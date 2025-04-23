РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11765 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ Мирные переговоры в Лондоне
1 721 8

Украина готова к переговорам, но не признает оккупацию Крыма и требует гарантий безопасности, - Свириденко

Свириденко об аудите критически важных предприятий

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Украина готова обсуждать мир, но не на условиях, означающих уступки агрессору.

Об этом она написала в Twitter (Х), информирует Цензор.НЕТ.

"Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Не будет никакого соглашения, которое даст России более прочный фундамент, необходимый ей для перегруппировки и возвращения с большим насилием", - отметила министр.

Также читайте: Мирные переговоры в Лондоне сорваны из-за нежелания Украины отдать РФ свои территории, - Washington Post

Она подчеркнула, что полное прекращение огня на всех направлениях - на суше, в воздухе и на море - является первоочередным условием. Если же Россия выберет лишь временную паузу, Украина будет действовать соответственно.

Свириденко отметила, что украинцы не примут вариант замороженного конфликта, который подается как мирное соглашение. Она также подчеркнула, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма. В случае, если Киев не получит членства в НАТО.

"Украина будет требовать обязательных гарантий безопасности - достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить длительный мир", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна "юридически расчистить" препятствия для переговоров с Россией, - Песков

Автор: 

оккупация (10144) переговоры (4961) Свириденко Юлия (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І знов всі забули, що самі ж сша казали "спочатку зупинка вогню, потім все інше".

Самі передумали, але виправдовується чомусь Україна, замість вмокнути трампа у власне гівно
показать весь комментарий
23.04.2025 15:03 Ответить
В тексті помилка "...Україна ніколи не визнає окупацію Криму.У разі якщо Києв не отримає членство в НАТО".Чи може це дійсність,якщо Україна отримає членство в Альянсі то визнає окупацію Криса?
показать весь комментарий
23.04.2025 15:12 Ответить
У нас кожен міністр тепер буде коментувати те, що ніхто в очі не бачив? Де ті офіційні пропозиції США?
показать весь комментарий
23.04.2025 15:13 Ответить
різниця між гопотою та зеленню:
гопота: свириденко, за базар відповідаєш?
зелень: гопота відповість! чекайте на відосик!
показать весь комментарий
23.04.2025 15:13 Ответить
А санкції? Якщо території не повернуть, а санкції знімуть, це буде поразка.

Про Крим взагалі смішно, таке враження, що бої ідуть за Київ, нам виставляють такий ультиматум
показать весь комментарий
23.04.2025 15:16 Ответить
Почему все болтают только о Крыме, а как же остальная оккупированная часть Украины, это что, уже забыто?

Если бы украинские чиновники, вместе с президентом, меньше несли всякую чушь, мы бы не имели сегодня такого плачевного результата!
показать весь комментарий
23.04.2025 15:44 Ответить
тому що Путніу потрібен Крим - офіційно визнаний світом
показать весь комментарий
23.04.2025 16:16 Ответить
не визнає окупацію Криму? а 10 рків там хто керує? Не окупанти? Як раз окупація це є факт, визнавай це чи ні
показать весь комментарий
23.04.2025 16:12 Ответить
 
 