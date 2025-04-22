Пропозиція припинення ударів по цивільних об’єктах залишається в силі, потрібна готовність РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодних перепон з українського боку для припинення ударів по цивільних об'єктах немає.

Про це глава держави повідомив, коментуючи атаки РФ на Одесу, Запоріжжя та Харків, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів. Цинічний удар. Пожежі були в кількох районах міста.



Сьогодні ж був жорстокий удар по Запоріжжю - авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки. На жаль, є загибла - цивільна жінка. Мої співчуття рідним та близьким. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини. Вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, наших південних областях", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський наголосив, що все це - свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії.

"Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде", - підсумував президент.

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Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".

Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

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