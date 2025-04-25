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Окупант на вантажівці збив пішохода на "зебрі" у захопленій Макіївці. ВIДЕО

Окупант на вантажівці збив пішохода на пішоходному переході в захопленій Макіївці на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафільмували вуличні камери спостереження.

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Автор: 

армія рф (17419) ДТП (4468) Макіївка (110) Донецька область (8491) Донецький район (14)


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Топ коментарі
+15
Як переживає. І що? Макєєвськіх ждунів домбаскі мамки ще понароджують.
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25.04.2025 10:24
+13
Здається що друзям жертви більше ***** ніж окупанту !
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25.04.2025 10:24
+11
И шо? Событие.. Там оккупант, а тут свои судьи каждый день кого-то на дорогах давят..
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25.04.2025 10:16
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И шо? Событие.. Там оккупант, а тут свои судьи каждый день кого-то на дорогах давят..
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25.04.2025 10:16 Відповісти
Де ти бачив своїх судей, це клан недоторканних. У них можуть бути свої а не у нас
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25.04.2025 10:31 Відповісти
Але ж не кинув на місці події та невтік, і мабуть надав першу медичну допомогу . А міг поїхати собі далі
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25.04.2025 10:21 Відповісти
А може хотів здерти відшкодування за поцарапаний бампер,а потерпілий відмовився.Бачите як водій у розпачі заламує руки?
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25.04.2025 10:52 Відповісти
Як переживає. І що? Макєєвськіх ждунів домбаскі мамки ще понароджують.
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25.04.2025 10:24 Відповісти
Здається що друзям жертви більше ***** ніж окупанту !
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25.04.2025 10:24 Відповісти
друзі жертви залякані, тому втішають водія, щоб він так не переживав, а то є ризик, що може ще і перестріляти свідків.
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25.04.2025 10:30 Відповісти
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25.04.2025 10:26 Відповісти
це якісь обдовбані під колеса кинулись.
шкода що всіх не передавив кацапський вітязь
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25.04.2025 10:27 Відповісти
орк збив орка, решта орків знімає відосики у тік-ток -- рАмантіка,)
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25.04.2025 10:28 Відповісти
Якщо це не з ху....лостану, то це не порушення, сам винен, а якщо з ху...лостану, то побічні втрати. Тільки не зрозуміло, коли у нас гинуть люди, нас що це повинно втішити
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25.04.2025 10:28 Відповісти
********?
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25.04.2025 12:48 Відповісти
Вот это новость! Зачем об этом писать? Хай себе там давят друг друга. Чем больше тем лучше.
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25.04.2025 10:44 Відповісти
машина не бита, не по шкрябана і це главне. а міг би стовб на обочині знести, або дерево! во де горє то було б! ))
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25.04.2025 10:54 Відповісти
якби не він, то це б зробили злі укробандерівці або взагалі солдати нати
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25.04.2025 11:06 Відповісти
А вот нечего порожняк было гнать!
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25.04.2025 12:49 Відповісти
Мабуть, вони хотіли мобілізацію пройти, а воно, он, як пішло діло!??
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25.04.2025 13:46 Відповісти
Святие Отци одобряют...Дело богоугодное...
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26.04.2025 00:15 Відповісти
 
 