Украина готова к переговорам, но не признает оккупацию Крыма и требует гарантий безопасности, - Свириденко

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Украина готова обсуждать мир, но не на условиях, означающих уступки агрессору.

Об этом она написала в Twitter (Х), информирует Цензор.НЕТ.

"Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Не будет никакого соглашения, которое даст России более прочный фундамент, необходимый ей для перегруппировки и возвращения с большим насилием", - отметила министр.

Также читайте: Мирные переговоры в Лондоне сорваны из-за нежелания Украины отдать РФ свои территории, - Washington Post

Она подчеркнула, что полное прекращение огня на всех направлениях - на суше, в воздухе и на море - является первоочередным условием. Если же Россия выберет лишь временную паузу, Украина будет действовать соответственно.

Свириденко отметила, что украинцы не примут вариант замороженного конфликта, который подается как мирное соглашение. Она также подчеркнула, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма. В случае, если Киев не получит членства в НАТО.

"Украина будет требовать обязательных гарантий безопасности - достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить длительный мир", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна "юридически расчистить" препятствия для переговоров с Россией, - Песков