Україна готова до переговорів, але не визнає окупацію Криму і вимагає гарантій безпеки, - Свириденко
Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що Україна готова обговорювати мир, але не на умовах, що означають поступки агресору.
Про це вона написала у Twitter (Х), інформує Цензор.НЕТ.
"Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніший фундамент, необхідний їй для перегрупування і повернення з більшим насильством", - зазначила міністерка.
Вона підкреслила, що повне припинення вогню на всіх напрямках - на суші, в повітрі та на морі - є першочерговою умовою. Якщо ж Росія обере лише тимчасову паузу, Україна буде діяти відповідно.
Свириденко наголосила, що українці не приймуть варіант замороженого конфлікту, який подається як мирна угода. Вона також підкреслила, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму. У разі, якщо Київ не отримає членства в НАТО.
"Україна вимагатиме обов’язкових гарантій безпеки - достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир", - заявила вона.
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Самі передумали, але виправдовується чомусь Україна, замість вмокнути трампа у власне гівно
гопота: свириденко, за базар відповідаєш?
зелень: гопота відповість! чекайте на відосик!
Про Крим взагалі смішно, таке враження, що бої ідуть за Київ, нам виставляють такий ультиматум
Если бы украинские чиновники, вместе с президентом, меньше несли всякую чушь, мы бы не имели сегодня такого плачевного результата!