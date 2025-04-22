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Новини переговори з РФ Зеленський про припинення вогню
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Тільки після припинення вогню Україна готова до переговорів із РФ у будь-якому форматі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Лише після припинення вогню Україна готова сісти за стіл перемовин із РФ у "будь-якому форматі".

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на переговорах у Лондоні українська команда має мандат на обговорення безумовного або часткового припинення вогню, а також готовності після припинення вогню до переговорів із РФ "в будь-якому форматі".

"Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню, ми готові сідати (за стіл переговорів — ред. ) в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче — в будь-якому форматі", - наголосив голова держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) переговори з Росією (1086) війна в Україні (3899) припинення вогню (150)


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"Ми готові на переговори про припинення вогню, але будемо приймати в них участь тільки після припинення вогню"
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22.04.2025 20:20 Відповісти
"у будь-якому форматі" не вийде. уптлтер не є легітимним представником влади ерефії, а Україна не вважає його президентом.
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22.04.2025 20:50 Відповісти
 
 