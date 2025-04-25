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Окупант на вантажівці збив пішохода на "зебрі" у захопленій Макіївці. ВIДЕО
Окупант на вантажівці збив пішохода на пішоходному переході в захопленій Макіївці на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафільмували вуличні камери спостереження.
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шкода що всіх не передавив кацапський вітязь