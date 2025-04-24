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Новини Відео 18-річна дівчина втекла з окупації
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"Я плакала, коли побачила ЗСУ": історія 18-річної дівчини, яка втекла з окупованої Донеччини. ВIДЕО

18-річна дівчина, яка до початку повномасштабної війни жила у Макіївці на окупованій Донеччині, вперше публічно розповіла про своє життя під окупацією та втечу до підконтрольної Україні території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Дівчина згадує, що з дитинства вона жила в атмосфері страху і пропаганди: у школі з сьомого класу українська мова зникла, усе навчання велося російською. Проте дівчина таємно навчалася ще й в українській школі - дистанційно в Слов’янську. Її проросійські батьки про це не знали.

"Макіївка - це поруч з Донецьком. Я навіть не розуміла, що ми живемо в окупації", - згадує вона.

Попри ризики, дівчина зберігала проукраїнську позицію, боячись репресій. Вона приховувала не лише свої погляди, а й план втечі, навіть від родини. Спершу не знала, що є волонтери, які допомагають виїхати з окупації, тому довго не наважувалася діяти.

Після початку повномасштабного вторгнення вона чекала пів року, перш ніж здійснити задумане. "Коли я проходила кордон, я просто плакала. Побачила ЗСУ, які допомогли, донесли мені валізи. Я не вірила. Це моя мрія", - розповіла вона.

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Автор: 

Макіївка (110) окупація (6702) Донецька область (8491) повернення (235) Донецький район (14)


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Топ коментарі
+29
Щасти тобі, дитино! ❤️❤️❤️❤️❤️
💙💛
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24.04.2025 14:40
+24
У добру путь, у добрий час!

Ідіть в життя замріяні, вродливі,

Між квітами і добрими людьми,

Щоб ви були усе життя щасливі..
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24.04.2025 14:38
+21
Точніше - я заплакала коли вперше за півроку побачила людей
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24.04.2025 14:40
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У добру путь, у добрий час!

Ідіть в життя замріяні, вродливі,

Між квітами і добрими людьми,

Щоб ви були усе життя щасливі..
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24.04.2025 14:38 Відповісти
Точніше - я заплакала коли вперше за півроку побачила людей
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24.04.2025 14:40 Відповісти
Щасти тобі, дитино! ❤️❤️❤️❤️❤️
💙💛
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24.04.2025 14:40 Відповісти
А у старого Трампа, в голові, тільки московське лайно!
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24.04.2025 14:43 Відповісти
Розмова цієї дівчинки пробирає до сліз,
нехай тобі щастить в увсьому в своїй краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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24.04.2025 14:50 Відповісти
просто реву ...маленька Красунечка ,🥰а смілива ж яка , дякую волонтерам ,шо врятували цю квіточку ...Україно ,бережи таких !!! Допомогай !!!
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24.04.2025 15:21 Відповісти
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24.04.2025 14:57 Відповісти
Пральна! putin is ******!
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24.04.2025 15:10 Відповісти
***** ***** не хоче називати ******
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24.04.2025 15:38 Відповісти
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24.04.2025 15:47 Відповісти
...типо, це я - *****.
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24.04.2025 16:18 Відповісти
Молодець.дівчинко.. Така молода.та така розумна.Зробила правильний вибір.
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24.04.2025 15:10 Відповісти
Яка ж квiтонька)))
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24.04.2025 15:13 Відповісти
до сліз..
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24.04.2025 15:32 Відповісти
Зірочка ти наша! Яка ж ти справжня україночка! Хай тобі счастить на Батьківщині!
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24.04.2025 15:46 Відповісти
Справжній україночці-респект...
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24.04.2025 16:08 Відповісти
Веня ты что и Украинский успел выучить? А ФСБ были не против? Или ты уже в штате,ты скажи ,а мы порадуемся за тебя " ты гений" - вот поперло ********
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24.04.2025 20:02 Відповісти
це росіянин з гугл-перекладачем. Його видали смислові шибболєти.
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25.04.2025 02:31 Відповісти
verpiss dich arschgesicht
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24.04.2025 22:51 Відповісти
Як цій квіточці вдалося вижити та розквітнути посеред кацапського "рюзького міру"! Сонечко, молодчинка. Просто величезна повага юній Україночці!
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25.04.2025 15:39 Відповісти
 
 