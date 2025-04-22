Пропозиція припинення ударів по цивільних об’єктах залишається в силі, потрібна готовність РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що жодних перепон з українського боку для припинення ударів по цивільних об'єктах немає.
Про це глава держави повідомив, коментуючи атаки РФ на Одесу, Запоріжжя та Харків, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів. Цинічний удар. Пожежі були в кількох районах міста.
Сьогодні ж був жорстокий удар по Запоріжжю - авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки. На жаль, є загибла - цивільна жінка. Мої співчуття рідним та близьким. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини. Вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, наших південних областях", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що все це - свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії.
"Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде", - підсумував президент.
Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".
Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо домовитись про припинення ударів тільки по цивільних об'єктах - по версії москалів всі об'єкти на території параші будуть цивільними, а на території України - військовими.