Веня ты что и Украинский успел выучить? А ФСБ были не против? Или ты уже в штате,ты скажи ,а мы порадуемся за тебя " ты гений" - вот поперло ********
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24.04.2025 20:02 Ответить
це росіянин з гугл-перекладачем. Його видали смислові шибболєти.
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25.04.2025 02:31 Ответить
verpiss dich arschgesicht
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24.04.2025 22:51 Ответить
 
 