Окупант на вантажівці збив пішохода на "зебрі" у захопленій Макіївці. ВIДЕО

Окупант на вантажівці збив пішохода на пішоходному переході в захопленій Макіївці на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафільмували вуличні камери спостереження.

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