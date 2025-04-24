"Я плакала, коли побачила ЗСУ": історія 18-річної дівчини, яка втекла з окупованої Донеччини. ВIДЕО
18-річна дівчина, яка до початку повномасштабної війни жила у Макіївці на окупованій Донеччині, вперше публічно розповіла про своє життя під окупацією та втечу до підконтрольної Україні території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Дівчина згадує, що з дитинства вона жила в атмосфері страху і пропаганди: у школі з сьомого класу українська мова зникла, усе навчання велося російською. Проте дівчина таємно навчалася ще й в українській школі - дистанційно в Слов’янську. Її проросійські батьки про це не знали.
"Макіївка - це поруч з Донецьком. Я навіть не розуміла, що ми живемо в окупації", - згадує вона.
Попри ризики, дівчина зберігала проукраїнську позицію, боячись репресій. Вона приховувала не лише свої погляди, а й план втечі, навіть від родини. Спершу не знала, що є волонтери, які допомагають виїхати з окупації, тому довго не наважувалася діяти.
Після початку повномасштабного вторгнення вона чекала пів року, перш ніж здійснити задумане. "Коли я проходила кордон, я просто плакала. Побачила ЗСУ, які допомогли, донесли мені валізи. Я не вірила. Це моя мрія", - розповіла вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ідіть в життя замріяні, вродливі,
Між квітами і добрими людьми,
Щоб ви були усе життя щасливі..
💙💛
нехай тобі щастить в увсьому в своїй краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️