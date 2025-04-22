Предложение прекращения ударов по гражданским объектам остается в силе, нужна готовность РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что никаких преград с украинской стороны для прекращения ударов по гражданским объектам нет.

Об этом глава государства сообщил, комментируя атаки РФ на Одессу, Запорожье и Харьков, передает Цензор.НЕТ.

"В данное время продолжаются спасательные работы в Харькове после удара российских дронов. Циничный удар. Пожары были в нескольких районах города.



Сегодня же был жестокий удар по Запорожью - авиабомбы. Повреждены обычные дома. К сожалению, есть погибшая - гражданская женщина. Мои соболезнования родным и близким. Только этим ударом более 20 человек были ранены, и среди них - четыре ребенка. Ночью российские дроны ударили по Одессе. В течение дня были также удары по Сумской, Харьковской, Донецкой, наших южных областях", - говорится в сообщении.

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Зеленский подчеркнул, что все это - сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и для российской армии.

"Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине. Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение прекращения огня по гражданским объектам также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет", - подытожил президент.

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Ранее Владимир Зеленский предложил"отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".

Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

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