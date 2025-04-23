Украина готова к переговорам, но не признает оккупацию Крыма и требует гарантий безопасности, - Свириденко
Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Украина готова обсуждать мир, но не на условиях, означающих уступки агрессору.
Об этом она написала в Twitter (Х), информирует Цензор.НЕТ.
"Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Не будет никакого соглашения, которое даст России более прочный фундамент, необходимый ей для перегруппировки и возвращения с большим насилием", - отметила министр.
Она подчеркнула, что полное прекращение огня на всех направлениях - на суше, в воздухе и на море - является первоочередным условием. Если же Россия выберет лишь временную паузу, Украина будет действовать соответственно.
Свириденко отметила, что украинцы не примут вариант замороженного конфликта, который подается как мирное соглашение. Она также подчеркнула, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма. В случае, если Киев не получит членства в НАТО.
"Украина будет требовать обязательных гарантий безопасности - достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить длительный мир", - заявила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самі передумали, але виправдовується чомусь Україна, замість вмокнути трампа у власне гівно
гопота: свириденко, за базар відповідаєш?
зелень: гопота відповість! чекайте на відосик!
Про Крим взагалі смішно, таке враження, що бої ідуть за Київ, нам виставляють такий ультиматум
Если бы украинские чиновники, вместе с президентом, меньше несли всякую чушь, мы бы не имели сегодня такого плачевного результата!