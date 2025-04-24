"Я плакала, когда увидела ВСУ": история 18-летней девушки, сбежавшая из оккупированной Донетчины. ВИДЕО

18-летняя девушка, которая до начала полномасштабной войны жила в Макеевке на оккупированной Донетчине, впервые публично рассказала о своей жизни под оккупацией и побеге на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Девушка вспоминает, что с детства она жила в атмосфере страха и пропаганды: в школе с седьмого класса украинский язык исчез, все обучение велось на русском. Но девушка тайно училась еще и в украинской школе - дистанционно в Славянске. Ее пророссийские родители об этом не знали.

"Макеевка - это рядом с Донецком. Я даже не понимала, что мы живем в оккупации", - вспоминает она.

Несмотря на риски, девушка сохраняла проукраинскую позицию, боясь репрессий. Она скрывала не только свои взгляды, но и план побега, даже от семьи. Сначала не знала, что есть волонтеры, которые помогают выехать из оккупации, поэтому долго не решалась действовать.

После начала полномасштабного вторжения она ждала полгода, прежде чем осуществить задуманное. "Когда я проходила границу, я просто плакала. Увидела ВСУ, которые помогли, донесли мне чемоданы. Я не верила. Это моя мечта", - рассказала она.

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