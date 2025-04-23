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Новини переговори з РФ Мирні перемовини в Лондоні
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Україна готова до переговорів, але не визнає окупацію Криму і вимагає гарантій безпеки, - Свириденко

Свириденко про аудит критично важливих підприємств

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що Україна готова обговорювати мир, але не на умовах, що означають поступки агресору.

Про це вона написала у Twitter (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніший фундамент, необхідний їй для перегрупування і повернення з більшим насильством", - зазначила міністерка.

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Вона підкреслила, що повне припинення вогню на всіх напрямках - на суші, в повітрі та на морі - є першочерговою умовою. Якщо ж Росія обере лише тимчасову паузу, Україна буде діяти відповідно.

Свириденко наголосила, що українці не приймуть варіант замороженого конфлікту, який подається як мирна угода. Вона також підкреслила, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму. У разі, якщо Київ не отримає членства в НАТО.

"Україна вимагатиме обов’язкових гарантій безпеки - достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир", - заявила вона. 

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Автор: 

окупація (6697) перемовини (2899) Свириденко (317)


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І знов всі забули, що самі ж сша казали "спочатку зупинка вогню, потім все інше".

Самі передумали, але виправдовується чомусь Україна, замість вмокнути трампа у власне гівно
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23.04.2025 15:03 Відповісти
В тексті помилка "...Україна ніколи не визнає окупацію Криму.У разі якщо Києв не отримає членство в НАТО".Чи може це дійсність,якщо Україна отримає членство в Альянсі то визнає окупацію Криса?
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23.04.2025 15:12 Відповісти
У нас кожен міністр тепер буде коментувати те, що ніхто в очі не бачив? Де ті офіційні пропозиції США?
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23.04.2025 15:13 Відповісти
різниця між гопотою та зеленню:
гопота: свириденко, за базар відповідаєш?
зелень: гопота відповість! чекайте на відосик!
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23.04.2025 15:13 Відповісти
А санкції? Якщо території не повернуть, а санкції знімуть, це буде поразка.

Про Крим взагалі смішно, таке враження, що бої ідуть за Київ, нам виставляють такий ультиматум
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23.04.2025 15:16 Відповісти
Почему все болтают только о Крыме, а как же остальная оккупированная часть Украины, это что, уже забыто?

Если бы украинские чиновники, вместе с президентом, меньше несли всякую чушь, мы бы не имели сегодня такого плачевного результата!
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23.04.2025 15:44 Відповісти
тому що Путніу потрібен Крим - офіційно визнаний світом
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23.04.2025 16:16 Відповісти
не визнає окупацію Криму? а 10 рків там хто керує? Не окупанти? Як раз окупація це є факт, визнавай це чи ні
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23.04.2025 16:12 Відповісти
 
 