Тільки після припинення вогню Україна готова до переговорів із РФ у будь-якому форматі, - Зеленський
Лише після припинення вогню Україна готова сісти за стіл перемовин із РФ у "будь-якому форматі".
Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на переговорах у Лондоні українська команда має мандат на обговорення безумовного або часткового припинення вогню, а також готовності після припинення вогню до переговорів із РФ "в будь-якому форматі".
"Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню, ми готові сідати (за стіл переговорів — ред. ) в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче — в будь-якому форматі", - наголосив голова держави.
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показати весь коментар22.04.2025 20:20 Відповісти Мені подобається 2
George Highbaud
показати весь коментар22.04.2025 20:50 Відповісти Мені подобається 1
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