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Новости Пасхальное перемирие
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Предложение прекращения ударов по гражданским объектам остается в силе, нужна готовность РФ, - Зеленский

Прекращение огня. Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский заявил, что никаких преград с украинской стороны для прекращения ударов по гражданским объектам нет.

Об этом глава государства сообщил, комментируя атаки РФ на Одессу, Запорожье и Харьков, передает Цензор.НЕТ.

"В данное время продолжаются спасательные работы в Харькове после удара российских дронов. Циничный удар. Пожары были в нескольких районах города.

Сегодня же был жестокий удар по Запорожью - авиабомбы. Повреждены обычные дома. К сожалению, есть погибшая - гражданская женщина. Мои соболезнования родным и близким. Только этим ударом более 20 человек были ранены, и среди них - четыре ребенка. Ночью российские дроны ударили по Одессе. В течение дня были также удары по Сумской, Харьковской, Донецкой, наших южных областях", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Пасхальное перемирие" Путина подрывает мирный план Трампа по Украине, - The Economist

Зеленский подчеркнул, что все это - сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и для российской армии.

"Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине. Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение прекращения огня по гражданским объектам также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет", - подытожил президент.

Смотрите: Зеленский заявил, что Украина готова к "любому разговору" с РФ о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. ВИДЕО

Ранее Владимир Зеленский предложил"отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".

Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

Читайте: Путин впервые предложил двусторонние переговоры РФ и Украины, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) перемирие (1635)


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Топ комментарии
+8
ниття, ниття, апелювання ні до кого і в нікуди, потім ниття від Сивохо-Сибіги.Це все що ти можеш запропонувати ?
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22.04.2025 16:22
+5
пуйло сьогодні відповів в Запоріжжі КАБом по 9-ти поверхівці (те саме по всій Укрїні творить). террор цивільнх- це зброя пуйла, а зелений досі щось шука в очах пуйла
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22.04.2025 16:20
+4
треба зі своєї сторони не припиняти удари по військовим об'єктам... й тоді, можливо, швидше підуть на зустріч...
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22.04.2025 16:24
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пуйло сьогодні відповів в Запоріжжі КАБом по 9-ти поверхівці (те саме по всій Укрїні творить). террор цивільнх- це зброя пуйла, а зелений досі щось шука в очах пуйла
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22.04.2025 16:20 Ответить
ниття, ниття, апелювання ні до кого і в нікуди, потім ниття від Сивохо-Сибіги.Це все що ти можеш запропонувати ?
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22.04.2025 16:22 Ответить
Ну с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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22.04.2025 16:31 Ответить
він мастак лише прибирати для рашистів перепони з української сторони
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22.04.2025 18:36 Ответить
треба зі своєї сторони не припиняти удари по військовим об'єктам... й тоді, можливо, швидше підуть на зустріч...
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22.04.2025 16:24 Ответить
а ми ніби лупашимо по цивільних об'єктах? то що ми можемо типа запропонувати хлу, якщо воно й так бавиться безкарно?...
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22.04.2025 16:26 Ответить
З ****** треба домовлятися тільки про ПОВНЕ припинення вогню.
Якщо домовитись про припинення ударів тільки по цивільних об'єктах - по версії москалів всі об'єкти на території параші будуть цивільними, а на території України - військовими.
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22.04.2025 16:28 Ответить
З х@йлом домовлятись зовсім не потрібно.....
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22.04.2025 16:42 Ответить
коли нападаючий відчуває слабину і неспроможність потерпілого - то копає ногами ще сильніше на крики "припинити". Наш просрочений який хоче ще вічно царювати це розуміє чи йому просто відповісти нічим крім як потужно запиляти черговий відос про "припинення"
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22.04.2025 16:35 Ответить
Як потужно, ко ***** працює
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22.04.2025 17:11 Ответить
Зелю геть!
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22.04.2025 18:07 Ответить
 
 