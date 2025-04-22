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Новини Великоднє перемир’я
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Пропозиція припинення ударів по цивільних об’єктах залишається в силі, потрібна готовність РФ, - Зеленський

Припинення вогню. Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодних перепон з українського боку для припинення ударів по цивільних об'єктах немає.

Про це глава держави повідомив, коментуючи атаки РФ на Одесу, Запоріжжя та Харків, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів. Цинічний удар. Пожежі були в кількох районах міста.

Сьогодні ж був жорстокий удар по Запоріжжю - авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки. На жаль, є загибла - цивільна жінка. Мої співчуття рідним та близьким. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини. Вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, наших південних областях", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Новий раунд перемовин про перемир’я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський

Зеленський наголосив, що все це - свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії.

"Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде", - підсумував президент.

Дивіться: Зеленський заявив, що Україна готова до "будь-якої розмови" з РФ щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі. ВIДЕО

Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".

Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

Читайте: Путін вперше запропонував двосторонні переговори РФ та України, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+8
ниття, ниття, апелювання ні до кого і в нікуди, потім ниття від Сивохо-Сибіги.Це все що ти можеш запропонувати ?
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22.04.2025 16:22
+5
пуйло сьогодні відповів в Запоріжжі КАБом по 9-ти поверхівці (те саме по всій Укрїні творить). террор цивільнх- це зброя пуйла, а зелений досі щось шука в очах пуйла
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22.04.2025 16:20
+4
треба зі своєї сторони не припиняти удари по військовим об'єктам... й тоді, можливо, швидше підуть на зустріч...
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22.04.2025 16:24
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пуйло сьогодні відповів в Запоріжжі КАБом по 9-ти поверхівці (те саме по всій Укрїні творить). террор цивільнх- це зброя пуйла, а зелений досі щось шука в очах пуйла
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22.04.2025 16:20 Відповісти
ниття, ниття, апелювання ні до кого і в нікуди, потім ниття від Сивохо-Сибіги.Це все що ти можеш запропонувати ?
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22.04.2025 16:22 Відповісти
Ну с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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22.04.2025 16:31 Відповісти
він мастак лише прибирати для рашистів перепони з української сторони
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22.04.2025 18:36 Відповісти
треба зі своєї сторони не припиняти удари по військовим об'єктам... й тоді, можливо, швидше підуть на зустріч...
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22.04.2025 16:24 Відповісти
а ми ніби лупашимо по цивільних об'єктах? то що ми можемо типа запропонувати хлу, якщо воно й так бавиться безкарно?...
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22.04.2025 16:26 Відповісти
З ****** треба домовлятися тільки про ПОВНЕ припинення вогню.
Якщо домовитись про припинення ударів тільки по цивільних об'єктах - по версії москалів всі об'єкти на території параші будуть цивільними, а на території України - військовими.
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22.04.2025 16:28 Відповісти
З х@йлом домовлятись зовсім не потрібно.....
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22.04.2025 16:42 Відповісти
коли нападаючий відчуває слабину і неспроможність потерпілого - то копає ногами ще сильніше на крики "припинити". Наш просрочений який хоче ще вічно царювати це розуміє чи йому просто відповісти нічим крім як потужно запиляти черговий відос про "припинення"
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22.04.2025 16:35 Відповісти
Як потужно, ко ***** працює
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22.04.2025 17:11 Відповісти
Зелю геть!
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22.04.2025 18:07 Відповісти
 
 