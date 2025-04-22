Тільки після припинення вогню Україна готова до переговорів із РФ у будь-якому форматі, - Зеленський

Лише після припинення вогню Україна готова сісти за стіл перемовин із РФ у "будь-якому форматі".

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на переговорах у Лондоні українська команда має мандат на обговорення безумовного або часткового припинення вогню, а також готовності після припинення вогню до переговорів із РФ "в будь-якому форматі".

"Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню, ми готові сідати (за стіл переговорів — ред. ) в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче — в будь-якому форматі", - наголосив голова держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропозиція припинення ударів по цивільних об’єктах залишається в силі, потрібна готовність РФ, - Зеленський